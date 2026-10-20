Будьте как дети

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Статьи на тему
искусство и Церковь
«Евангельский круг» Василия Поленова
В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Павел Третьяков и Василий Поленов», приуроченная к 170-летию музея. Ее центральный экспонат — монументальное полотно «Христос и грешница» («Кто из вас без греха?»), привезенное из Государственного Русского музея. Эта картина является самой известной из «Евангельского круга» Василия Поленова. О том, как возник этот живописный цикл и какое значение ему придавал художник, рассказывает главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX — начала ХХ века Государственной Третьяковской галереи Ольга Атрощенко. PDF-версия.
28 сентября 2026 г. 14:30
Иконы Павла Третьякова
В этом году Государственная Третьяковская галерея отмечает 170 лет со дня своего основания. К столь солидной дате в ее Инженерном корпусе открыта уникальная выставка «Иконы. Собрание Павла Третьякова», посвященная малоизвестному факту биографии знаменитого мецената. Последние восемь лет своей жизни Павел Михайлович собирал иконы. За это время его коллекция пополнилась более чем 60 произведениями древнерусского искусства. В течение столетия почти все это собрание хранилось в запасниках музея и не было известно зрителю. О том, как возникла коллекция и какова была ее судьба в ХХ веке, рассказывает куратор выставки, главный научный сотрудник отдела Древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи Екатерина Гладышева. PDF-версия.  
24 июля 2026 г. 14:30
Искусство именитых людей Строгановых
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Именитые люди», посвященная представителям рода Строгановых, которые с конца XVI века стали крупнейшими заказчиками произведений церковного искусства. Благодаря их деятельности возникло целое искусствоведческое понятие — «строгановская икона». PDF-версия.  
17 июля 2026 г. 12:00
Высокий иконостас
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Высокий иконостас», которая представляет одно из ярких явлений национальной художественной культуры — высокий русский иконостас, возникший в эпоху позднего Средневековья и ставший на века неотъемлемой частью русского храма, его духовной вертикалью. PDF-версия.
20 апреля 2026 г. 13:30
Икона Божией Матери «Умиление» Ростовская
Не так много существует в России икон XX века, которые были признаны чудотворными. Одной из них является Богоматерь «Умиление» Ростовская. Образ был прославлен как местночтимая святыня 19 марта / 1 апреля 1911 года по инициативе будущего Патриарха, а тогда архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона (Беллавина). Тогда же, в начале ХХ века, было сделано несколько списков с чудотворного образа. PDF-версия.
9 апреля 2026 г. 15:00
Образы Христа в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях
В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка церковного искусства «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях». Представлено около 150 произведений из собрания музея и частных коллекций, созданных с XVI до начала XX века. Некоторые из них никогда ранее не демонстрировались из-за состояния сохранности. И широкий зритель смог их увидеть благодаря серьезной реставрации. PDF-версия.    
26 марта 2026 г. 13:30
Победное величие ампира
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «От Отечественной войны до декабристов», которая представляет религиозное искусство второй половины царствования Александра I (1801–1825) и первых лет правления Николая I (1825–1855) — с 1813 по 1832 год. Этот период принято считать началом золотого века русской культуры, который нашел отражение и в иконописи, и в церковном декоративно-прикладном искусстве. PDF-версия.    
22 января 2026 г. 15:00
Сокровища Соловецкой обители
К 600-летию основания Соловецкого монастыря в Музейной галерее Храма Христа Спасителя открылась выставка «Святая обитель», на которой представлены уникальные памятники иконописи и декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие знаменитому монастырю, а сегодня хранящиеся в собрании Музеев Московского Кремля. PDF-версия.    
18 декабря 2025 г. 13:00
Иконописная школа Московской духовной академии
Иконописный факультет Московской духовной академии был создан на основе иконописного кружка при Троице-Сергиевой лавре, руководителем которого долгие годы была монахиня Иулиания (Соколова). За время существования факультет подготовил около шестисот специалистов, работы которых украшают храмы и монастыри не только России, но и других стран. Сегодня школа продолжает лучшие иконописные традиции Лавры, совершенствуя учебную программу и делясь опытом с иконописными отделениями духовных семинарий страны. О самобытности и специфике этого факультета, о том, как за три с половиной десятилетия изменились требования к выпускникам и насколько сегодня можно доверять в иконописном деле искусственному интеллекту, рассказал декан факультета архимандрит Лука (Головков). PDF-версия.    
11 декабря 2025 г. 14:00
Репортажи
Благоверный царевич Димитрий Угличский и Московский. 1748 г. Москва (?). Государственный исторический музей
ЖМП № 10 октябрь 2026 /  20 октября 2026 г. 15:00
версия для печати версия для печати

Будьте как дети

«Детство. Отрочество. Святость» — так называется выставка, открывшаяся в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Одиннадцать музеев, а также частные коллекционеры предоставили более ста памятников религиозного искусства — иконы, произведения живописи и графики, деревянную скульптуру и мелкую пластику, керамику и росписи по эмали конца XV — начала XX века, — ­раскрывающих тему детства и детской святости. Многие из них экспонируются впервые. PDF-версия.

Задает тон экспозиции произведение религиозной живописи «Благословение детей» из собрания Музея-усадьбы «Останкино» на известный евангельский сюжет, когда Христу принесли детей, чтобы Он их благословил, а ученики стали этому противиться. И Он им сказал: Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное (Мф. 19, 14).

— Не случайно с этого образа начинается наш рассказ, — уточняет куратор выставки, заведующая сектором станковой и монументальной живописи научно-фондового отдела музея Юлия Устинова. — Мы задумались, чем обладают дети, что «их есть Царство Небесное», почему путь в это Царство для них настолько короток? Что мы теряем, когда становимся взрослыми? Собирая выставку, мы попытались ответить на эти вопросы.

Экспозиция открывается ветхозаветными образами, Адамом и Евой, рождением первых детей — Каина и Авеля. Библейская история повествует о том, как Каин убивает Авеля, но Ева утешается тем, что у них рождается третий сын, Сиф. Посетители могут увидеть икону с редким сюжетом — «Адам и Ева с младенцем Сифом», написанную мстерским мастером в середине XIX века.

— В Ветхом Завете была важна тема благословенного чадородия, потому что каждый еврей уповал, что возможно из его рода произойдет мессия, и считал: если Бог дает ему потомство — это благословение, если нет детей — это большое несчастье и проклятие. В этом разделе выставки мы представляем значимые ветхозаветные образы, связанные с детьми. Это и «Жертвоприношение Авраама», и «Три отрока в пещи огненной», и «Святые  ­мученики Маккавейские», которых русский иконописец второй половины XIX века изобразил вместе со святителем Николаем Мирликийским и преподобным Сергием Радонежским, к которым издревле обращались на Руси с молитвой о чадах.

Тут же рядом икона «Огненное восхождение пророка Илии, с житием», где в первом клейме изображены обстоятельства рождения пророка. Его отец Савах во время рождения сына видел вещий сон о том, как ангелы повивают младенца огненными пеленами и питают его небесным огнем. Испугавшись видения, Савах попросил иерусалимских первосвященников растолковать видение. Один из них ему ответил, что сын его станет величайшим пророком, слово его будет как огонь и судить Израиль он станет оружием и огнем.

В другом клейме можно увидеть сцену воскрешения пророком Илией сына Сарептской вдовы, которая дала пристанище пророку во время гонения на него, и в благодарность он сотворил несколько чудес: сделал так, чтобы в ее доме не заканчивалась еда, и воскресил ее маленького сына. Это отсылка к будущему воскрешению Иисусом Христом сына Наинской вдовы.

Также обращает на себя внимание икона, выполненная в технике ростовской эмали, «Ангел-­хранитель», где мы видим ветхозаветного героя Товию в сопровождении архангела Рафаила. Причем, как отмечает Юлия Устинова, это редкая иконография. Товия изображен совсем ребенком, хотя в книге Товита он уже юноша, который в конце этой библейской истории женится. Традиция изображать его маленьким мальчиком восходит к европейскому искусству эпохи Ренессанса. Показывая человеческую душу в виде ребенка, художник подчеркивает духовное младенчество людей, которым необходимо сопровождение большого сильного ангела.

