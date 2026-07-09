Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
В продолжение пасхальной радости этот номер нашего журнала много рассказывает о восстановлении порушенных святынь и о возведении новых храмов.  
10 июня 2026 г. 11:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Всегда радуйтесь. Светлое Христово Воскресение — праздников праздник, время неизреченного ликования верных, торжество, весь мир освящающее. Святейший Патриарх Кирилл вместе со своей многомиллионной паствой прошел поприще Святой Четыредесятницы и, встретив Пасху Господню, приветствовал всю полноту Русской Православной Церкви жизнеутверждающим и в веках не стареющим приветствием: «Христос Воскресе!» На пасхальной вечерне Первосвятитель принимал поздравления архипастырей, пастырей и мирян, а в дни Светлой седмицы совершал праздничные богослужения, разделяя радость о Воскресении Спасителя с народом православным.  
8 мая 2026 г. 15:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Соблюдающий милость найдет жизнь. Пятидесятилетие архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднуемое ныне, показывает народу Божию величие подвига нашего Предстоятеля, на протяжении своего архипастырского служения в любых исторических обстоятельствах неизменно опирающегося на крепкую помощь Вседержителя и неустанно пребывающего в жертвенной любви к народу Божию.  
3 апреля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Все, что увидишь, возвести. Содержание предлагаемого вниманию читателя номера журнала в особенности сосредоточено на служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — как в хроникальном, так и в историческом аспекте.  
10 марта 2026 г. 12:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Неизменная любовь к Богу.  В предлагаемом вниманию читателей номере журнала церковная современность и древность предстают в неразрывной связи, ибо питаются от одного источника — стремления веру возвещать во всем мире (см. Рим. 1, 8). Хроника служения нашего Предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дает яркий пример провозвестия о Христовой истине.  
2 февраля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Путь к благостиЦерковь — хранительница и наставница народа в нашем Отечестве. Об этом свидетельствуют недавние события: заседание Всемирного русского народного собора, съезд церковных социальных работников и встреча нашего Предстоятеля с педагогами.  
30 декабря 2025 г. 12:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Плодовитая лоза. В завершающем номере этого года «Журнал Московской Патриархии» публикует исторический обзор событий церковной жизни за 1925 год, знакомство с которым производит на читателя гнетущее впечатление дуновения тьмы и сени смертной (см. Пс. 106, 10).
3 декабря 2025 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Ноябрьский номер нашего журнала в первую очередь посвящен важнейшим событиям в служении Предстоятеля Русской Православной Церкви.
6 ноября 2025 г. 12:30
Вышел в свет №10 "Журнала Московской Патриархии" за 2025 год
Испытанная вераМатериалы октябрьского номера журнала объединены памятью о подвигах веры, которые духовно питают ее возрождение сегодня.
7 октября 2025 г. 13:30
Новости
Патриарший визит в Калининградскую митрополию. Литургия в кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда. Освящение памятника равноапостольному князю Владимиру 7 июня 2026 г. Фото Сергея Власова
9 июля 2026 г. 13:00
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Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Искать Господа, чтобы найти Его

Святая Церковь, возвещая время благоприятное для спасения верных, продолжает свое жертвенное служение. Тому свидетельством деятельность нашего Предстоятеля, посетившего Калининградскую митрополию, Северную столицу и торжества в Бресте, связанные как с памятью Белорусских святых, так и с печальной датой — 85-летием начала Великой Отечественной войны. Там, неподалеку от героической крепости, мужественно отражавшей напор врага, Святейший Владыка сказал: «Еще раз хотел бы напомнить, что наше будущее как Церкви, как народа во многом зависит от того, как сформируется сознание современной молодежи, насколько она будет предана Родине и Церкви, насколько будет способна идти тем путем, которым шли наши благочестивые предки, да и старшее поколение, прошедшее через времена тяжелых испытаний. Поэтому молитва моя — за Церковь нашу, мученицу и исповедницу, победившую в страшных, чудовищных гонениях XX века». 

В предлагаемом вниманию читателя номере «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о тех, кто в годину испытаний остался верен Христу. Восемьдесят лет назад Церкви была возвращена Свято-Троицкая Сергиева лавра: кто был ее первыми насельниками после длительного периода запустения, что о них нам сегодня известно? На последнем заседании Священного Синода в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской был включен исповедник Афанасий Сайко, выдающийся подвижник веры и благочестия, канонизация которого была давно чаема народом православным. Революционные события имели следствием огромную по масштабам русскую эмиграцию, в том числе с Дальнего Востока в Китай. Служение митрополита Виктора (Святина) на посту главы Духовной миссии в Пекине оказалось сопряжено с тяжелыми испытаниями: японская оккупация страны, горечь утраты православных святынь в Китае, а затем, по возвращении на родину, печали, связанные с советскими гонениями на веру. Материалы, повествующие о выставках: иконах строгановского письма и образах из собрания Павла Третьякова, — это своего рода кода, финальный аккорд номера, указывающий на глубину и богатство нашей духовной традиции, которая помогает не сбиваться с пути в поисках Бога, Который, по слову пророческому, близок к призывающим Его (см. Ис. 55, 6).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения  и встречи Святейшего Патриарха Кирилла 

■ Торжества по случаю тезоименитства  Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит в Калининградскую митрополию 

■ Первосвятительское посещение Санкт-Петербургской  митрополии

■ Патриарший визит в Беларусь

■ Наречение и хиротония архимандрита Иосии (Сидунова) во епископа Лысковского и Лукояновского

■ Наречение и хиротония архимандрита Александра (Марченко) во епископа Барышского и Инзенского

Дата

■ Иеромонах Пафнутий (Фокин). «Ревность по доме Твоем снедает Меня» (Ин. 2, 17). К 80-летию возрождения Троице-Сергиевой лавры

■ Протоиерей Андрей Милкин. Архипастырь на переломе эпох. К 60-летию со дня кончины митрополита Виктора (Святина)

■ Екатерина Гладышева. Иконы Павла Третьякова. Малоизвестная коллекция знаменитого мецената спустя 100 лет представлена широкой публике

Летопись святости

■ Священник Алексий Гугливатый. Святой  исповедник  Афанасий Орловский — жизнь как проповедь

■ Митрополит Орловский и Болховский Тихон. Работа по обретению мощей святого исповедника Афанасия Орловского уже началась 

Церковь и общество

■ Иерей Михаил Сергеев. Служение в психиатрической больнице учит смирению

Выставочный гид

■ Елена Алексеева, Александра Гагина. Искусство именитых людей Строгановых

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Николай Алексеев

■ Иерей Сергий Куксов

9 июля 2026 г. 13:00
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