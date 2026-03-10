Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Неизменная любовь к Богу.  В предлагаемом вниманию читателей номере журнала церковная современность и древность предстают в неразрывной связи, ибо питаются от одного источника — стремления веру возвещать во всем мире (см. Рим. 1, 8). Хроника служения нашего Предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дает яркий пример провозвестия о Христовой истине.  
2 февраля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Путь к благостиЦерковь — хранительница и наставница народа в нашем Отечестве. Об этом свидетельствуют недавние события: заседание Всемирного русского народного собора, съезд церковных социальных работников и встреча нашего Предстоятеля с педагогами.  
30 декабря 2025 г. 12:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Плодовитая лоза. В завершающем номере этого года «Журнал Московской Патриархии» публикует исторический обзор событий церковной жизни за 1925 год, знакомство с которым производит на читателя гнетущее впечатление дуновения тьмы и сени смертной (см. Пс. 106, 10).
3 декабря 2025 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Ноябрьский номер нашего журнала в первую очередь посвящен важнейшим событиям в служении Предстоятеля Русской Православной Церкви.
6 ноября 2025 г. 12:30
Вышел в свет №10 "Журнала Московской Патриархии" за 2025 год
Испытанная вераМатериалы октябрьского номера журнала объединены памятью о подвигах веры, которые духовно питают ее возрождение сегодня.
7 октября 2025 г. 13:30
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нет совета вопреки Ему. Прошло четверть века со дня великого освящения возрожденного Храма Христа Спасителя, разрушение которого безбожной властью стало, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, страшным злодеянием, надругательством над национальной святыней, причинившим невыразимые страдания душе православного народа, а восстановление — чудом! Бог ведет Свою Церковь.
8 сентября 2025 г. 13:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Снова простирает руку Свою Как горестно, как печально каждое повествование о годах гонений на веру, когда изощренная в ненависти сила боролась с Церковью, забывая или не зная, что напрасно идет против рожна.
7 августа 2025 г. 20:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нежность кормилицыТаково сердечное намерение верных служителей Христовых, наследников апостольских, по отношению к своей пастве ради передачи ей благовестия Божия.
7 июля 2025 г. 15:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
БЛИЗКИ КРОВИЮ ХРИСТОВОЮ (ЕФ. 2, 13). То, о чем говорил святой апостол Павел в Послании к Ефесянам (см. Еф. 2, 13), есть великая правда веры, преодолевающая время и пространство, объединяющая во Христе Воскресшем чад церковных — всех веков, всех народов, всех частей земли. Об этом не устает говорить наш Первосвятитель, призывая верных в молитвенном единении деятельно участвовать во всех направлениях служения Церкви, которые в наши дни разнообразны как никогда.
10 июня 2025 г. 13:00
Новости
Патриаршее богослужение в Храме Христа Спасителя в 17-ю годовщину интронизации 1 февраля 2026 года. Фото Олега Варова
ЖМП № 3 март 2026 /  10 марта 2026 г. 12:00
версия для печати версия для печати

Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Все, что увидишь, возвести

Содержание предлагаемого вниманию читателя номера журнала в особенности сосредоточено на служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — как в хроникальном, так и в историческом аспекте.

Выступления Святейшего Владыки на Международных Рождественских образовательных чтениях, а также на Парламентских встречах, с одной стороны, констатируют замечательные достижения в духовно-нравственном возрождении общества, а с другой стороны, четко формулируют тревоги и озабоченности Первосвятителя, касающиеся стоящих перед народом и страной вызовов времени, прежде всего в отстаивании евангельских нравственных идеалов и традиционных семейных ценностей. В анализе происходящего Его Святейшество опирается на многолетний опыт жертвенного и самоотверженного служения Церкви: в этом году исполняется семнадцать лет со дня избрания на Патриарший престол и пятьдесят лет архиерейской хиротонии нашего Предстоятеля. Патриарх возвещает людям правду Божию.

Сохранение межнационального и межрелигиозного мира является одной из сугубых забот Святейшего Патриарха. Мы публикуем материалы, посвященные современной жизни Православия на древней земле Северного Кавказа, рассказывающие о жизни Махачкалинской епархии, о святынях Дагестана и связанных с ними паломнических маршрутах.

Первый воскресный день наступившего Великого поста — Торжество Православия — исторически связан с преодолением ереси иконоборчества. Протоиерей Валентин Асмус в своей статье обращается к богословской проблематике этого драматического периода в истории Византийской империи.

Иконописное изображение Спасителя — свидетельство истинности Боговоплощения. Образам Христа в русском церковном искусстве посвящена экспозиция в музее Ново-Иерусалимского монастыря, о которой повествует наш выставочный гид.

 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

Семнадцатая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

Поздравительный адрес членов Священного Синода Святейшему Патриарху Кириллу с годовщиной интронизации

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XIV Рождественских Парламентских встреч

Дата

Диакон Александр Черепенин. «Не лавровый венок, а колючий терновый венец». К 50-летию архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Епархия

Архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам. Кавказ учит терпению, мудрости и умению слушать

  Диакон Александр Черепенин. Жизнь епархии в Дагестане: паломничество, память, диалог

История Церкви

Протоиерей Валентин Асмус. Иконоборчество

Выставочный гид

Елена Алексеева. Образы Христа в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях

Чтение

Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

Владимир Дмитриевич Юдин

Митрополит Лазарь (Швец)

 

 

10 марта 2026 г. 12:00
Также читайте:
ЖМП
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Вышел в свет №10 "Журнала Московской Патриархии" за 2025 год
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Путь храмоздателя
Советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Ресин ответил на вопросы главного редактора Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая. PDF-версия.      
15 декабря 2026 г. 15:00
Митрополит Лазарь (Швец)
(22.04.1939 – 17.01.2026) 17 января 2026 года на 87-м году жизни отошел ко Господу митрополит Лазарь (Швец), возглавлявший Симферопольскую и Крымскую епархию с 1992 по 2023 год. PDF-версия.    
5 марта 2026 г. 15:40
Владимир Дмитриевич Юдин
(08.10.1937 – 15.01.2026) 15 января 2026 года после продолжительной болезни на 89-м году жизни скончался профессор Московской духовной академии Владимир Дмитриевич Юдин. PDF-версия.    
5 марта 2026 г. 15:30
Святитель Петр, митрополит Киевский, Московский чудотворец
Под 1299 годом Лаврентьевская летопись сообщает: «Митрополитъ Максимъ, не терпя Татарьского насилья, оставя митрополью и збижа ис Киева, и весь Киевъ розбежалъся, а митрополитъ иде ко Бряньску и оттоле иде в Суждальскую землю и со всем своимъ житьем». Другой летописец уточняет: «А митрополитъ шедъ седе в Володимере и со всемъ клиресомъ своимъ». PDF-версия.    
27 февраля 2026 г. 18:00
Древняя святыня нашей Церкви
В наступившем году исполняется 700 лет с возведения в 1326 году первого каменного Успенского собора в Московском Кремле. Он был заложен митрополитом Киевским и всея Руси Петром, перенесшим свою резиденцию из Владимира в Москву. Это стало решающим событием в становлении Москвы как столицы Русского государства. Собор неоднократно перестраивался. А в 1479 году Кремль украсило творение итальянского архитектора и инженера Аристотеля Фиораванти.  О том, как возник этот шедевр, повлиявший на дальнейшее развитие русской храмовой архитектуры, как переживал безбожное лихолетье в ХХ веке и чем сегодня живет главный собор страны, рассказывает его хранитель, старший научный сотрудник Музеев Московского Кремля Алексей Барков. PDF-версия.    
19 февраля 2026 г. 13:00