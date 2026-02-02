Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Неизменная любовь к Богу

В предлагаемом вниманию читателей номере журнала церковная современность и древность предстают в неразрывной связи, ибо питаются от одного источника — стремления веру возвещать во всем мире (см. Рим. 1, 8). Хроника служения нашего Предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дает яркий пример провозвестия о Христовой истине.

Размышления Святейшего Владыки о путях совершенствования церковного служения, о необходимости смелого свидетельства о Православии повсюду, обращенные к участникам Епархиального собрания города Москвы, имеют значение для всей нашей Церкви и призваны произвести усердие (см. 2 Кор. 7, 11). Первосвятительское назидание от века в русской церковной традиции. Летописные источники во множестве сохранили отсылки к посланиям святителя Петра Московского, чьему судьбоносному для Церкви, Отечества и стольного града служению посвящена специальная статья. На основе новейших научных данных она представляет картину церковно-государственных отношений, распрей между князьями, тягот ордынского ига и благодатного влияния святого митрополита на разрешение казавшихся непреодолимыми сложностей.

Тут же публикуется материал, повествующий об истории и реставрации кремлевского Успенского собора, возведенного по благословению святителя, чьи честные мощи там и упокоились. Хранитель собора сообщает много интереснейших сведений о научных изысканиях, касающихся этого великого памятника древнерусского/европейского зодчества. А в интервью выдающегося строителя современности, руководящего осуществлением грандиозной программы возведения 200 храмов в Москве, В. И. Ресина показано, как приходская церковь возвращается в столицу как центр приходской жизни. Заключительный репортаж выпуска рассказывает о месте дома Божия в молитвенном подвиге архипастырей, священнослужителей и мирян Северодонецкой епархии, для которых храм стал не только местом горячего сердечного общения с Господом (а для кого-то и обращения к Нему), но также и единственным укрытием от смертоносного оружия: в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды (Пс. 56, 2).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы

■ Определения Священного Синода

■ Наречение и хиротония архимандрита Иоанна (Железова) во епископа Бронницкого, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

■ Наречение и хиротония архимандрита Мелитона (Зыбина) во епископа Нижнетагильского и Невьянского

Дата

■ В. И. Ресин. Путь храмоздателя

■ В. И. Петрушко. Святитель Петр, митрополит Киевский, Московский чудотворец. К 700-летию преставления

■ Елена Алексеева. Древняя святыня нашей Церкви

Церковь и общество

■ Я должен до конца оставаться с паствой. Во время боев за Северодонецк городской собор Рождества Христова стал убежищем для мирных жителей

Вечная память

■ Филипп Анатольевич Науменко

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии