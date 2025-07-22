Открытие иконы «галантного века»

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Статьи на тему
искусство и Церковь
Небесный покровитель Равенны
В 2025 году исполняется 1950 лет со дня мученической кончины святого Аполлинария, епископа Равеннского, одного из ярких проповедников христианства, принадлежавшего к первому поколению святых Христовой Церкви. Искусствовед, кандидат культурологии Ирина Языкова рассказывает о жизни и служении этого святого и о том, как после его кончины в Равенне стали возводиться храмы с удивительной мозаикой, которая чудом дошла до наших дней. PDF-версия.    
26 июня 2025 г. 14:00
Пленительная загадка ростовской иконописи
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка, организованная совместно с Музеем русской иконы имени Михаила Абрамова, «Иконопись Ростова. Памятники XIII–XVI веков из музейных и частных собраний». Около 50 памятников представляют искусство одного из важнейших художественных центров Северо-Восточной Руси, демонстрируют своеобразие ростовской школы иконописи. PDF-версия.    
24 апреля 2025 г. 15:00
Образы святой семьи в религиозном искусстве ХI–ХХ веков
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Святая семья в религиозном искусстве ХI–ХХ веков». В экспозиции представлены произведения иконописи, графики, книжной миниатюры и мелкой пластики, посвященные теме святых родственников и семейных отношений, образам детства, христианскому подвигу и благочестию. Помимо экспонатов музея имени А. Рублева можно будет увидеть также памятники из собраний Исторического музея, Музея-заповедника «Коломенское», Третьяковской галереи, ­Сергиево-Посадского музея-заповедника, Музея русской иконы имени М. Ю. Абрамова и из частных собраний. PDF-версия.    
4 января 2025 г. 18:00
Русский антиминс: рукописный и печатный
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Русский антиминс». На экспозиции представлены все иконографические варианты гравированных антиминсов с начала их появления в России в 1655 году и до середины XIX века. Среди экспонируемых произведений редкие памятники иконописи, гравюры и литографии с видами монастырей и портретами церковных иерархов из собрания Музея древнерусской культуры и искусства и Музея христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии. PDF-версия.    
11 ноября 2024 г. 17:00
Пятьсот лет в центре истории страны и Церкви
В Государственном историческом музее проходит выставка «Новодевичий монастырь. Вехи истории», посвященная 500-летию со дня основания обители. Посетители смогут впервые за долгое время увидеть вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей России разных эпох, произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие уникальные памятники лицевого шитья XVI–XIX веков, памятники русского церковного искусства. PDF-версия.    
15 октября 2024 г. 15:00
Открывается небо и жизнь вечная
Успение Пресвятой Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года. Тема этого праздника — окончание земной жизни Божией Матери. Завершается год, однажды завершится и человеческая жизнь. Но смерть, как учит Православная Церковь, это не конец, за ней открывается небо и жизнь вечная. Смерть побеждена Воскресением Господа Иисуса Христа и уже не властна над человеком: Христос, как говорит апостол, первенец из мертвых, Он воскрес, а за ним воскресают Христовы, то есть те, кто последовал за Ним. И прежде всего Пресвятая Богородица. Вот почему смерть Богоматери по-славянски именуется успением, то есть сном, после которого следует пробуждение в Царстве Небесном. Именно это и изображает икона праздника. PDF-версия.
27 августа 2024 г. 16:30
Образ, созданный нитью
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Живопись нитью». Этот уникальный выставочный проект впервые представляет произведения XV — середины XX века, выполненные из ткани в технике лицевого шитья, из музейных и частных собраний: иконы, церковные знамена (хоругви), литургические комплекты (покровцы и воздухи), элементы богослужебного облачения духовенства, пелены, а также иконы из бисера и образа в шитых ризах. PDF-версия.    
16 августа 2024 г. 13:00
Дни творения в работах иконописцев и художников
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проходит выставка «Сотворение мира. Произведения религиозного искусства XV — начала XX века». Уникальная выставка представляет в экспозиционном пространстве более 60 произведений из музейных и частных собраний: иконы, эскизы храмовых росписей, гравюры, книги и предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрирующие дни творения, показывающие образ Бога Творца, историю Адама и Евы, изгнанных из рая после грехопадения и ставших прародителями всего человечества. PDF-версия.
20 мая 2024 г. 14:30
Иконы-складни царской семьи и шедевры из частных коллекций
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылись сразу две интересные выставки — «Иконописные редкости» и «Иконы-складни императорской семьи». PDF-версия.    
2 февраля 2024 г. 13:00
Репортажи
Христос и самарянка. 1750-е гг. Собрание Государственной Третьяковской галереи
ЖМП № 7 июль 2025 /  22 июля 2025 г. 17:00
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Открытие иконы «галантного века»

