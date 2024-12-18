Я никогда так не молился

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Статьи на тему
епархиальная жизнь
В тылу прифронтовом
Утро 6 августа 2024 года для жителей Курской области, проживающих на границе с Украиной, началось с грохота вражеской артиллерии и установок РСЗО. Привычные к частым обстрелам, люди не предполагали, насколько серьезным может оказаться вторжение противника и к каким последствиям приведет. Эти августовские дни выявили подлинных героев не только среди мирян, но и православных пастырей, которые с риском для жизни выполняли свой долг. Оказание помощи беженцам из приграничных районов стало приоритетом для всей Курской епархии. Подробности основных событий и чем может быть полезен этот опыт для других епархий узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
17 декабря 2024 г. 13:00
Митрополит Курский и Рыльский Герман: «В основе пастырского служения — благоговейное предстояние пред Богом»
В августе этого года Курская область подверглась нападению украинских боевиков, в результате чего погибли десятки и пострадали сотни людей. Из приграничных городов и сел, по разным оценкам, было эвакуировано свыше 140 тысяч местных жителей. С первого же дня помощь пострадавшим стала оказывать Русская Православная Церковь в лице Курской епархии и Синодального отдела по благотворительности и социальному служению. Как она была организована, какие задачи приходилось ­решать? Об этом и о своем архипастырском пути — служении в Якутии в начале 1990-х, о встречах с насельницами дореволюционной Дивеевской обители — «Журналу ­Московской Патриархии» рассказал митрополит Курский и Рыльский Герман. PDF-версия.  
13 декабря 2024 г. 14:00
В единстве с Русской Православной Церковью
Гродно, отметивший в 2023 году 895 лет со дня основания, наряду с Брестом является одним из самых западных городов Беларуси, на границе с Польшей. Близость к Польше и Литве и исторические перипетии определили для жителей этого региона непростую судьбу. Об истории, современной жизни и деятельности Гродненской епархии, сосуществовании православных и римо-католиков на западе Беларуси и о личности выдающегося белорусского иерарха митрополита Филарета (Вахромеева) «Журналу Московской Патриархии» рассказал глава епархии архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний. PDF-версия.
25 декабря 2023 г. 14:00
Митрополит Минский и Заславский Вениамин: «Мы все происходим от купели князя Владимира»
Белорусский экзархат Московского Патриархата объединяет епархии на территории всей Беларуси. Православие на этой земле распространено с 992 года, и на протяжении более 1030 лет белорусский народ свидетельствует о своей преданности православной вере. О служении в Беларуси в преддверии 35-летия создания Белорусского экзархата, жизни Минской епархии и единстве Русской Православной Церкви в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. PDF-версия.
20 декабря 2023 г. 14:00
В рамках фестиваля «Вера и Слово» прошел семинар «Журнал Московской Патриархии. Взаимодействие с регионами»
В Москве и Подмосковье в оздоровительном комплексе «Клязьма» с 16 по 20 октября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит X Международный фестиваль «Вера и Слово».
18 октября 2023 г. 19:00
Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии: «Видеть образ Божий в каждом»
В 2021 году на территории подмосковной части Московской епархии были созданы пять новых епархий, объединенных в Московскую митрополию. С какой целью был предпринят этот шаг и как изменилась церковная жизнь Подмосковья? Каким образом митрополия координирует осуществление общих епархиальных проектов. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии. PDF-версия.
13 июня 2023 г. 19:00
Протоиерей Тимофей Фетисов: «Случайных людей у нас быть не должно...»
Ректор Донской духовной семинарии — о том, как удалось войти в десятку лучших духовных школ по успеваемости студентов, чем хорош принцип сетевого обучения будущих регентов и иконописцев и на кого из священнослужителей ориентирована специализация «государственно-конфессиональные отношения». PDF-версия.  
26 апреля 2023 г. 18:00
Донская икона Божией Матери
В Ростовской-на-Дону епархии завершается подготовка к прославлению для местного почитания точного списка Донской иконы Божией Матери, созданного восемь лет назад по патриаршему благословению под патронатом Государственной Третьяковской галереи и Министерства культуры РФ. В результате кропотливой научной и творческой работы иконописцам удалось создать не только высокохудожественную точную копию, но и образ удивительной красоты. PDF-версия.  
24 апреля 2023 г. 15:00
Священник Евгений Осяк: «Работа с беженцами и вынужденными переселенцами приобрела устойчивый и стабильный характер»
Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии и председатель правления Православной службы помощи «Милосердие-на-Дону» — о том, почему начал служение с опеки бездомных мужчин, можно ли удаленно катехизировать подопечных церковных приютов и что из опыта, приобретенного за десять лет помощи беженцам, для него самое важное. PDF-версия.  
21 апреля 2023 г. 13:30
Репортажи
Настоятель Троицкого храма г. Суджи протоиерей Евгений Шестопалов
ЖМП № 11 ноябрь 2024 /  18 декабря 2024 г. 17:00
версия для печати версия для печати

