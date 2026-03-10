Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Все, что увидишь, возвести

Содержание предлагаемого вниманию читателя номера журнала в особенности сосредоточено на служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — как в хроникальном, так и в историческом аспекте.

Выступления Святейшего Владыки на Международных Рождественских образовательных чтениях, а также на Парламентских встречах, с одной стороны, констатируют замечательные достижения в духовно-нравственном возрождении общества, а с другой стороны, четко формулируют тревоги и озабоченности Первосвятителя, касающиеся стоящих перед народом и страной вызовов времени, прежде всего в отстаивании евангельских нравственных идеалов и традиционных семейных ценностей. В анализе происходящего Его Святейшество опирается на многолетний опыт жертвенного и самоотверженного служения Церкви: в этом году исполняется семнадцать лет со дня избрания на Патриарший престол и пятьдесят лет архиерейской хиротонии нашего Предстоятеля. Патриарх возвещает людям правду Божию.

Сохранение межнационального и межрелигиозного мира является одной из сугубых забот Святейшего Патриарха. Мы публикуем материалы, посвященные современной жизни Православия на древней земле Северного Кавказа, рассказывающие о жизни Махачкалинской епархии, о святынях Дагестана и связанных с ними паломнических маршрутах.

Первый воскресный день наступившего Великого поста — Торжество Православия — исторически связан с преодолением ереси иконоборчества. Протоиерей Валентин Асмус в своей статье обращается к богословской проблематике этого драматического периода в истории Византийской империи.

Иконописное изображение Спасителя — свидетельство истинности Боговоплощения. Образам Христа в русском церковном искусстве посвящена экспозиция в музее Ново-Иерусалимского монастыря, о которой повествует наш выставочный гид.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Семнадцатая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Святейшему Патриарху Кириллу с годовщиной интронизации

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XIV Рождественских Парламентских встреч

Дата

■ Диакон Александр Черепенин. «Не лавровый венок, а колючий терновый венец». К 50-летию архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Епархия

■ Архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам. Кавказ учит терпению, мудрости и умению слушать

■ Диакон Александр Черепенин. Жизнь епархии в Дагестане: паломничество, память, диалог

История Церкви

■ Протоиерей Валентин Асмус. Иконоборчество

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Образы Христа в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Владимир Дмитриевич Юдин

■ Митрополит Лазарь (Швец)