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Икона "галантного века". Произведения XVIII века из музейных и частных собраний». Посетители могут увидеть образцы русской иконописи времени правления Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. PDF-версия.

Историки искусства подчеркивают, что XVIII век — самое малоизученное и недооцененное столетие в истории русской иконописи. На долгие десятилетия в официальной советской историографии воцарилось представление, что с появлением в России в Новое время светского искусства икона утратила всякое культурное значение и стала уделом ремесленников. Таким образом, для Нового времени именно светское, европеизированное искусство стало считаться единственным достойным предметом изучения.

— Проблема была не только в «недостоинстве» иконописи Нового времени, — рассказывает Дионисий Денисов, один из кураторов выставки, заведующий сектором научно-методической работы Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. — Икону как явление, чуждое атеистической идеологии советского государства, оставили в истории русского искусства только тех периодов, когда другой изобразительной традиции просто не было, и с легкостью вычеркнули из истории искусства Нового времени, которое позволяло ограничиться исключительно произведениями светских жанров.

Современные исследователи пытаются эту лакуну заполнить. Институт искусствознания сейчас готовит многотомную историю русского искусства. И главный научный сотрудник Научно-­исследовательского отдела нашего музея, основной вдохновитель и куратор этой выставки Наталья Игнатьевна Комашко, написала для этого издания материал про иконы XVIII века. Открывшуюся выставку тоже можно рассматривать как попытку восстановить справедливость. 

Как известно, в Петровскую эпоху русское искусство развивалось под большим влиянием искусства западноевропейского, и иконопись в том числе. Наталья Комашко уточняет, что в первые десятилетия XVIII века русская икона еще продолжала держаться художественного направления, разработанного в иконописной мастерской при Оружейной палате знаменитым изографом Симоном Ушаковым. В нем европейское влияние проявилось в основном на иконографическом уровне вследствие заимствования русскими мастерами композиций западных гравюр. С 1720-х годов формально-­стилистический язык русской иконы стал меняться более радикально, на протяжении последующих десятилетий она последовательно адаптировала художественные особенности барокко, рококо и раннего классицизма. 

Что же отличает иконы «галантного века», какие у них характерные черты? 

— Композиция начинает быть подвижнее, — отмечает Дионисий Денисов. — Появляется световоздушная перспектива, которая дает возможность создать не только прямую оптическую перспективу внутри иконы, но и сложное световое отношение, когда появляется несколько планов. У святых чаще всего не привычные статуарные позы, а более эмоциональные, с жестикуляцией. Они как будто обращаются друг к другу. Стиль «живоподобия», который предшествовал барочной эпохе, ввел более живые лики. Отсюда и возникло само понятие. Как сформулировал главный идеолог «живоподобия» царский изограф Симон Ушаков, — чтобы было «пенно и румяно». Но лик еще остается, как и в древней иконе, бесстрастным. А в иконе эпохи барокко в ликах появляются выражения, в них начинают отражаться эмоции. 

Дионисий Денисов также обращает внимание на то, что в иконах эпохи барокко меняется цвет. Если в стилях икон конца XVII века доминировали зеленые и красные цвета, то в барокко начинает доминировать синий. Это отражается в том числе и в изображении небес, в создании световоздушной перспективы, когда небо в своей основе темно-синее, а ближе к горизонту оно розовеет или белеет. В рококо стиль сдвигается в более легкую составляющую. Появляются лиловые оттенки и светлые тона. 

