Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Сила Божия, восставляющая

Предлагаемый вниманию читателя номер «Журнала Московской Патриархии» сугубо сосредоточен на темах, затрагивающих узловые точки исторической сборки духовного основания нашего церковно-общественного бытия. Прежде всего обратимся к служению Святейшего Патриарха Кирилла.

Первосвятитель посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, являющийся символом многовекового молитвенного подвига и самоотверженных трудов русских иноков, а также местом суровых испытаний за Христа пострадавших. Обитель преодолевает последствия гонений на веру и возрождается в былом величии. По благословению Предстоятеля Церкви в сердце первопрестольного града промыслительно состоялось обретение честных мощей благоверного князя Димитрия Донского — защитника Русской земли и веры православной. Средневековый подвижник своим явлением укрепляет сердца тех, кто продолжает его дело сегодня. Многие тысячи участников Общемосковского крестного хода, проходившего под покровом Царицы Небесной и Московских святых, возглавленного Его Святейшеством, засвидетельствовали единство в вере и укорененность в исторической преемственности благочестия.



Труды святителя Димитрия Ростовского, составителя свода житий святых, стали огромным вкладом в формирование отечественной религиозно-культурной традиции. Подвиги угодников Божиих были для многих поколений русских людей опорой как в нравственном формировании личности, так и в принятии сложных, судьбоносных решений. О том, как это бывало в минувшем столетии, можно судить, прочитав и статью, повествующую о церковной жизни в 192 году, и материал, рассказывающий о подвиге страстотерпца и праведника доктора Евгения Боткина.



Имея такое облако свидетелей (см. Евр. 12, 1), поддерживающих и укрепляющих, духовенство Русской Православной Церкви жертвенно трудится на экстремальных направлениях служения обществу. В этом выпуске также публикуются материалы, освещающие различные аспекты тюремного служения.

Помощь Твоя, Боже, да восставит меня (Пс. 68, 30). С этими словами народ наш православный жил и живет до сего дня.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Второе обретение мощей благоверного великого князя Димитрия Донского

■ Патриарший визит на Соловки

■ Наречение и хиротония архимандрита Евфимия (Куликова) во епископа Анадырского и Чукотского



Церковь и общество

■ Священник Кирилл Марковский. Преступление и покаяние. О служении Русской Православной Церкви в пенитенциарной системе России

■ Алексей Реутский. Пастырь «Черного дельфина»



Летопись святости

■ Елена Алексеева. Претерпевший до конца. К десятилетию прославления в лике святых лейб-медика Евгения Боткина



Дата

■ Алексей Крылов. Жизнь, отданная молитве, проповеди и книгам



История Церкви

■ Священник Александр Мазырин. 1926 год в истории Русской Церкви



Выставочный гид

■ Елена Алексеева, Александра Гагина. Будьте как дети



Вечная память

■ «Мы передаем вам эстафету» . Памяти схиархимандрита Пахомия (Горошко)



Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии