Серебро Русского Севера

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Сокровища Русского Севера», на которой представлены предметы церковного искусства XIII–XVIII веков из собраний Архангельского краеведческого музея и Музея имени Андрея Рублева. В основном это памятники работы мастеров серебряного дела, которые впервые представлены широкому зрителю. PDF-версия.

— Архангельский краеведческий музей — один из старейших в России, — рассказывает один из кураторов выставки, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музея имени Андрея Рублева Валерий Игошев. — Его обширная художественная коллекция сложилась еще в XIX веке. Первое собрание музея сформировалось в 1837 году, в конце века он получил статус городского публичного музея. Академик Императорской академии художеств Владимир Суслов, посетивший Север в 1886 году, высказался о важности сохранения музеем церковных раритетов. В том же году при епископе Архангельском и Холмогорском Нафанаиле II (Соборове, † 1882) была учреждена Комиссия по собиранию письменных и вещественных памятников, а при ней — Архангельское епархиальное древнехранилище, в котором до революции находилось около 700 церковных предметов, в том числе редкие серебряные изделия из северных церквей и монастырей. В 1920-е годы сотрудники музея сумели спасти уникальные художественные произведения, изъятые из монастырских ризниц и церквей Поморья. Собрание стало частью Северного краевого музея, переименованного в 1938 году в Архангельский областной краеведческий музей (ныне АКМ).

Фонд церковных древностей Архангельского краеведческого музея был практически не изучен, замечает Валерий Игошев, и плохо зафиксирован при поступлении. И когда несколько лет назад стали готовить выставку в Москве, многие предметы пришлось атрибутировать заново. В результате этой кропотливой исследовательской работы выявлены монастырские древности XIV–XVIII веков, которые хранились в музейных фондах и экспонируются впервые.

На выставке представлены иконы в серебряных окладах, богослужебные кресты, оклады напрестольных Евангелий, панагии, предметы церковной утвари из древнейших северных обителей — Антониево-Сийского, Соловецкого и Николо-Корельского монастырей, городских и сельских храмов. Эти произведения искусства созданы ювелирами-серебряниками, резчиками по дереву и эмальерами Русского Севера: в Архангельске, в Великом Устюге, Холмогорах, в вотчине знаменитого рода Строгановых Сольвычегодске, а также в известных художественных центрах — Москве, Новгороде, Пскове, Ярославле.

Активное развитие серебряного дела в крупнейших русских художественных центрах было связано с развитием торговых отношений с Западной Европой и Востоком, благодаря которым в Россию шел приток драгоценных металлов, камней, эмалей. Ехали и мастера, которые знакомили русских коллег с зарубежными технологиями. На выставке представлено все разнообразие техник древнерусских мастеров в работе с серебром: литье, гравировка, чернь, скань, тиснение, прочеканка, эмаль.

Самый древний экспонат, который смогут увидеть посетители, — это редчайшая деревянная Ставротека в серебряном окладе с чеканным изображением на крышке священномученика Климента. В самом ковчеге в углублении запечатлены святые Константин и Елена, поклоняющиеся Кресту Господню. Этот предмет создан в XIII веке новгородским мастером. Большое влияние на развитие серебряного дела на Русском Севере оказала новгородская художественная школа, для которой характерна богатая и разнообразная орнаментация драгоценных храмовых предметов.

Наиболее древние и интересные памятники церковного искусства XIII–XVII веков, представленные на выставке, — небольшого размера ковчеги-мощевики, нагрудные образки и кресты, складни, в которых часто хранились частицы мощей. Их подвешивали на шнурке или цепочке на вороте или на груди, поэтому они назывались «воротные» или «наперсные».

Традиция ношения деревянных и каменных иконок, крестов-мощевиков в драгоценных оправах на груди пришла к нам из Византии. Наперсные образки сопровождали человека в течение всей его жизни, они бережно хранились как семейные святыни, а затем их жертвовали храмам и монастырям, где их подвешивали к чтимым иконам, Царским вратам или хранили в ризнице. У нас на выставке представлены наперсные образки (панагии), складни, окованные золоченым серебром, вырезанные из камня, ценных пород дерева, отлитые из цветного стекла.

На выставке можно увидеть коллекцию деревянных богослужебных крестов в серебряных окладах XVI–XVIII веков, созданных также под влиянием византийской традиции. Это напрестольные (воздвизальные), водосвятные, запрестольные, наперсные кресты, изготовленные новгородскими, московскими, псковскими серебряниками, а также мастерами Русского Севера.

Особого внимания достоин четырехконечный моленный крест середины XVII века, выполненный из кипариса и украшенный басменным серебряным окладом. Он принадлежал игумену Антониево-Сийского монастыря Корнилию (1652–1657). На его полихромной основе вырезаны крупное рельефное изображение Распятия и небольшие фигуры предстоящих на фоне Иерусалима, вверху — Святая Троица и два парящих ангела.

Из северных монастырей и храмов экспонируются евхаристические предметы. К примеру, серебряный золоченый потир, сделанный московскими мастерами в 1687 году и вложенный в Сийский монастырь московским дворянином Семеном Риморевым в память о боярине Иване Михайловиче Милославском, одном из приближенных царя Федора Алексеевича. Потир выполнен в пышном стиле барокко и украшен расписной эмалью по чеканному рельефу с тонким гравированным декором.

Анализируя выбранный стиль и украшения, можно говорить о том, что данный предмет был изготовлен московским серебряником под западноевропейским влиянием и, возможно, при участии иностранных мастеров.

Владимир Суслов рассказывает, что серебряное дело в Архангельске мало изучено. Уже с середины XVI века город являлся крупным морским портом и торгово-промышленным центром, где развивались художественные ремесла и появлялись мастера, в том числе серебряного дела. В начале XVIII века город уже торговал изделиями из серебра, имел «серебряный ряд». Серебряные предметы XVIII века, изготовленные архангельскими мастерами, можно узнать по клейму с изображением Архангела Михаила. На выставке представлены литургические предметы из Свято-Троицкого кафедрального собора Архангельска. Среди них две праздничные серебряные рипиды с гравированными изображениями херувимов.

Особое внимание привлекает необычный экспонат — страусиное яйцо в причудливой металлической оправе второй половины XVII века, сохранившееся в Архангельском музее. Храмовые светильники нередко украшали подвешенные к ним деревянные, стеклянные, каменные шары и страусиные яйца в золоченой серебряной оправе. Такие яйца как пасхальный дар преподносили монастырям «именитые люди» Строгановы.

Выставка стала итогом многолетней кропотливой работы реставраторов, исследователей и хранителей Архангельского краеведческого музея и Музея имени Андрея Рублева. У ее посетителей есть редкая возможность приобщиться к искусству Русского Севера.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Москва, Андроньевская пл., д. 10.

Выставка «Сокровища Русского Севера» продлится до 23 ноября 2025 года.