Передвигаясь по выставке, зритель попадает в раздел, где представлены иконописные сюжеты Нового Завета, образы благочестивого детства. Это, прежде всего, Иисус Христос как совершенный ребенок. Его взросление — как образ идеального детства. Также детство Богоматери через Ее Рождество, Введение во храм. Затем, когда Христос становится взрослым, Он начинает исцелять детей: сына Наинской вдовы, дочь Иаира и других.

— Господь показывает неравнодушное отношение к детям. Несколько раз в Евангелии встречаются Его слова, связанные с детьми, в том числе знаменитое не препятствуйте им приходить ко Мне. У нас на выставке представлен очень интересный памятник середины XIX века — работа художника Григория Сороки «Христос, благословляющий детей». Это был крепостной художник в Тверской области, в имении помещиков Милюковых, соседом которых был знаменитый живописец Алексей Венецианов. И даровитого мальчика Григория отдали к нему в обучение, он стал очень талантливым живописцем, портретистом. В том числе он писал иконы для Покровского храма в поместье, эта картина как раз оттуда. Она висела напротив входа в храм, и каждого приходящего Господь благословлял. Дети, которые изображены у Его ног, они сами по себе существуют, увлечены голубем, который в руках у одного из них. И это, конечно, отсылка к метафоре о голубиной кротости — будьте мудры как змии и просты как голуби (Мф. 10, 16). Иными словами, через этих детей показано замечательное качество детской души. Вот ангелы держат свиток с текстом: Иже аще не приимет Царствия Божия яко отроча, не имать внити в не (Лк. 18,17). То есть кто не примет Царство Божие, как дитя, тот в него не войдет. Вот такой призыв быть кроткими, подобно ребенку, и принимать Спасителя в чистоте своей души.

Представлена целая череда образов святых детей Вселенской и Русской Церкви: святых мучеников, которые наравне со взрослыми принимали страдания за Христа, юных преподобных, с самого детства стремившихся к благочестию, к угождению Христу, к совершенствованию своей души. Судьбы многих из них малоизвестны широкому зрителю. Как, к примеру, история отрока Иоанна Чеполосова, в шестилетнем возрасте умученного приказчиком своего отца в Угличе во второй половине XVII века. Его тело было выброшено в болото. А затем его обрели и похоронили. В память о сыне Николай Чеполосов начал строить храм Рождества Иоанна Предтечи, при строительстве которого был обнаружен неповрежденный гроб с нетленным телом ребенка. С благословения Ростовского митрополита Ионы Сысоевича мощи были освидетельствованы монахами Воскресенского монастыря. У гроба стали происходить исцеления. Состоялось местное церковное прославление мученика. Но вскоре во время борьбы со старообрядчеством (мальчика крестили по старым книгам) публичное почитание святыни временно приостановили, а гроб скрыли под спудом. Сегодня мощи святого отрока покоятся в Корсунской церкви и он официально почитается в лике мучеников как местночтимый святой Ярославской митрополии (Собор ростово-ярославских святых).

— Пока не начали работать над выставкой, мы ничего не слышали об этом святом. По счастью, узнали, что в конце XIX века писатель и драматург Василий Михеев написал литературно обработанное житие «Отрок-мученик. Угличское предание», которое проиллюстрировали известные тогда художники Михаил Нестеров, Василий Суриков и Елизавета Бём. Посетители могут увидеть это издание, которое нам предоставил Государственный литературный музей имени В. И. Даля. Мы положили его раскрытым на картинке, где изображена сцена, когда убиенный отрок Иоанн является своей матери Анне и просит ее простить того, кто его замучил и убил.

