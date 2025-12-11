Иконописная школа Московской духовной академии

К 35-ЛЕТИЮ ИКОНОПИСНОГО ФАКУЛЬТЕТА МДА

Иконописный факультет Московской духовной академии был создан на основе иконописного кружка при Троице-Сергиевой лавре, руководителем которого долгие годы была монахиня Иулиания (Соколова). За время существования факультет подготовил около шестисот специалистов, работы которых украшают храмы и монастыри не только России, но и других стран. Сегодня школа продолжает лучшие иконописные традиции Лавры, совершенствуя учебную программу и делясь опытом с иконописными отделениями духовных семинарий страны. О самобытности и специфике этого факультета, о том, как за три с половиной десятилетия изменились требования к выпускникам и насколько сегодня можно доверять в иконописном деле искусственному интеллекту, рассказал декан факультета архимандрит Лука (Головков). PDF-версия.

В традиции древних мастеров

— Ваше Высокопреподобие, можно ли сказать, что за 35 лет в России сложилось несколько самобытных, уникальных школ иконописи? Учитывая, что сегодня иконописцев готовят в четырнадцати духовных семинариях, кто-то из иконописцев открывает собственные школы, а кто-то преподает в иконописных школах при храмах. В чем своеобразие иконописной школы при МДА?

— Думаю, что говорить о таких иконописных школах, какие были в Средние века, — Московской, Новгородской, Псковской, Ярославской и других — сейчас нельзя. Зато есть разные традиции, которых придерживаются талантливые иконописцы, создавшие свои мастерские; у них сформировалось свое лицо в этом направлении церковного искусства. Есть факультет церковных художеств ПСТГУ, достойные внимания иконописные отделения при семинариях, преподаватели которых тоже талантливые, самобытные художники: в Санкт-Петербурге, Тобольске, Воронеже и других городах. Например, для иконописного отделения Санкт-Петербургской духовной академии определяющей стала практика большего учета новогреческого письма и традиции живописной иконы.

Для нас, в Лавре, чрезвычайно важно наследие монахини Иулиании (Соколовой) (см. справку), которая очень внимательно изучала древнюю икону времен преподобного Сергия Радонежского, великих Андрея Рублева и Даниила Черного, Евстафия Головкина, творивших в стенах Троице-Сергиевой лавры, и других. Мать Иулиания писала произведения, без которых представить иконописание в XX веке невозможно. Наши студенты глубоко изучают икону XIV–XVI, а кто-то и X–XII веков, копируют ее (копирование начинается на втором курсе). На это при обучении обращается особое внимание, поэтому студенты создают узнаваемые иконы. Богатая традиция, конечно, привлекает художников, и они поступают учиться к нам. У подавляющего большинства из них есть художественное образование, потому что базу академических светских навыков в рисунке, живописи и композиции невозможно ничем заменить.

— Как изменялись за эти годы программа и требования к иконописцу, окончившему иконописную школу МДА? Какими навыками он должен обладать?

— Начиная с 2000 года иконописная школа Лавры с непрерывного четырехлетнего обучения перешла на двухступенчатое (3 плюс 2): диплом иконописца можно получить и после трех лет обучения. Недавно у нас появились курсовые работы для 2, 3, 4-го курса, которых в первые годы существования школы не было. Кроме того, задача по выполнению эскиза или иконы древнего святого у нас сначала ставилась на третьем курсе, а сейчас мы стараемся, чтобы это было уже на втором. На третьем курсе предлагается выполнить иконографию святого Нового времени. На четвертом — создать эскиз ансамбля икон — иконостаса, проект росписи. И пятый курс — это дипломная работа. Если сравнить дипломные работы 1990-х годов и современные, то можно увидеть различия и по размеру (были меньше), и по уровню исполнения, степени осмысленности и проработанности.

Сегодня наши выпускники должны уметь писать сложную икону (содержащую много сюжетов, требующих интерпретации) святого Нового времени и объемную житийную икону. Они активно работают, создавая иконы и соборов святых, и житийные образа. Это очень важно, потому что местный ряд в иконостасе храма (а не только композиция отдельных икон) не должен быть простым. Что-то крупное, а что-то помельче, что-то насыщенное цветом, а не одни лишь ростовые или поясные фигуры. Тогда получается сложная и красиво работающая композиция. Если у выпускников есть задатки организатора, то такие возглавляют выполнение крупных работ (иконостасов, росписей, мозаик) бригадой иконописцев.

Иконы, иконостасы выпускники иконописного факультета пишут, конечно, в первую очередь для храмов России от самых западных районов до Сахалина, а также по всему миру. Их росписи можно увидеть в России, Болгарии, Грузии, Германии, Италии, Великобритании, Испании, Иордании, США.

Случается, что в силу разных причин студент, отучившись три года, не может продолжать обучение. Поэтому трехгодичное образование предусматривает овладение ключевыми навыками, которые позволяют писать иконы самых разных святых — от аналойных до ростовых. И есть случаи, когда некоторые из выпускников, окончив трехгодичный курс, затем вырастают до больших мастеров. Например, известный иконописец Александр Деркачёв обучался у нас только три года. А сейчас активно работает как организатор работ по росписи храмов.

Ансамбли и росписи

— Сколько времени студенты уделяют самостоятельной работе над иконами?

— Многие занимаются иконой почти все время от подъема и до отбоя, кроме отведенного на богослужения и учебу по остальным предметам, отдых, трапезу. Начиная со второго курса, они уже в рамках обучения создают эскизы или иконы древних святых и пишут свои авторские иконы. Авторская икона — это твое личное творческое решение: и композиционное, и цветовое. Естественно, пишут и подарки своим духовникам и родственникам, предпринимая какие-то опыты в творчестве если не со второго, то с третьего курса. А кто-то уже на старших курсах начинает работать (на каникулах), участвуя в росписи храмов и монастырей. Вспоминается роспись храма Крещения Господня на русском подворье в Иордании, который нужно было расписать буквально за два месяца сверху донизу. И Анатолий Валерьевич Алёшин († 2025) привлек к этой работе около 40 человек. Там трудились наши выпускники, помогали на росписи и несколько студентов. И они успешно справились с этим заданием.

Или роспись Троицкого собора, мозаика Благовещенского собора в Дивееве, мозаика в Ростове-на-Дону. Удивительные ансамбли росписи и мозаики под руководством А. В. Алёшина создали наши выпускники. Такие большие работы задают иногда и новый вектор, особенное решение в убранстве храма. Вообще, иконописцы смотрят, что создается их коллегами по цеху, и могут этим вдохновляться. Например, когда был расписан крестильный храм у нас в Лавре, целый ряд храмов заинтересовались этим проектом и ввели свои версии, было создано какое-то свое решение, вдохновленное этим проектом. Иными словами, интересные современные решения вдохновляют не меньше, чем древние памятники. Шедевры, интересные произведения создавались не только в прошлом, но и появляются в наше время.

— В каких стилях пишут ваши выпускники? Есть ли такие, кто работает в живописном стиле или в стиле лаковой миниатюры Палеха?

— Поздняя икона наших выпускников не интересует. Даже выпускники, работающие в стиле Палеха, поступив к нам, работают, как у нас принято. А это чаще всего икона XIV — первой половины XVI века, в первую очередь Москвы или среднерусских княжеств: Твери, Рязани, Ростова Великого, Ярославля. Но кто-то пишет и в традиции Византии того же времени. Например, наши студенты с Кавказа создавали интересный кавказский вариант византийской иконы. А кому-то близка икона более ранняя — X–XII веков, которая отличается не только своими временными особенностями стиля. Например, если икона XIV века характерна большим движением, какими-то моментами, связанными с исихазмом, осмыслением света, то икона X–XII веков больше говорит об успокоенности в Господе, некоей тишине и статичности. И связано это с ощущением, что после Торжества Православия в духовном мире все было незыблемо.

Я замечаю, что стиль, конечно, чаще связан с регионом, откуда приехал иконописец. Южанам, например, ближе византийская икона, но бывают и исключения. Иногда и человек из северных областей нашей страны тоже может полюбить византийскую икону.

Творческий процесс невозможно остановить, меняется и стилистика, в которой работает художник. Так, наши преподаватели Алёшин, Солдатов, Тарасова, Зданович в своих работах ориентировались на памятники XI–XII веков, а через некоторое время — на памятники XIV–XV веков. У человека может быть увлеченность в какой-то период жизни, допустим, Псковской иконой. Хотя, признаться, сегодня древние региональные школы не очень востребованы заказчиками. В Пскове почти никогда не пишут псковскую икону, а в Новгородской земле (Великий Новгород) новгородскую.

Бывает, что один из скитов на Валааме может заказать нам икону, ориентированную на Русский Север. Но это редкий заказ.

Теория и практика

— Есть ли отличия в богословском, церковно-историческом и других курсах обучения у ваших студентов от других факультетов МДА?

— Безусловно, теория у нас другая и эти курсы более сжатые.

Так, богословие, литургика, история Вселенской и Русской Церкви, церковнославянский язык, нравственное богословие у нас преподаются в гораздо меньшем объеме, чем в семинарии и регентской школе. А времени на изучение истории искусств (византийского, древнерусского, Нового времени), конечно, отводится больше, чем в семинарии. Примерно столько же, как на кафедре Истории церковного искусства. Там готовят искусствоведов, и иконописцу тоже очень важно знать церковное искусство. Много внимания уделяется изучению облачения и его истории, чего в семинарии нет вообще. Есть курсы богословия иконы и иконография. Понятно, что, если бы у нас теории было столько же, как в семинарии, мы не смогли бы плодотворно и много заниматься иконописанием. Однако у студента есть та необходимая база, благодаря которой, если потребуется, он может найти в библиотеке ответ на интересующий его исторический или богословский вопрос либо самостоятельно восполнить объем недостающих знаний.

— После третьего курса все ваши студенты посвящаются в иконописцы. Зачем это нужно?

— Во-первых, иконописец должен постоянно молиться, потому что икона — это воплощенная молитва. Если он не молится, то она не будет трогать душу других людей. А во-вторых, в молитве, которую произносит священник, звучит просьба Богу о просвещении ума, сердца и души иконописца Божественной благодатью, избавлении от всякого диавольского искушения. Как в чине освящения иконы мы молимся, чтобы через эту икону совершались чудеса, так и в этом чине, изданном в XIX веке, мы молимся, чтобы Господь помог иконописцу создавать достойные произведения.

— На сколько лет рассчитан курс по реставрации икон?

— Реставрации икон обучаются три года, она относится к практическим предметам. Можно достичь достаточно высоких результатов, причем желающие посвятить больше времени реставрации могут пройти стажировку и повышать свой уровень. Мы подготовили специалистов и для реставрационной мастерской Троице-Сергиевой лавры, где сегодня трудятся несколько выпускников, расчищая замечательные иконы нашей обители. Кто-то из них уже получил квалификационную первую категорию, работая в мастерской Лавры. И еще у нас есть ознакомительный курс по стенописи. Это не только фреска, но и роспись по сухой поверхности. Курс короткий — около семи часов теории, три полных дня практических занятий: подготовка стены к выполнению фрески и создание стенописи, а потом доработка по сухой стене. Тем не менее этого достаточно, чтобы человек узнал о проблемах стенописи, как их решать, почувствовал особенности работы на стене. Это очень важно, потому что почти все наши выпускники в той или иной мере расписывают стены.

— Оглядываясь назад, когда были самые трудные времена в истории школы?

— Первые годы были связаны с формированием иконописной программы, обсуждением уровня дипломных работ. В те же годы формировался и преподавательский коллектив. Это были ученики матери Иулиании (Соколовой) и ученики ее учеников, среди которых была внучатая племянница монахини Иулиании Наталья Евгеньевна Алдошина (ныне возглавляет реставрационную мастерскую в Троице-Сергиевой лавре). С 1993 года число студентов выросло, так как набирали следующие курсы, и преподавателей стало не хватать. Правда, уже после первого выпуска 1994 года (обучение длилось 4 года. — Примеч. ред.) мы оставили лучших выпускников на факультете и таким образом решили проблему кадров. Серьезным испытанием стала эпидемия ковида, когда был введен локдаун. И если теоретические занятия и индивидуальные консультации по иконописи проводились удаленно, то защиту дипломов пришлось отложить. Студенты из России смогли потом защитить свои дипломные работы и получить диплом, а учащиеся из-за рубежа уже нет, потому что не смогли приехать.

