Победное величие ампира

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «От Отечественной войны до декабристов», которая представляет религиозное искусство второй половины царствования Александра I (1801–1825) и первых лет правления Николая I (1825–1855) — с 1813 по 1832 год. Этот период принято считать началом золотого века русской культуры, который нашел отражение и в иконописи, и в церковном декоративно-прикладном искусстве. PDF-версия

— В 2012 году, к знаменательной дате 200-летия со дня победы в Отечественной войне 1812 года, в нашем музее проходила выставка «Русская икона в канун войны 1812 года», — рассказывает один из кураторов выставки — кандидат искусствоведения, заведующая научно-фондовым отделом Надежда Герасименко. — В экспозиции были представлены прежде всего памятники иконописи, книги и прикладное искусство времен царствования Павла I и первой половины царствования Александра I. Продолжение этой выставки должно было охватить вторую половину царствования Александра I, заканчивающуюся 1825 годом. Однако в процессе подготовки новой выставки мы поняли, что для полноты картины развития церковного искусства этого периода надо продлить верхнюю границу до 1832–1833 годов, то есть ввести первые годы царствования Николая I. Следует отметить, что детализированное осмысление этого периода церковного искусства происходит впервые. Мы попытались своей выставкой ответить на вопросы, как отразилась победа в Отечественной войне 1812 года на церковном искусстве, как осмысливали эту победу художники в своем творчестве.

Второй куратор выставки — кандидат искусствоведения, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Жанна Белик — замечает, что победа над Наполеоном воспринималась русским народом как Богом данная. И лично для императора Александра I она была таковой. Он это всячески подчеркивал. После завершения военной кампании государь совершил большое путешествие по России, посетив церкви и монастыри. По его инициативе возводились храмы в память о героях и о победе. Один из первых его указов после окончания войны — о строительстве Храма Христа Спасителя в Москве.

В искусстве увековечение памяти об Отечественной войне 1812 года нашло отражение в произведениях стиля ампир, который в России обрел особое звучание, — он стал символом триумфа и величия. Памятники русского ампира и академической школы в большей степени соответствовали эстетическим взглядам дворянского сословия, однако формальная строгость этого стилевого течения оказалась созвучна художественным принципам других слоев общества.

Стиль ампир присутствовал и в иконах. Он привносил особенную композицию: торжественный стиль с изображением военной амуниции, изображение святых в полный рост со взглядом поверх смотрящего на икону и определенные сочетания цветов, чаще всего ярких — красного и синего, а также наличие в композиции различных воинских атрибутов, иногда заимствованных из древнегреческих и древнеримских произведений искусства. Активно использовался орнамент.

Выставку открывают портреты августейших особ, гравюры с изображением исторических событий и два уникальных экспоната — мемориальные серебряные пасхальные яйца из частных собраний, которые впервые представляются широкой публике. Почему эти предметы включены в экспозицию? Они изготовлены к 25-летию победы в Отечественной войне 1812 года, которое отмечалось в 1837 году. У них на одной стороне изображен император Александр I, а на другой — фельдмаршал Кутузов. Как замечают специалисты, для пасхального дара это очень необычно.

— Один из подарков предназначался в дар наследнику Александру Николаевичу, которому 17 апреля 1837 года исполнилось 19 лет, и вскорости он предпринял большое ознакомительное путешествие по своей стране, названное воспитателем и сопровождавшим наследника в этой поездке поэтом Василием Андреевичем Жуковским «венчанием с Россией», — поясняет Надежда Герасименко. — Путешествие началось 2 мая, сразу после Пасхи, и завершилось в декабре. Наследник доехал до Севера, где вологжане преподнесли ему это пасхальное яйцо. Об их происхождении мы можем судить по клеймам вологодских серебреников, одно из них принадлежит знаменитому мастеру Сакердону Ивановичу Скрипицыну.

На выставке представлены также иконопись и церковное искусство императорского двора, дворянского сословия двух столиц и дворянских усадеб. Открытием для посетителей выставки будут иконы, написанные знаменитыми художниками Владимиром Боровиковским и Василием Тропининым. Широкий зритель знает их как выдающихся портретистов XIX века, при этом они были глубоко верующими людьми, оставив след и в религиозном искусстве.

— В то время не существовало различий между живописцами и иконописцами. Знаменитые художники писали иконы, — замечает Жанна Белик. — Мы привлекли к сотрудничеству Тверскую картинную галерею, и оттуда прибыла икона «Рождество Христово» кисти Боровиковского, которая находилась в фондах и не была доступна зрителям. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник предоставил нам необычное полотно «Христос, благословляющий коленопреклоненного мужчину», которое имеет еще название «Сон Боровиковского». Коленопреклоненный мужчина — это сам художник. Он как-то увидел во сне Спасителя и таким образом выразил свои религиозные переживания на холсте.

Внимание зрителей также привлечет необычная икона святого благоверного князя Александра Невского работы академика Императорской академии художеств Ивана Тупылева, написанная в 1817 году и хранящаяся сегодня в Тверской картинной галерее.