Я никогда так не молился

НАСТОЯТЕЛЬ СУДЖАНСКОГО ХРАМА СПАС ОКОЛО СТА ЗЕМЛЯКОВ

Во время нападения украинских боевиков на приграничный город Суджа Курской области десятки стариков, женщин и детей не смогли вовремя покинуть город. Под вражескими обстрелами их эвакуировали бесстрашные люди, среди которых был и настоятель храма ­Троицы Живоначальной города Суджи протоиерей ­Евгений Шестопалов. PDF-версия.

Шестого августа 2024 года части украинской армии вторглись на российскую территорию, в Курскую область. Город Суджа, находящийся на самой границе, подвергся беспрецедентному артиллерийскому и ракетному обстрелу. В первые часы 6 августа были уничтожены все административные здания города (администрация, прокуратура, суд, санэпидемстанция и др.), а также инфраструктура жизнеобеспечения (водонапорная башня, газовая и электроподстанции, система сотовой связи). Город остался без электричества, газа, воды и связи. 

Вот что рассказал очевидец тех событий Евгений Ш.: 

— В Судже у нас был частный дом в самом центре, недалеко от пожарной части. Обстрел начался примерно в час ночи, а с полтретьего усилился. Мы с женой и трое детей (двоим из них 9 и 13 лет) спрятались в ванной. Подвала у нас нет, а из погреба, если завалит, не выберешься. Мы слышали звук выстрела, проходило 3 секунды, и раздавался взрыв, от которого каждый раз сотрясался весь дом. На крышу сыпались осколки. Было очень страшно. Дети плакали и вместе с нами пели молитвы, потому что у нас вся семья поющая. Мы насчитали около 96 «прилетов» вокруг. Каждый из них мог стать последним. Поэтому мы с женой обговорили с детьми, что им нужно делать, если мы оба будем ранены или погибнем. Интенсивный обстрел продолжался примерно два часа. А потом все вокруг «зажужжало» — это прилетели дроны. 

Я хотел загнать машину в гараж, но боялся, что меня заметит дрон. Они летели рядом по 5–6 штук, затем разлетались в разные стороны, бомбили и собирались вновь. К шести утра стало потише, мы выбрались из ванной и собрали вещи. На это ушло около часа. К нам приехали родители, они тоже из Суджи. Рассказали, что центр города разрушен полностью, на месте прокуратуры — котлован (это в 300–400 метрах от нас), а улица Ленина, где стояли все административные здания, в руинах. Обсудив ситуацию, мы решили срочно уезжать. Когда выехали на трассу, нас преследовали дроны. Они разбомбили две машины, которые ехали за нами. Нам удалось спастись.

Не у всех, как у Евгения Ш., была возможность уехать самостоятельно. И непонятно, что делать дальше. Никто не думал, что враг вторг­нется на территорию России. Город и близлежащие деревни обстреливались и раньше, но не так интенсивно. А кто-то решил, что это прорвалась диверсионно-разведывательная группа и ее скоро уничтожат наши военные. Так было неоднократно, не только в Курской, но и в Белгородской и Брянской областях. 

Среди тех, кто не смог уехать, было немало прихожан суджанского Троицкого храма. Небольшой, но дружный приход преимущественно состоит из пожилых женщин. Настоятель храма протоиерей Евгений Шестопалов стал их последней надеждой и опорой. Священник быстро организовал горячее питание, раздобыл питьевую воду, помог всем, кто хотел, обустроиться в храме. Троицкий храм в Судже построили в 1812 году, в середине XIX века пристроили еще два придела, и его мощные стены защитили бы и в случае прямого попадания. Магазины не работали, и отец Евгений ездил в соседнее село Большое Солдатское, в 23 км от Суджи, отвозил из Суджи тех, кто хотел уехать, и покупал там продукты и воду для пожилых прихожан.

