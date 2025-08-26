Икона Божией Матери «Почаевская»

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери было установлено 5 августа (23 июля ст. ст.) в память об избавлении Успенской Почаевской лавры от турецкой осады в 1675 году. PDF-версия.

Свое название икона получила от местечка Почаев, расположенного между городами Кременцем и Бродами в Тернопольской области Украины. По тому же селу называется и Почаевская гора, на которой находится Успенская Почаевская лавра. По преданию, обитель была основана в 1240 году монахами Киево-Печерского монастыря, бежавшими от войск Батыя на Волынь. Есть и другое предание, которое гласит, что еще до нашествия татар в этих местах был скит, который в 1228 году основал Мефодий, греческий монах с Афона. Однако документальных свидетельств об основании монастыря не сохранилось.

В 1597 году местная помещица Анна Тихоновна Гойская сделала богатый вклад в Почаевский монастырь, пожертвовав большую сумму денег и обширные земельные угодья, что значительно укрепило финансовое положение обители. И самое главное, она подарила монастырю образ Божией Матери, который стал главной его святыней.

Икону Анна Гойская получила в дар от константинопольского митрополита Неофита (впоследствии патриарх Константинопольский в 1602–1603 и 1607–1612 годах). Митрополит Неофит в 1559 году (по другим сведениям, в 1595-м) проезжал мимо Почаева, направляясь в Москву, и остановился в имении Орля, которым владела Гойская. Помещица приняла высокого гостя с большим почтением. В благодарность за гостеприимство владыка подарил хозяйке свою дорожную икону Божией Матери. Гойская поместила образ в небольшой домашней часовне. Через некоторое время слуги и домочадцы стали замечать, что икона источает свет. А однажды от этого образа исцелился брат Гойской Филипп Козинский (по одним источникам, он был слепым, по другим — хромым). После этого Анна Гойская поняла, что икона необычная, чудотворная, и решила передать икону в Почаевский монастырь.

После смерти Анны Гойской все ее имения перешли к ее родственнику Анджею Фирлею. Будучи кальвинистом по исповеданию, он объявил настоящую войну Почаевскому монастырю: притеснял монахов, отнял у них земли и леса, забрал также и чудотворную икону Божией Матери. Около 20 лет образ находился у него в доме, но в 1644 году он вернул икону в обитель. По преданию, причиной возвращения стала болезнь жены Фирлея, которая была подвержена беснованиям, и, по совету преподобного Иова Почаевского, чтобы получить исцеление, семья решила вернуть икону в монастырь.

В 1713 году Почаевский монастырь оказался под контролем униатов, но народ не перестал почитать почаевскую святыню, множество людей приходило в обитель и молилось перед иконой. В 1771 году на средства польского магната графа Николая Потоцкого в монастыре был построен новый Успенский собор, в него поместили чудотворный образ Божией Матери.

По инициативе Потоцкого, который был рыцарем Мальтийского ордена и человеком влиятельным, Католическая Церковь признала Почаевскую икону чудотворной, и 6 сентября 1773 года ее «короновали»: на иконе появились две короны — над головами Богоматери и Христа. Короны были сделаны из чистого золота и присланы Римским папой Климентом XIV в знак уважения.

В 1831 году Почаевский монастырь был возвращен православным. В 1860 году был установлен крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери из Почаевского монастыря в Крестовоздвиженский монастырь в городе Дубно, где подвизался преподобный Иов Почаевский (ок. 1551 — 1651), с чьим именем связан расцвет Почаевской обители.

В 1866 году по заказу архиепископа Волынского и Житомирского Антония (Павлинского, † 1878) петербургский золотых дел мастер Федор Верховцев и ювелир Фридрих Шпегас создали для иконы киот в виде восьмиконечной звезды из серебра и золота с драгоценными камнями, а на икону возложили золотую ризу.

В 1883 году в честь 50-летия присвоения Почаевскому монастырю статуса лавры император Александр III и императрица Мария Федоровна пожертвовали к иконе драгоценную лампаду с надписью: «Свет от нея да знаменует молитвенное общение Государя с народом своим у древней святыни и да пребудет обитель сия навсегда оплотом Православия и русской народности в древнем русском крае».

В 1915 году в связи с наступлением австрийских войск Почаевскую икону вывезли из лавры, а в 1918 году вернули святыню в обитель.

Во время Великой Отечественной войны Успенская Почаевская лавра вновь оказалась под угрозой разорения, и тогда икону спрятал у себя дома протодиакон лавры Стратоник, а после победы вернул ее в монастырь.

В настоящее время икона хранится в Успенском соборе Почаевской лавры, куда почтить ее приходят паломники из разных мест. Икона укреплена на лентах на уровне третьего яруса иконостаса, именуемого Царским, так как он был подарен российским императором Александром II в память посещения Почаевской лавры в 1859 году. По установленному в обители порядку во время чтения акафиста Пресвятой Богородице икона опускается на уровень человеческого роста, с тем чтобы богомольцы могли к ней приложиться.

