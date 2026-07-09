Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Искать Господа, чтобы найти Его

Святая Церковь, возвещая время благоприятное для спасения верных, продолжает свое жертвенное служение. Тому свидетельством деятельность нашего Предстоятеля, посетившего Калининградскую митрополию, Северную столицу и торжества в Бресте, связанные как с памятью Белорусских святых, так и с печальной датой — 85-летием начала Великой Отечественной войны. Там, неподалеку от героической крепости, мужественно отражавшей напор врага, Святейший Владыка сказал: «Еще раз хотел бы напомнить, что наше будущее как Церкви, как народа во многом зависит от того, как сформируется сознание современной молодежи, насколько она будет предана Родине и Церкви, насколько будет способна идти тем путем, которым шли наши благочестивые предки, да и старшее поколение, прошедшее через времена тяжелых испытаний. Поэтому молитва моя — за Церковь нашу, мученицу и исповедницу, победившую в страшных, чудовищных гонениях XX века».

В предлагаемом вниманию читателя номере «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о тех, кто в годину испытаний остался верен Христу. Восемьдесят лет назад Церкви была возвращена Свято-Троицкая Сергиева лавра: кто был ее первыми насельниками после длительного периода запустения, что о них нам сегодня известно? На последнем заседании Священного Синода в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской был включен исповедник Афанасий Сайко, выдающийся подвижник веры и благочестия, канонизация которого была давно чаема народом православным. Революционные события имели следствием огромную по масштабам русскую эмиграцию, в том числе с Дальнего Востока в Китай. Служение митрополита Виктора (Святина) на посту главы Духовной миссии в Пекине оказалось сопряжено с тяжелыми испытаниями: японская оккупация страны, горечь утраты православных святынь в Китае, а затем, по возвращении на родину, печали, связанные с советскими гонениями на веру. Материалы, повествующие о выставках: иконах строгановского письма и образах из собрания Павла Третьякова, — это своего рода кода, финальный аккорд номера, указывающий на глубину и богатство нашей духовной традиции, которая помогает не сбиваться с пути в поисках Бога, Который, по слову пророческому, близок к призывающим Его (см. Ис. 55, 6).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Торжества по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит в Калининградскую митрополию

■ Первосвятительское посещение Санкт-Петербургской митрополии

■ Патриарший визит в Беларусь

■ Наречение и хиротония архимандрита Иосии (Сидунова) во епископа Лысковского и Лукояновского

■ Наречение и хиротония архимандрита Александра (Марченко) во епископа Барышского и Инзенского

Дата

■ Иеромонах Пафнутий (Фокин). «Ревность по доме Твоем снедает Меня» (Ин. 2, 17). К 80-летию возрождения Троице-Сергиевой лавры

■ Протоиерей Андрей Милкин. Архипастырь на переломе эпох. К 60-летию со дня кончины митрополита Виктора (Святина)

■ Екатерина Гладышева. Иконы Павла Третьякова. Малоизвестная коллекция знаменитого мецената спустя 100 лет представлена широкой публике

Летопись святости

■ Священник Алексий Гугливатый. Святой исповедник Афанасий Орловский — жизнь как проповедь

■ Митрополит Орловский и Болховский Тихон. Работа по обретению мощей святого исповедника Афанасия Орловского уже началась

Церковь и общество

■ Иерей Михаил Сергеев. Служение в психиатрической больнице учит смирению

Выставочный гид

■ Елена Алексеева, Александра Гагина. Искусство именитых людей Строгановых

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Николай Алексеев

■ Иерей Сергий Куксов