— Сотрудница галереи Ната Майрова открыла в свое время, что этот образ происходит из Аничкова дворца, любимой резиденции царской семьи, — рассказывает Надежда Герасименко. — В 1817 году Александр I подарил дворец своему брату Николаю Павловичу, будущему императору, на бракосочетание. К этому событию дворец был заново оформлен, а домовый храм в честь великомученика Георгия был переосвящен в честь благоверного князя Александра Невского. Такое решение принял великий князь Николай Павлович в знак благодарности брату-императору. И для этого храма была написана представленная на выставке икона святого Александра Невского. Готовя выставку, мы обнаружили, что на этой иконе святой имеет сходство с Николаем Павловичем. Несмотря на то что это небесный покровитель Александра Павловича, художник изобразил его с портретными чертами владельца дворца. Традиция, когда тезоименитые святые получали сходство в облике с императором или императрицей, зародилась в XVIII и получила развитие в XIX веке.

Мы знаем императора Николая I по его поздним портретам. В настоящее время в Историческом музее проходит посвященная ему выставка, где представлены портреты государя в более молодом возрасте, и сходство с нашим иконным образом очевидно. Надо заметить, что эта икона — яркий образец иконописи эпохи ампир.

Еще один раздел выставки посвящен монастырям и чудотворным святыням, издавна почитавшимся как защитники от военных бед. Необходимость восстановления порушенных и разграбленных во время войны храмов и обителей дала импульс активизации монастырской жизни. В экспозиции можно увидеть монастырские святыни преимущественно тех обителей, которые пострадали во время войны. Восстановление этих прославленных икон, их копирование было широко востребовано в то время. Например, список с древнего образа Богоматери Сурдегской, происходящей из литовского местечка Сурдеги, долгое время хранившийся в местном монастыре Святого Духа.

— Представленный на выставке список Сурдегской иконы Божией Матери написан в 1813 году, видимо, местным мастером, — уточняет Жанна Белик. — Он простой по исполнению, но очень выразительный, а оклад выполнен петербургским мастером-ювелиром. Скорее всего, мимо монастыря Святого Духа проходили войска, и кто-то из военных, увидев этот чудотворный образ, заказал себе список с него и получил по возвращении из похода. Сейчас на этом месте уже нет монастыря. Сама почитаемая Сурдегская чудотворная икона находится ныне в Благовещенском соборе Каунаса. А этот список, выполненный после войны 1812 года, стал образцом почитания монастырей и святынь, которые сегодня находятся на территории другого государства. В то время существовала традиция, когда военные дворянского сословия заказывали списки с чудотворных образов, хранили их всю жизнь, и они становились семейными реликвиями.

Также на выставке можно увидеть список с Угрешской иконы Божией Матери 1814 года из собрания музея-заповедника «Коломенское» и образ «Господь Вседержитель на престоле, с Богоматерью и святителем Николаем Чудотворцем» из собрания Исторического музея — список с чудотворного образа, который хранился в Спасо-Преображенском соборе города Опочки. В том месте во время Отечественной войны 1812 года стояли части русской армии и защищали дорогу на Псков и Петербург. Не исключено, что кто-то из военных, скорее всего, мог заказать себе список иконы.

Много молебнов о спасении служилось как во время войны, так и после, совершались крестные ходы. Чаще всего крестные ходы проходили с иконами Богоматери. Этим образам уделено особое внимание. Богоматерь Смоленская, Богоматерь Владимирская, в день памяти которой произошло Бородинское сражение, Богоматерь Тихвинская. Списки Владимирской и Тихвинской икон взяты из частных собраний. Список Богоматери Смоленской 1819 года, украшенный красивыми окладом и ризой, — из собрания Рублевского музея.

Отдельный раздел выставки посвящен старообрядческой культуре.

— Старообрядцы вместе со всем населением Российской империи принимали участие в Отечественной войне и переживали бедствия того времени, — поясняет Надежда Герасименко. — После 1812 года они стали одной из активных сил русского общества, чему в немалой степени способствовало ослабление ограничений со стороны государства. В этот период получают развитие основные старообрядческие центры иконописи: некоторые из них, как Гуслицы, только формируются; другие переживают подлинный расцвет (например, Романов-Борисоглебск); для третьих, как для Выгорецкой пустыни, это были последние спокойные десятилетия перед ужесточением законодательства с конца 1830-х годов.

Характерной особенностью религиозной жизни 1810-х — начала 1830-х годов стало распространение единоверия, которое активно поддерживалось на государственном уровне. Многие старообрядцы получили легализацию, возможность работать по заказам двора, их начали ценить как знатоков древнерусского искусства, с ними сотрудничали известные ученые. Это дало свои результаты. На выставке представлены иконные образцы, подписанные Макарием Самсоновичем Пешехоновым, известным собирателем древнерусского искусства, который в конце 1820-х — начале 1830-х годов активно путешествовал по стране и делал прориси с древних образов. Они помогают составить картину развития древнерусского искусства. Как выглядели изначально древнерусские иконы, в то время никто не знал, поскольку поздние записи, потемневшая олифа мешали разглядеть подлинное произведение. Настоящее его открытие произошло в конце ХIХ — начале ХХ века. Однако первые шаги к этому были сделаны в том числе и Пешехоновым.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Москва, Андроньевская пл., 10.

Выставка «От Отечественной войны до декабристов» продлится до 1 марта 2026 года.