Однако в то же время есть явное попечение Божие и Господь заботится об иконописании в Троице-Сергиевой лавре. Мы ощущаем, конечно, и заступничество святых, подвизавшихся здесь. В частности, при ремонте в 2013 году остро встал вопрос с помещениями для занятий. Никто не понимал, как решить эту задачу. Согласитесь, организовать учебный процесс в полуразрушенных помещениях очень непросто. Неожиданно появился спонсор, который взял на себя все эти заботы. Это было так быстро и хорошо, что нам осталось только молитвенно благодарить Бога и святых угодников Лавры. Конечно, и администрация со студентами, любя и заботясь о школе, принимали участие в ремонтах.

— Как появление новых технологий помогает в иконописании и, в частности, в процессе обучения иконописному делу?

— Если буквально лет 10–15 назад все иконописцы приобретали альбомы, печатали фотографии, то сегодня на первое место выходят цифровые носители информации. Это удобно, быстро. Но у цветной печати есть одно преимущество. Фотография по-другому передает свет и может ближе быть к подлиннику, чем изображение на планшете. Поэтому альбомы тоже нужны для работы. Сейчас рассматривается вопрос, насколько можно использовать в обучении в семинарии искусственный интеллект. Для поиска литературы, для каких-то подсобных вещей — конечно. Например, чтобы убрать блик на фотографии. А вот непосредственно с написанием иконы ИИ без самого художника уже не справится. Знаю случай, когда при работе со сложным колоритом росписи храма снаружи в компьютер заложили эскиз, но он не вполне адекватно намешал колера. Дали рабочим, они раскрасили. В итоге получилось так, словно работу выполнил третьесортный маляр, потому что компьютер не смог адекватно перенести с эскиза в реальность цветовой строй, хотя на эскизе все было хорошо. То есть художнику надо было довести до ума то, что предложила машина. Вывод: пробовать работать с ИИ можно и нужно, но, если не будет итоговой коррекции человека, это приведет к печальным результатам.

И конечно же, массовое распространение цифровых технологий позволяет сегодня студентам получать дополнительные знания и опыт в соцсетях. В Телеграме и во «ВКонтакте» есть группы, где периодически выкладывают что-то интересное о древних иконах или новых произведениях, где идет активная работа по осмыслению иконописного опыта, технологий, новых материалов и т. д.

— В этом году в нашей стране состоялось много событий, связанных со 100-летием блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Подобные даты как-то отражаются на жизни вашей школы?

— Конечно. Учебный комитет Русской Православной Церкви отслеживает такие юбилеи и организует тематические конкурсы среди иконописцев. В частности, конкурс иконописных работ «Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, новомученики и исповедники Церкви Русской», проведенный Учебным комитетом совместно с Андреевским ставропигиальным мужским монастырем. В нем участвовали студенты и преподаватели 14 духовных семинарий, три призовых места (два первых и одно второе) заняли наши студентки.

А по итогам Общецерковного конкурса творческих работ «Лики святых заступников Руси» в 2024/25 учебном году его победители и участники прошли двухнедельную иконописную стажировку на иконописном факультете Московской духовной академии. И хочу отметить, что в последние годы Учебный комитет активно работает над совершенствованием иконописных программ. Для преподавателей иконописных отделений, для ассистентов учебных заведений духовных семинарий, для иконописцев уже два года проводятся круглые столы, конференции, курсы повышения квалификации в Москве и у нас в МДА.

— Как вы считаете, время самородков в иконописи прошло?

— Нет, хотя мы не всегда можем это увидеть в другом человеке, особенно если хорошо его знаем, пока он живет и творит рядом с нами. Кончина нашего выпускника и преподавателя Анатолия Валерьевича Алёшина показала, что, конечно, этот человек был звездой в современной иконописи, который сделал очень много и для развития иконописания, и для нашего факультета (см. Журнал Московской Патриархии. 2025. № 11).