— Мы не знали тогда, что днем 6 августа украинские боевики уже зашли на окраину Суджи. По непрекращающейся канонаде понимали, что на границе идут бои. В Судже и примыкающих к ней деревнях на тот момент проживало до 12 тысяч человек, — говорит отец Евгений. — Бежать из города мы не собирались, надеялись, что переживем день-два, и наши город освободят. 

Ночью с 6 на 7 августа настоятель организовал в храме ночлег. Прихожане постелили прямо на полу матрацы, ковры, раздали людям подушки и одеяла. А утром 7 августа вновь начался сильный обстрел. По Судже прямой наводкой били украинские танки. Как рассказывали местные жители, четыре из них выползли на пригорок у деревни Куриловка и в упор расстреливали беззащитный город. 

— Тогда мы поняли, что медлить уже нельзя и нужно срочно эвакуироваться. Выбрали момент, когда танки уехали за новым боекомплектом, и вместе с вызвавшейся помогать прихожанкой стали вывозить людей в Большое Солдатское, — говорит отец Евгений. — Именно там ждали автобусы, перевозившие людей в Курск, ближе они ехать не рискнули. Мы «летали» туда-обратно сколько могли. Потом к нам присоединились мои друзья из организации «Патриот». Но нас было мало. Из Большого Солдатского мы звонили всем, кому только могли, и просили помочь с эвакуацией. Многие откликнулись, в том числе таксисты и полицейские, которые приехали и, рискуя жизнью, вывозили людей. Потом мы с этими полицейскими встретились: «Батюшка, это мы приезжали в храм». А я никого не помню. Мне было настолько страшно за всех, кто там остался, — детей, стариков и женщин, — что я видел только их.

Во время эвакуации над храмом висели беспилотники. Наверное, ждали, когда в машины соберется побольше людей, чтобы бомбить их на трассе. С помощью Божией отцу Евгению каждый раз чудом удавалось от них уйти. В один из этих страшных дней он проскочил прямо перед дулом танка: мчался по дороге и вдруг на повороте в 10 метрах от себя увидел танк. Рядом на бронетранспортере сидело несколько боевиков. Похоже, они только выкатились на позицию. Машина священника появилась и пронеслась так быстро, что они только проводили ее взглядом. Танк начал разворачивать башню, но выстрелить не успел, машина исчезла за бугром.

— У меня в то время в Судже оставались несколько бабушек и близкие люди, а у них домашние животные — собаки и родившая под обстрелами кошка. Дети потом дали котятам созвучные моменту имена: Пулемет, Автомат и Пушка. Я заехал в храм, быстро погрузил всех в машину и помчался другим маршрутом — через село Козырёвка. Эвакуация шла с 6 по 11 августа, мы каждый раз выбирали разные дороги, некоторые из них уже были заминированы, но нас, видимо, не успевали отследить, хотя на трассе из Суджи встречались расстрелянные или сожженные легковые автомобили. В Судже связи не было, но стоило въехать в Большое Солдатское, телефон разрывался от SMS. Мне писали фамилии и адреса, где еще остались люди. Кто-то готов был отдать свою машину и сообщал, где взять ключи от гаража, чтобы спасти земляков, кто-то просил забрать оружие в сейфе или документы, — вспоминает священник.

В одну из последних поездок отец Евгений сумел разместить в машине лежачую парализованную женщину. И когда выезжали через Козырёвку, опять наткнулись на стоявшие в 200 метрах у леса танки. Но Господь уберег и на этот раз. Потом на скорости под 180 км/ч уходили от дронов. Все молились, в том числе и парализованная. 

— Лежит с иконкой в руках и тоже молится, крестится. Заглохни машина — и конец неминуем. Я, наверно, никогда в жизни так не молился, как в эти дни. Почти не спал и не ел, был в движении все 6 дней. Отключишься на два часа, проснешься, и снова в путь. Все время на адреналине. Да и спать особо не хотелось. И есть не хотелось. Сейчас только отъелся, — улыбается отец Евгений.

Его приглашал служить в свой храм духовник, настоятель храма в поселке Ракитное Белгородской епархии протоиерей Николай Германский. 

