Серебро Русского Севера

Икона Божией Матери «Почаевская»
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери было установлено 5 августа (23 июля ст. ст.) в память об избавлении Успенской Почаевской лавры от турецкой осады в 1675 году. PDF-версия.    
26 августа 2025 г. 14:00
Открытие иконы «галантного века»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Икона "галантного века". Произведения XVIII века из музейных и частных собраний». Посетители могут увидеть образцы русской иконописи времени правления Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. PDF-версия.    
22 июля 2025 г. 17:00
Небесный покровитель Равенны
В 2025 году исполняется 1950 лет со дня мученической кончины святого Аполлинария, епископа Равеннского, одного из ярких проповедников христианства, принадлежавшего к первому поколению святых Христовой Церкви. Искусствовед, кандидат культурологии Ирина Языкова рассказывает о жизни и служении этого святого и о том, как после его кончины в Равенне стали возводиться храмы с удивительной мозаикой, которая чудом дошла до наших дней. PDF-версия.    
26 июня 2025 г. 14:00
Пленительная загадка ростовской иконописи
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка, организованная совместно с Музеем русской иконы имени Михаила Абрамова, «Иконопись Ростова. Памятники XIII–XVI веков из музейных и частных собраний». Около 50 памятников представляют искусство одного из важнейших художественных центров Северо-Восточной Руси, демонстрируют своеобразие ростовской школы иконописи. PDF-версия.    
24 апреля 2025 г. 15:00
Образы святой семьи в религиозном искусстве ХI–ХХ веков
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Святая семья в религиозном искусстве ХI–ХХ веков». В экспозиции представлены произведения иконописи, графики, книжной миниатюры и мелкой пластики, посвященные теме святых родственников и семейных отношений, образам детства, христианскому подвигу и благочестию. Помимо экспонатов музея имени А. Рублева можно будет увидеть также памятники из собраний Исторического музея, Музея-заповедника «Коломенское», Третьяковской галереи, ­Сергиево-Посадского музея-заповедника, Музея русской иконы имени М. Ю. Абрамова и из частных собраний. PDF-версия.    
4 января 2025 г. 18:00
Русский антиминс: рукописный и печатный
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Русский антиминс». На экспозиции представлены все иконографические варианты гравированных антиминсов с начала их появления в России в 1655 году и до середины XIX века. Среди экспонируемых произведений редкие памятники иконописи, гравюры и литографии с видами монастырей и портретами церковных иерархов из собрания Музея древнерусской культуры и искусства и Музея христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии. PDF-версия.    
11 ноября 2024 г. 17:00
Пятьсот лет в центре истории страны и Церкви
В Государственном историческом музее проходит выставка «Новодевичий монастырь. Вехи истории», посвященная 500-летию со дня основания обители. Посетители смогут впервые за долгое время увидеть вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей России разных эпох, произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие уникальные памятники лицевого шитья XVI–XIX веков, памятники русского церковного искусства. PDF-версия.    
15 октября 2024 г. 15:00
Открывается небо и жизнь вечная
Успение Пресвятой Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года. Тема этого праздника — окончание земной жизни Божией Матери. Завершается год, однажды завершится и человеческая жизнь. Но смерть, как учит Православная Церковь, это не конец, за ней открывается небо и жизнь вечная. Смерть побеждена Воскресением Господа Иисуса Христа и уже не властна над человеком: Христос, как говорит апостол, первенец из мертвых, Он воскрес, а за ним воскресают Христовы, то есть те, кто последовал за Ним. И прежде всего Пресвятая Богородица. Вот почему смерть Богоматери по-славянски именуется успением, то есть сном, после которого следует пробуждение в Царстве Небесном. Именно это и изображает икона праздника. PDF-версия.
27 августа 2024 г. 16:30
Образ, созданный нитью
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Живопись нитью». Этот уникальный выставочный проект впервые представляет произведения XV — середины XX века, выполненные из ткани в технике лицевого шитья, из музейных и частных собраний: иконы, церковные знамена (хоругви), литургические комплекты (покровцы и воздухи), элементы богослужебного облачения духовенства, пелены, а также иконы из бисера и образа в шитых ризах. PDF-версия.    
16 августа 2024 г. 13:00
Богоматерь Владимирская. Вторая четверть — середина XVIII в. Мастер Данила Соколов. Архангельск. Собрание Архангельского краеведческого музея
ЖМП № 10 октябрь 2025 /  27 октября 2025 г. 13:30
версия для печати версия для печати

Серебро Русского Севера

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Сокровища Русского Севера», на которой представлены предметы церковного искусства XIII–XVIII веков из собраний Архангельского краеведческого музея и Музея имени Андрея Рублева. В основном это памятники работы мастеров серебряного дела, которые впервые представлены широкому зрителю. PDF-версия.

— Архангельский краеведческий музей — один из старейших в России, — рассказывает один из кураторов выставки, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музея имени Андрея Рублева Валерий Игошев. — Его обширная художественная коллекция сложилась еще в XIX веке. Первое собрание музея сформировалось в 1837 году, в конце века он получил статус городского публичного музея. Академик Императорской академии художеств Владимир Суслов, посетивший Север в 1886 году, высказался о важности сохранения музеем церковных раритетов. В том же году при епископе Архангельском и Холмогорском Нафанаиле II (Соборове, † 1882) была учреждена Комиссия по собиранию письменных и вещественных памятников, а при ней — Архангельское епархиальное древнехранилище, в котором до революции находилось около 700 церковных предметов, в том числе редкие серебряные изделия из северных церквей и монастырей. В 1920-е годы сотрудники музея сумели спасти уникальные художественные произведения, изъятые из монастырских ризниц и церквей Поморья. Собрание стало частью Северного краевого музея, переименованного в 1938 году в Архангельский областной краеведческий музей (ныне АКМ).

