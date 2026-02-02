выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Статьи на тему
ЖМП
Новости
Успенский собор Московского Кремля. 4 декабря 2022 г. Фото Сергея Власова
ЖМП № 2 февраль 2026 /  2 февраля 2026 г. 13:00
версия для печати версия для печати

Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Неизменная любовь к Богу

 В предлагаемом вниманию читателей номере журнала церковная современность и древность предстают в неразрывной связи, ибо питаются от одного источника — стремления веру возвещать во всем мире (см. Рим. 1, 8). Хроника служения нашего Предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дает яркий пример провозвестия о Христовой истине.

Размышления Святейшего Владыки о путях совершенствования церковного служения, о необходимости смелого свидетельства о Православии повсюду, обращенные к участникам Епархиального собрания города Москвы, имеют значение для всей нашей Церкви и призваны произвести усердие (см. 2 Кор. 7, 11). Первосвятительское назидание от века в русской церковной традиции. Летописные источники во множестве сохранили отсылки к посланиям святителя Петра Московского, чьему судьбоносному для Церкви, Отечества и стольного града служению посвящена специальная статья. На основе новейших научных данных она представляет картину церковно-государственных отношений, распрей между князьями, тягот ордынского ига и благодатного влияния святого митрополита на разрешение казавшихся непреодолимыми сложностей. 

Тут же публикуется материал, повествующий об истории и реставрации кремлевского Успенского собора, возведенного по благословению святителя, чьи честные мощи там и упокоились. Хранитель собора сообщает много интереснейших сведений о научных изысканиях, касающихся этого великого памятника древнерусского/европейского зодчества. А в интервью выдающегося строителя современности, руководящего осуществлением грандиозной программы возведения 200 храмов в Москве, В. И. Ресина показано, как приходская церковь возвращается в столицу как центр приходской жизни. Заключительный репортаж выпуска рассказывает о месте дома Божия в молитвенном подвиге архипастырей, священнослужителей и мирян Северодонецкой епархии, для которых храм стал не только местом горячего сердечного общения с Господом (а для кого-то и обращения к Нему), но также и единственным укрытием от смертоносного оружия: в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды (Пс. 56, 2).

 СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы

Определения Священного Синода

Наречение и хиротония архимандрита Иоанна (Железова) во епископа Бронницкого, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Наречение и хиротония архимандрита Мелитона (Зыбина) во епископа Нижнетагильского и Невьянского

Дата

В. И. Ресин. Путь храмоздателя

В. И. Петрушко. Святитель Петр, митрополит Киевский, Московский чудотворец. К 700-летию преставления

Елена Алексеева. Древняя святыня нашей Церкви

Церковь и общество

Я должен до конца оставаться с паствой. Во время боев за Северодонецк городской собор Рождества Христова стал убежищем для мирных жителей

Вечная память

Филипп Анатольевич Науменко

Чтение

Книги Издательства Московской Патриархии

 

 

2 февраля 2026 г. 13:00
ЖМП
Новые статьи
Филипп Анатольевич Науменко
(28.12.1985 – 13.12.2025) Тринадцатого декабря 2025 года преставился ко Господу глава городского округа Реутов Московской области Филипп Анатольевич Науменко, попавший в автомобильную катастрофу 7 декабря и скончавшийся в больнице, не приходя в сознание. PDF-версия.    
29 января 2026 г. 14:30
Победное величие ампира
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «От Отечественной войны до декабристов», которая представляет религиозное искусство второй половины царствования Александра I (1801–1825) и первых лет правления Николая I (1825–1855) — с 1813 по 1832 год. Этот период принято считать началом золотого века русской культуры, который нашел отражение и в иконописи, и в церковном декоративно-прикладном искусстве. PDF-версия.    
22 января 2026 г. 15:00
Иван Данилович Мансветов
В стенах Московской духовной академии 30 октября 2025 года прошли Первые Мансветовские чтения по литургике и гимнографии, приуроченные к 140-летию со дня кончины профессора МДА Ивана Даниловича Мансветова, выдающегося русского исследователя православного богослужения. Он не только внес значительный вклад в становление русской литургики, но и занимался разработкой проекта церковно-археологических музеев при духовных учебных заведениях. В своей преподавательской деятельности профессор Мансветов уделял особое внимание изучению истории церковного искусства в неразрывной связи с литургической жизнью Церкви. PDF-версия.    
21 января 2026 г. 15:00
Святитель Иннокентий Херсонский — учитель о Христе
В 2025 году исполнилось 225 лет со дня рождения выдающегося российского богослова и ученого святителя Иннокентия Херсонского. Обзор жизненного пути и учения святителя Иннокентия «Журналу Московской Патриархии» представил кандидат теологии, доцент кафедры систематического богословия и патрологии ПСТГУ Артем Владиславович Малышев. PDF-версия.    
16 января 2026 г. 13:00
Иеросхимонах Иоанн (Миронов)
25.11.1926 – 07.11.2025 7 ноября 2025 года на 99-м году жизни отошел ко Господу клирик Великолукской епархии иеросхимонах Иоанн (Миронов). PDF-версия.    
15 января 2026 г. 14:30