Анатолий Валерьевич Алёшин — один из лучших иконописцев нашего времени. Господь наделил его врожденным чувством прекрасного и поэтическим чувством. Он писал тонкую, одухотворенную, очень живую, красивую по цвету и рисунку икону. А выполнение мозаичных работ в Благовещенском соборе Дивеева и в храме великомученика Георгия в городе Ростове-на-Дону показало, что он прекрасный мозаичист. Он великолепно чувствовал ансамбль икон. И на этих ансамблях росли другие художники. Работая с великим мастером, они напитывались и вдохновлялись этим опытом. Иногда он немного корректировал архитектуру, например в притворе Никоновского придела в Троице-Сергиевой лавре, который он преобразил своими росписями. Он никогда не боялся браться за сложные, рискованные проекты. При всей своей мягкости и тонкости, это был смелый, решительный человек, имевший большой авторитет как руководитель. Его наследие еще долго будет вдохновлять новых художников, потому что он замечательный и очень талантливый мастер, глубоко осмысливший и впитавший в себя традицию нашей иконописной школы.

— Какой вы видите иконописную школу в ближайшем будущем?

— Конечно, будет постепенное обновление административного и преподавательского состава. Например, сейчас пришли новые преподаватели из числа наших выпускников. Подключился к преподаванию Петр Петрович Слободниченко, который руководит мозаичной мастерской Троице-Сергиевой лавры, Павел Васильевич Громов, который работал вместе с А. В. Алёшиным, расписывал Высоцкий мужской монастырь в Серпухове. Однако создание мозаичного отделения пока не планируется. Для увеличения мест обучающихся пока возможностей нет. Сейчас все яснее определяется задача подготовки учебников по иконоведению и иконографии и необходимых пособий по иконописанию. Сегодня те, что есть, не отражают в достаточной мере большой опыт, накопленный нашими преподавателями и уже востребованный временем. И конечно, для нас было бы важно издать художественный альбом о творчестве Анатолия Валерьевича Алёшина.

Монахиня Иулиания (Мария Николаевна Соколова), выдающийся иконописец и подвижница XX в. Родилась в 1899 г. в семье священника в Москве. После окончания гимназии и художественной студии преподавала рисование и работала художником-графиком в издательствах. Стала духовной дочерью праведного Алексия и священномученика Сергия (Мечёвых) в храме святителя Николая на Маросейке, где они служили. В 1934 г. для святителя Афанасия Ковровского написала икону Собора всех святых, в земле Российской просиявших. С 1941 г. проживала в поселке Семхоз (Сергиев Посад). После открытия в 1946 г. Троице-Сергиевой лавры писала иконы и росписи (приделы Трапезного храма, рака мощей преподобного Никона, росписи Серапионовой палаты, иконы в местный и праздничный ряды иконостаса Покровского храма академии, иконы в ризницы Лавры и академии), а также реставрировала иконы. Создала реставрационные мастерские в Московской духовной академии и Лавре, с 1957 г. руководила иконописным кружком в академии. За десять лет до кончины приняла тайный постриг. Отошла ко Господу 16 февраля 1981 г.

За 35 лет существования Иконописная школа Московской духовной академии подготовила около 600 иконописцев. Сейчас в ней обучается около 80 человек, из них 10 — лицевому шитью. Копийная практика, когда учащиеся копируют лучшие иконы в музеях нашей страны, проходит в самых разных городах и музеях: в Третьяковской галерее, в Рублевском музее, в Храме Христа Спасителя, в Пушкинском музее, в Эрмитаже, в Великом Новгороде, Пскове, Ярославле, Вологде, Кириллове, Переславле, Угличе, Муроме, Рязани, Твери, Смоленске, Суздале. Свой досуг ребята посвящают иконописным выставкам, музеям и на старших курсах выставляются сами (например, на ежегодной выставке «Видеть и слышать»). Зимой и летом ездят домой. Зимой устраиваются лыжные прогулки. Возраст поступления — от 18 до 35 лет, но большинству учащихся от 20 до 30 лет. Студенты приезжают из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья — Болгарии, Сербии, Словакии, Германии, Кипра, Китая и других. Все они исповедуют православие.