К малоизвестным образам святых детей, о которых идет речь на выставке, относятся Иоанн и Иаков Менюжские, праведники Собора новгородских святых. Два брата, пяти и трех лет, из крестьянской семьи, жили в XVI веке. Родители как-то ушли работать в поле, а они, оставшись одни дома, стали играть. И старший случайно ударил младшего палкой по голове и убил, очень испугался и спрятался в печь, боясь наказания. В это время мать возвратилась с полевых работ и, не зная, что ее старший сын находится в печи, растопила ее, и ребенок погиб. Братьев похоронили в местном Никольском храме. Однако охотники обнаружили их на месте бывшего монастыря на Менюше. Их возвратили обратно в храм. Тогда они явились охотникам во сне и передали свою волю, что хотят покоиться именно там, где раньше стоял монастырь. Братьев снова перезахоронили. Впоследствии на Менюше снова организовали монастырь, и он стал центром почитания этих святых как целителей младенцев от различных недугов и помощников в чадородии.

В XVIII веке создается житие этих святых, и его автор задается вопросом, почему они стали святыми, и отвечает примерно так: «Всеблагой Господь, призирающий с высоты Своей всевидящим оком Своим на все живущее на земле, зная незлобие и невинность сих младенцев, восхотел в них прославить имя Свое, почтив нетлением нескверные и непорочные тела их и сопричислив их к лику святых Своих, — одного, как неповинно убитого, а другого, как принявшего за убийство мученическую от огня кончину».

На выставке представлена икона последней четверти XVIII века с избранными киевскими святыми, среди них и мученик Иоанн Варяжский. Этот младенец вместе со своим отцом Феодором стали на Руси первыми известными мучениками за веру. Святитель Симеон, епископ Владимирский и Суздальский, в своем легшем в основу знаменитого памятника древнерусской литературы — Киево-Печерского патерика — «Послании к Поликарпу», черноризцу Печерскому, так писал о святых отце и сыне: «…первые граждане небесные из Русской земли, увенчанные от Христа, за Которого приняли смерть».

— Эта история произошла еще в 983 году, в Киеве. Она описана в «Повести временных лет». Язычники собирались принести в жертву некоего отрока или отроковицу, и жребий пал на сына варяга по имени Федор, который был христианином вместе со своим сыном. Федор отказался отдавать своего сына в жертву язычникам. Они заперлись в доме, какое-то время оборонялись, но потом разгневанные язычники подрубили столбы дома и подожгли. И отец с сыном погибли. Они были прославлены с отцом как страстотерпцы за Христа еще до Крещения Руси. Среди церковных публицистов бытует мнение, что обстоятельства кончины Феодора и Иоанна настолько потрясли князя Владимира, что повлияли на его решение креститься. На месте мученической кончины отца и сына князь воздвиг первый в Киеве каменный храм — Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

И на этой иконе, которую могут увидеть наши зрители, дано очень редкое изображение святого Иоанна: обычно его фигура пишется маленькой, а здесь она полноценного размера, и за счет этого образ приобретает самостоятельность.

Особый интерес вызывает образ святой Агнессы, выполненный итальянским мастером в XVI веке в форме резного деревянного рельефа.

— Эта объемная фигура, помещенная в нишу, отражает стилистику Ренессанса. Мы видим ее с пальмовой ветвью в руке и с агнцем, ее иконографическими символами. Согласно житию, после гибели святая Агнесса явилась своим родителям, держа в руках агнца как символ Спасителя. Ей было двенадцать лет, когда она приняла страдания за Христа. И хотя она внесена в православные мартирологи, в основном почиталась на Западе. В память святой Агнессы каждый год в посвященной ей римской базилике проводится обряд благословения двух юных овец, из шерсти которых будут сотканы омофоры (палии) для новых епископов. Православных образов у нее не очень много, но зато есть итальянские католические, что придает разнообразие нашей экспозиции.

Отдельный раздел выставки посвящен святым покровителям детства. Здесь можно увидеть чтимые иконы Богоматери и святых, связанные в христианской культуре с молениями о чадородии, здравии, а также с благочестивым воспитанием и образованием детей. Ярким образом этого раздела является икона «Ангел-хранитель», выполненная киевским мастером в конце XIX века, которая выбрана организаторами выставки в качестве ее обложки.

