Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Все, что увидишь, возвести
Содержание предлагаемого вниманию читателя номера журнала в особенности сосредоточено на служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — как в хроникальном, так и в историческом аспекте.
Выступления Святейшего Владыки на Международных Рождественских образовательных чтениях, а также на Парламентских встречах, с одной стороны, констатируют замечательные достижения в духовно-нравственном возрождении общества, а с другой стороны, четко формулируют тревоги и озабоченности Первосвятителя, касающиеся стоящих перед народом и страной вызовов времени, прежде всего в отстаивании евангельских нравственных идеалов и традиционных семейных ценностей. В анализе происходящего Его Святейшество опирается на многолетний опыт жертвенного и самоотверженного служения Церкви: в этом году исполняется семнадцать лет со дня избрания на Патриарший престол и пятьдесят лет архиерейской хиротонии нашего Предстоятеля. Патриарх возвещает людям правду Божию.
Сохранение межнационального и межрелигиозного мира является одной из сугубых забот Святейшего Патриарха. Мы публикуем материалы, посвященные современной жизни Православия на древней земле Северного Кавказа, рассказывающие о жизни Махачкалинской епархии, о святынях Дагестана и связанных с ними паломнических маршрутах.
Первый воскресный день наступившего Великого поста — Торжество Православия — исторически связан с преодолением ереси иконоборчества. Протоиерей Валентин Асмус в своей статье обращается к богословской проблематике этого драматического периода в истории Византийской империи.
Иконописное изображение Спасителя — свидетельство истинности Боговоплощения. Образам Христа в русском церковном искусстве посвящена экспозиция в музее Ново-Иерусалимского монастыря, о которой повествует наш выставочный гид.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Семнадцатая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Святейшему Патриарху Кириллу с годовщиной интронизации
■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений
■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XIV Рождественских Парламентских встреч
Дата
■ Диакон Александр Черепенин. «Не лавровый венок, а колючий терновый венец». К 50-летию архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Епархия
■ Архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам. Кавказ учит терпению, мудрости и умению слушать
■ Диакон Александр Черепенин. Жизнь епархии в Дагестане: паломничество, память, диалог
История Церкви
■ Протоиерей Валентин Асмус. Иконоборчество
Выставочный гид
■ Елена Алексеева. Образы Христа в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях
Чтение
■ Книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■ Владимир Дмитриевич Юдин
■ Митрополит Лазарь (Швец)