Фонд церковных древностей Архангельского краеведческого музея был практически не изучен, замечает Валерий Игошев, и плохо зафиксирован при поступлении. И когда несколько лет назад стали готовить выставку в Москве, многие предметы пришлось атрибутировать заново. В результате этой кропотливой исследовательской работы выявлены монастырские древности XIV–XVIII веков, которые хранились в музейных фондах и экспонируются впервые.

На выставке представлены иконы в серебряных окладах, богослужебные кресты, оклады напрестольных Евангелий, панагии, предметы церковной утвари из древнейших северных обителей — Антониево-Сийского, Соловецкого и Николо-Корельского монастырей, городских и сельских храмов. Эти произведения искусства созданы ювелирами-серебряниками, резчиками по дереву и эмальерами Русского Севера: в Архангельске, в Великом Устюге, Холмогорах, в вотчине знаменитого рода Строгановых Сольвычегодске, а также в известных художественных центрах — Москве, Новгороде, Пскове, Ярославле.

Активное развитие серебряного дела в крупнейших русских художественных центрах было связано с развитием торговых отношений с Западной Европой и Востоком, благодаря которым в Россию шел приток драгоценных металлов, камней, эмалей. Ехали и мастера, которые знакомили  русских коллег с зарубежными технологиями. На выставке представлено все разнообразие техник древнерусских мастеров в работе с серебром: литье, гравировка, чернь, скань, тиснение, прочеканка, эмаль.

Самый древний экспонат, который смогут увидеть посетители, — это редчайшая деревянная Ставротека в серебряном окладе с чеканным изображением на крышке священномученика Климента. В самом ковчеге в углублении запечатлены святые Константин и Елена, поклоняющиеся Кресту Господню. Этот предмет создан в XIII веке новгородским мастером. Большое влияние на развитие серебряного дела на Русском Севере оказала новгородская художественная школа, для которой характерна богатая и разнообразная орнаментация драгоценных храмовых предметов.

Наиболее древние и интересные памятники церковного искусства XIII–XVII веков, представленные на выставке, — небольшого размера ковчеги-мощевики, нагрудные образки и кресты, складни, в которых часто хранились частицы мощей. Их подвешивали на шнурке или цепочке на вороте или на груди, поэтому они назывались «воротные» или «наперсные».

Традиция ношения деревянных и каменных иконок, крестов-мощевиков в драгоценных оправах на груди пришла к нам из Византии. Наперсные образки сопровождали человека в течение всей его жизни, они бережно хранились как семейные святыни, а затем их жертвовали храмам и монастырям, где их подвешивали к чтимым иконам, Царским вратам или хранили в ризнице. У нас на выставке представлены наперсные образки (панагии), складни, окованные золоченым серебром, вырезанные из камня, ценных пород дерева, отлитые из цветного стекла.

На выставке можно увидеть коллекцию деревянных богослужебных крестов в серебряных окладах XVI–XVIII веков, созданных также под влиянием византийской традиции. Это напрестольные (воздвизальные), водосвятные, запрестольные, наперсные кресты, изготовленные новгородскими, московскими, псковскими серебряниками, а также мастерами Русского Севера.

Особого внимания достоин четырехконечный моленный крест середины XVII века, выполненный из кипариса и украшенный басменным серебряным окладом. Он принадлежал игумену Антониево-Сийского монастыря Корнилию (1652–1657). На его полихромной основе вырезаны крупное рельефное изображение Распятия и небольшие фигуры предстоящих на фоне Иерусалима, вверху — Святая Троица и два парящих ангела.

Из северных монастырей и храмов экспонируются евхаристические предметы. К примеру, серебряный золоченый потир, сделанный московскими мастерами в 1687 году и вложенный в Сийский монастырь московским дворянином Семеном Риморевым в память о боярине Иване Михайловиче Милославском, одном из приближенных царя Федора Алексеевича. Потир выполнен в пышном стиле барокко и украшен расписной эмалью по чеканному рельефу с тонким гравированным декором.

Анализируя выбранный стиль и украшения, можно говорить о том, что данный предмет был изготовлен московским серебряником под западноевропейским влиянием и, возможно, при участии иностранных мастеров.

Владимир Суслов рассказывает, что серебряное дело в Архангельске мало изучено. Уже с середины XVI века город являлся крупным морским портом и торгово-промышленным центром, где развивались художественные ремесла и появлялись мастера, в том числе серебряного дела. В начале XVIII века город уже торговал изделиями из серебра, имел «серебряный ряд». Серебряные предметы XVIII века, изготовленные архангельскими мастерами, можно узнать по клейму с изображением  Архангела Михаила. На выставке представлены литургические предметы из Свято-Троицкого кафедрального собора Архангельска. Среди них две праздничные серебряные рипиды с гравированными изображениями херувимов.

Особое внимание привлекает необычный экспонат — страусиное яйцо в причудливой металлической оправе второй половины XVII века, сохранившееся в Архангельском музее. Храмовые светильники нередко украшали подвешенные к ним деревянные, стеклянные, каменные шары и страусиные яйца в золоченой серебряной оправе. Такие яйца как пасхальный дар преподносили монастырям «именитые люди» Строгановы.

Выставка стала итогом многолетней кропотливой работы реставраторов, исследователей и хранителей Архангельского краеведческого музея и Музея имени Андрея Рублева. У ее посетителей есть редкая возможность приобщиться к искусству Русского Севера.

 

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Москва, Андроньевская пл., д. 10.

Выставка «Сокровища Русского Севера» продлится до 23 ноября 2025 года.

 

 

 

 

27 октября 2025 г. 13:30