— На иконе мы видим ангела-хранителя, которому вручена душа человека в облике беззащитного ребенка. Он ведет его по шатким бревнышкам через овраг, указывая ему путь, и маленький человек ступает, держась за тонкую веточку. Но мы можем не переживать за него: он обязательно перейдет этот овраг, ведь у него есть такой надежный проводник. Мы видим, что человеческая душа часто изображается на иконах в виде младенца, тем самым передается мысль о том, что человек призван на протяжении всей своей жизни сохранять в себе внутреннего ребенка, которому присущи чистота и непорочность.
Примеры житий святых детей также нам показывают, что дистанция между святым и несвятым детством в христианской культуре чрезвычайно коротка. Ребенок, который вчера бегал под ногами, в любой момент может стать святым. Поэтому наша обязанность, как людей христианской культуры, воспитывать наших детей по возможности в благочестии, в вере и любить их. И конечно, нам самим стремиться не терять своего внутреннего ребенка.



                                   Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
                                                                                                                               Москва, Андроньевская пл., д. 10,
                                  Выставка «Детство. Отрочество. Святость» продлится до 15 ноября 2026 года.


20 октября 2026 г. 15:00
Также читайте:
искусство и Церковь
«Евангельский круг» Василия Поленова
Иконы Павла Третьякова
Искусство именитых людей Строгановых
Высокий иконостас
Икона Божией Матери «Умиление» Ростовская
Образы Христа в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях
Победное величие ампира
Сокровища Соловецкой обители
Иконописная школа Московской духовной академии
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Путь храмоздателя
Советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Ресин ответил на вопросы главного редактора Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая. PDF-версия.      
15 декабря 2026 г. 15:00
Преступление и покаяние
Тюремное служение — это особый вид деятельности, требующий от священника сострадания, любви, терпения и снисхождения к человеческим немощам, а также мудрости и пастырского опыта. Специфика в том, что в тюрьме приходится врачевать души людей, виновных в том числе в убийствах и иных тяжких преступлениях. Какие бы ужасные проступки ни совершил человек, пастырь должен уметь отделять его самого от содеянного; не осуждать, а видеть в каждом заключенном, даже в самом страшном преступнике, прежде всего страдающего человека, которому нужно помочь встретиться с Богом и прийти к покаянию. Каковы главные задачи тюремного священника? Стала ли доступнее для узников духовная помощь после введения института штатного духовенства? Какие исправительные учреждения тяжелее всего окормлять священникам? Обо всем этом рассказал нашему корреспонденту председатель Синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский. PDF-версия
16 октября 2026 г. 14:00
Пастырь «Черного дельфина»
Исправительная колония № 6, более известная как «Черный дельфин», находится в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Здесь отбывают наказание осужденные, совершившие особо тяжкие преступления. Клирик Оренбургской епархии и храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца в городе Соль-Илецке, настоятель Казанского храма в ИК № 6 иерей Евгений Федулов несет в «Черном дельфине» послушание в должности помощника начальника по организации работы с верующими. PDF-версия.
14 октября 2026 г. 15:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Сила Божия, восставляющая. Предлагаемый вниманию читателя номер «Журнала Московской Патриархии» сугубо сосредоточен на темах, затрагивающих узловые точки исторической сборки духовного основания нашего церковно-общественного бытия. Прежде всего обратимся к служению Святейшего Патриарха Кирилла.
13 октября 2026 г. 14:00
О смирении
Вышедшая в Издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета книга «Смирение Бога — величие человека» ректора ПСТГУ, наместника Николо-Угрешского ставропигиального монастыря епископа Егорьевского Мефодия стала настоящим событием. Настолько глубоко и тонко автор рассматривает смирение как важнейшее Божественное свойство, присущее бытию Лиц Святой Троицы. Специально для «Журнала Московской Патриархии» владыка Мефодий продолжил эту тему и написал о великом значении смирения в жизни христиан. PDF-версия.
25 сентября 2026 г. 14:30