— Я не считаю себя беженцем и остаюсь настоятелем Троицкого храма Суджи, которому отдал 30 лет жизни, — твердо говорит священник. — А служу там, куда приглашают. Чаще всего на подворье Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курске, туда ходят сегодня многие мои прихожане. 

Отцу Евгению удалось найти жилье в Курске. В свободное время он помогает сыну, создавшему гуманитарный центр для беженцев, развозить гумпомощь по адресам. Стараясь поддержать своих прихожан, священник ежедневно записывает для них сообщения в «Телеграме». Сердцем отец Евгений остался в Судже, в своем храме, и каждый день отслеживает в соцсетях последние новости из родного города.

Также читайте на нашем сайте: Митрополит Курский и Рыльский Герман: «В основе пастырского служения — благоговейное предстояние пред Богом»;

"В тылу прифронтовом".

18 декабря 2024 г. 17:00
Также читайте:
епархиальная жизнь
В тылу прифронтовом
Митрополит Курский и Рыльский Герман: «В основе пастырского служения — благоговейное предстояние пред Богом»
В единстве с Русской Православной Церковью
Митрополит Минский и Заславский Вениамин: «Мы все происходим от купели князя Владимира»
В рамках фестиваля «Вера и Слово» прошел семинар «Журнал Московской Патриархии. Взаимодействие с регионами»
Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии: «Видеть образ Божий в каждом»
Протоиерей Тимофей Фетисов: «Случайных людей у нас быть не должно...»
Донская икона Божией Матери
Священник Евгений Осяк: «Работа с беженцами и вынужденными переселенцами приобрела устойчивый и стабильный характер»
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вот, мы живы. Эти слова святого апостола Павла, сказанные в связи с перечислением множества перенесенных им тягот (2 Кор. 6, 9), мы можем отнести и к тем испытаниям, которые были в истории и которые Церковь переживает сегодня.
10 декабря 2024 г. 14:00
...Лучше нам, чтобы один человек умер за людей (Ин. 11, 50): древнецерковные толкования
Одним из непростых для понимания и истолкования фрагментов Евангелия от Иоанна являются слова первосвященника Каиафы (Ин. 11, 50), произнесенные после совершения Спасителем чуда воскрешения Лазаря и за несколько дней до взятия Господа под стражу и распятия. Причем сложность экзегезы данного новозаветного текста оказывается связана по преимуществу не со смысловым или же с духовным его содержанием — здесь все вполне ясно благодаря тому, что истинное, по сути пророческое значение слов Каиафы тотчас же поясняет автор Евангелия святой Иоанн Богослов, — но с тем, кем они сказаны, а также с каким нравственным, внутренним и личным настроем изречены враждебным Христу первосвященником. PDF-версия.    
20 ноября 2024 г. 12:00
«Прыгай веселее…»
В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. С началом войны православные люди пошли защищать страну, несмотря на недавние жестокие репрессии и преследования верующих богоборческой властью. Церковь морально поддерживала верующих, выступала за защиту Отечества на фронтах, по мере сил старалась помогать организации обороны страны. Священники и миряне несли свое послушание в тылу и на передовой. К юбилею Великой Победы «Журнал Московской Патриархии» начинает публикацию материалов о священниках — ­ветеранах Великой Отечественной. PDF-версия.    
15 ноября 2024 г. 16:00
Делай по силе и не считай своих добродетелей
В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения и 130 лет со дня кончины преподобного Анатолия Старшего (Зерцалова; 6/18.03.1824–25.01/6.02.1894), ­иеросхимонаха, духовника Оптиной пустыни, вошедшего в Собор 14-ти преподобных Оптинских старцев. О том, каким был преподобный Анатолий, какое духовное наследие он оставил, рассказывает игумен Филипп (Перцев), иконописец Оптиной пустыни, изучивший житие старца и написавший его икону. PDF-версия.    
13 ноября 2024 г. 17:00
Русский антиминс: рукописный и печатный
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Русский антиминс». На экспозиции представлены все иконографические варианты гравированных антиминсов с начала их появления в России в 1655 году и до середины XIX века. Среди экспонируемых произведений редкие памятники иконописи, гравюры и литографии с видами монастырей и портретами церковных иерархов из собрания Музея древнерусской культуры и искусства и Музея христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии. PDF-версия.    
11 ноября 2024 г. 17:00