Почаевская икона Божией Матери небольшого размера — 23 на 30 сантиметров. Образ относится к иконографическому типу «Умиление». Богородица изображена по пояс: Младенец Христос восседает на правой руке Матери, Его взгляд устремлен на Богоматерь, щекой Младенец прильнул к Ее щеке. Правая рука вытянута вперед в благословении. Левой рукой Богомладенец облокотился на плечо Матери. Ножки поставлены на запястье левой руки Богородицы, из-под риз видны обнаженные ступни. Богоматерь нежно склонилась к Сыну, касаясь Его щекой. Правой рукой Она придерживает Богомаладенца, а в левой держит платок, которым, как гласит предание, Божия Матери утирает слезы всем страдающим. На полях иконы расположены миниатюрные изображения святых: великомучениц Екатерины, Параскевы, Ирины, пророка Илии, мученика Мины, преподобного Авраамия и первомученика Стефана. Присутствие на полях избранных святых показывает, что здесь изображены соименные святые представителей одной семьи, значит, Почаевская изначально была домашней иконой и принадлежала какому-то благочестивому семейству.

На списках этого образа часто в нижней части иконы присутствует еще одна деталь — камень с отпечатком стопы Богородицы. В этом камне на вершине Почаевской горы находился святой источник в виде продолговатого углубления в плотном известковом туфе. К нему как к святыне относятся и православные верующие, и католики. По преданию, в XIII веке на Почаевской горе жили два инока. Однажды один из них после молитвы пошел к вершине горы и вдруг увидел Богородицу, стоящую на камне и словно объятую пламенем. Он позвал своего собрата, который также был удостоен созерцать чудесное явление. Третьим свидетелем видения стал пастух Иоанн Босой (Босый), пасший неподалеку овец, он увидел необычный свет на горе, поднялся на нее и вместе с иноками стал прославлять Бога и Его Пречистую Матерь. После того как явление исчезло, на камне, где стояла Богородица, остался отпечаток Ее правой стопы. Отпечаток этот сохранился до сих пор и всегда наполнен водой, которую чудесным образом источает камень.

Первые сведения о явлении Богородицы на Почаевской горе и о появлении в отпечатке стопы Девы Марии чудотворного источника излагает архимандрит Иоанникий (Галятовский) в книге «Небо новое, з новыми звездами сотворенное», изданной во Львове в 1665 году.

Почаевскую икону почитают не только на Украине и в России, но и в Белоруссии, Сербии, Боснии, Болгарии, Польше, Словении и других странах. С Почаевской иконы создавались иконописные списки и живописные. Ее изображение тиражировали в печатной графике, часто в традициях западноевропейского искусства. Гравированное (ксилография) изображение Почаевской иконы присутствует во многих изданиях Почаевского монастыря. Помимо книжной графики изображения иконы печатали на отдельных листах. Варианты гравюр на листах бумаги, на шелке или атласе получили широкое распространение далеко за пределами Почаевского монастыря и служили образцами для написания икон.

В мире насчитывается более 300 почитаемых списков Почаевской иконы, многие из них находятся в России, в частности в Троицком соборе Данилова монастыря в Москве, в храме Петра и Павла в Лефортове (Москва), в Иоанно-Введенском женском монастыре в Тобольском крае и др.

Списки Почаевской иконы разнятся в деталях. На большинстве икон Богоматерь с Младенцем изображается без предстоящих. В число списков данной иконографии входит Дубненская Острожская икона Божией Матери — чудотворный образ, семейная святыня князей Острожских. Есть изображения со стопочкой в нижнем поле, а есть изображения без нее. На некоторых иконах можно видеть изображение Почаевского монастыря. Нередко встречаются образы Почаевской с чудесами от иконы в клеймах. На большинстве икон Богоматерь и Христос предстают в коронах, но встречаются изображения и без корон. Также отличительной особенностью некоторых списков является белый платок в левой руке Богородицы. Но нередко на изображениях Божия Матерь держит рукой край гиматия Спасителя, который спускается с Его спины. Иногда изображают явление Божией Матери на Почаевской горе. На таких иконах Богородица стоит в полный рост, объятая пламенем, а перед Ней коленопреклоненные два монаха и пастух. Обычно это иконы живописные.

Почаевская икона очень чтима православным народом, и в церковном календаре ее празднование отмечено трижды: 31 марта, 23 июля и 8 сентября (ст. ст.).

В течение многих веков монахи Почаевской лавры вели летопись чудес, происходивших от иконы. Одно из самых значительных — избавление монастыря от турецкого нашествия.

В 1675 году во время правления Яна III Собеского Речь Посполитая вела войну с Османской империей. В июле татарские полки турецкого войска во главе с ханом Нуреддином окружили Почаевский монастырь. Монахи вместе с жителями Почаева, укрывшись за монастырскими стенами, усердно молились Божией Матери и преподобному Иову Почаевскому. На рассвете 23 июля турки готовились к штурму, а осаждаемые по повелению игумена Иосифа Добромирского пели акафист Божией Матери. Внезапно в небе явилась Сама Пречистая в окружении Небесных Сил бесплотных. И рядом преподобный Иов, молящий Пресвятую Богородицу о помощи. Лицезрели это небесное видение и враги, они стали стрелять в воздух, но стрелы их возвращались и ранили их самих. Ужас объял нападающих. Они бросились бежать, поражая друг друга.

Еще не раз Божия Матерь спасала Почаевский монастырь от врагов и различных напастей. В списке чудес немало личных свидетельств людей, которые ощутили заступничество Пречистой Богородицы через Ее Почаевскую икону.

В ноябре 2009 года Почаевская икона Божией Матери была доставлена для поклонения в Москву, где множество людей могли молиться перед ней.