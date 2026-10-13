Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

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Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
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Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
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Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
В продолжение пасхальной радости этот номер нашего журнала много рассказывает о восстановлении порушенных святынь и о возведении новых храмов.  
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Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Всегда радуйтесь. Светлое Христово Воскресение — праздников праздник, время неизреченного ликования верных, торжество, весь мир освящающее. Святейший Патриарх Кирилл вместе со своей многомиллионной паствой прошел поприще Святой Четыредесятницы и, встретив Пасху Господню, приветствовал всю полноту Русской Православной Церкви жизнеутверждающим и в веках не стареющим приветствием: «Христос Воскресе!» На пасхальной вечерне Первосвятитель принимал поздравления архипастырей, пастырей и мирян, а в дни Светлой седмицы совершал праздничные богослужения, разделяя радость о Воскресении Спасителя с народом православным.  
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Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Соблюдающий милость найдет жизнь. Пятидесятилетие архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднуемое ныне, показывает народу Божию величие подвига нашего Предстоятеля, на протяжении своего архипастырского служения в любых исторических обстоятельствах неизменно опирающегося на крепкую помощь Вседержителя и неустанно пребывающего в жертвенной любви к народу Божию.  
3 апреля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Все, что увидишь, возвести. Содержание предлагаемого вниманию читателя номера журнала в особенности сосредоточено на служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — как в хроникальном, так и в историческом аспекте.  
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Неизменная любовь к Богу.  В предлагаемом вниманию читателей номере журнала церковная современность и древность предстают в неразрывной связи, ибо питаются от одного источника — стремления веру возвещать во всем мире (см. Рим. 1, 8). Хроника служения нашего Предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дает яркий пример провозвестия о Христовой истине.  
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Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Сила Божия, восставляющая

Предлагаемый вниманию читателя номер «Журнала Московской Патриархии» сугубо сосредоточен на темах, затрагивающих узловые точки исторической сборки духовного основания нашего церковно-общественного бытия. Прежде всего обратимся к служению Святейшего Патриарха Кирилла.

Первосвятитель посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, являющийся символом многовекового молитвенного подвига и самоотверженных трудов русских иноков, а также местом суровых испытаний за Христа пострадавших. Обитель преодолевает последствия гонений на веру и возрождается в былом величии. По благословению Предстоятеля Церкви в сердце первопрестольного града промыслительно состоялось обретение честных мощей благоверного князя Димитрия Донского — защитника Русской земли и веры православной. Средневековый подвижник своим явлением укрепляет сердца тех, кто продолжает его дело сегодня. Многие тысячи участников Общемосковского крестного хода, проходившего под покровом Царицы Небесной и Московских святых, возглавленного Его Святейшеством, засвидетельствовали единство в вере и укорененность в исторической преемственности благочестия.

Труды святителя Димитрия Ростовского, составителя свода житий святых, стали огромным вкладом в формирование отечественной религиозно-культурной традиции. Подвиги угодников Божиих были для многих поколений русских людей опорой как в нравственном формировании личности, так и в принятии сложных, судьбоносных решений. О том, как это бывало в минувшем столетии, можно судить, прочитав и статью, повествующую о церковной жизни в 192 году, и материал, рассказывающий о подвиге страстотерпца и праведника доктора Евгения Боткина.

Имея такое облако свидетелей (см. Евр. 12, 1), поддерживающих и укрепляющих, духовенство Русской Православной Церкви жертвенно трудится на экстремальных направлениях служения обществу. В этом выпуске также публикуются материалы, освещающие различные аспекты тюремного служения.
Помощь Твоя, Боже, да восставит меня (Пс. 68, 30). С этими словами народ наш православный жил и живет до сего дня.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Второе обретение мощей благоверного великого князя Димитрия Донского
■ Патриарший визит на Соловки
■ Наречение и хиротония архимандрита Евфимия (Куликова) во епископа Анадырского и Чукотского

Церковь и общество

■ Священник Кирилл Марковский. Преступление и покаяние. О служении Русской Православной Церкви в пенитенциарной системе России
■ Алексей Реутский. Пастырь «Черного дельфина»

Летопись святости

■ Елена Алексеева. Претерпевший до конца. К десятилетию прославления в лике святых лейб-медика Евгения Боткина

Дата

■ Алексей Крылов. Жизнь, отданная молитве, проповеди и книгам

История Церкви

■ Священник Александр Мазырин. 1926 год в истории Русской Церкви

Выставочный гид

■ Елена Алексеева, Александра Гагина. Будьте как дети

Вечная память

■ «Мы передаем вам эстафету» . Памяти схиархимандрита Пахомия (Горошко)

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

13 октября 2026 г. 14:00
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