— Одним из основных элементов иконы становятся картуши. Они могут иметь как реальные резные формы, которые венчали иконостас, киоты или составляли конструкцию иконостаса, так и изображенные на самой иконе. Меняется форма доски иконы, или, при сохранении четырехугольной формы доски, внутри нее изображается рамка — овальная, круглая, граненая. Это еще предвестники барокко. А потом рамки могут быть рокайльными, то есть более вычурными. Рамки создают структуру на иконе, и каждая из них заполняется своим клеймом. То есть в какой-то момент икона отходит от традиционного житийного изображения, когда вокруг прямоугольного или квадратного средника расположены прямоугольные клейма. Один из признаков стиля рококо — каждое изображение имеет свою рамку. На выставке представлена икона «Распятие со страстями», где каждое клеймо заключено в восьмигранную рамку. И рядом висит восьмигранная икона «Беседа Христа с Лукой и Клеопой». 

Классицизм сменил стиль барокко и рококо. Это уже более спокойный стиль. На смену подвижности и эмоциональности приходят строгость и упорядоченность. Как будто идет возвращение к более ранним образам, но с сохранением живописности. Цветовая палитра становится более спокойной. Нет вычурных поз, отсутствует цветовоздушная глубинная перспектива. 

В конце XVII века в России появляется живописная икона, выполненная в масляной технике. Ее образцы также можно увидеть на выставке.

— Эта икона появляется с приходом к нам иностранцев, в том числе Богдана Салтанова. В золотописной мастерской Посольского приказа работал иконописец Карп Золотарев, который активно пользовался этой новой живописной техникой. Иконы стали походить на парсуны, то есть портреты.

Это направление в основном было популярно у высокопоставленных дворян, приближенных к царскому дому. Такие иконы мы видим, к примеру, в имениях Шереметевых. Храм Покрова в Филях украшен благодаря стараниям Лопухиных иконами, написанными в стиле классицизма. Со временем живописность становится востребованной и у широкой публики. К нам приезжают мастера из южнорусских земель, которые были присоединены к России в 1654 году. Там сложилась самостоятельная школа живописи, сформировавшаяся под польским влиянием. 

Меняется не только техника с темперной на масляную живопись, но и основа икон: деревянные доски иногда заменяются на металлические, и на них тоже пишут маслом иконы. В отличие от темперной, масляная краска более эффектно создает световоздушное состояние прозрачных живописных слоев или сложных тканей, занавесов. 

Из живописных икон, выполненных в масляной технике, самым ярким экспонатом выставки можно назвать комплекс екатерининского времени из пяти икон с изображением святых покровителей императорской семьи, происходящий из Архангельского собора Московского Кремля и хранящийся в частном собрании.

Большая часть экспонатов выставки — это подписные произведения наиболее ярких столичных и региональных иконописцев и живописцев XVIII столетия: Ивана Рожнова, Егора Иванова Грека и его сына Ивана Грекова, Василия Василевского, Михаила Фунтусова, Федота Колокольникова, Алексея Антропова, Василия и Ивана Колмогоровых. 

В XVIII веке иконопись во многом перестала быть анонимной. Если в XVII веке по указу царя Алексея Михайловича иконописцы только начинают подписывать свои произведения, то позднее это становится массовым явлением. Происходило освидетельствование иконописцев. Этим занимался Иван Зарудный, известный в XVIII веке архитектор, скульптор и живописец. Он смотрел на произведения мастеров и давал им оценку, чтобы они могли работать дальше. В противном случае им просто запрещалось работать в этой области. То есть художник отвечал за свое произведение. И сегодня специалисты смотрят на подписанные произведения мастеров того времени и свидетельствуют, что их работы высокого уровня.

Впервые широкий зритель увидит домашние иконы семьи графов Шереметевых, представленные из двух усадебных дворцов, хранящиеся в Государственном дворцово-парковом музее-­заповеднике «Останкино и Кусково».

— Эти усадьбы известны в основном как дворцово-парковые музеи, и многие посетители туда ходят восхищаться архитектурой, бытом их владельцев, прекрасными регулярными парками, а иконные собрания практически неизвестны. На выставке представлены произведения Михаила Фунтусова, популярного в семье Шереметевых иконописца. Иконы небольшого размера. Можно предположить, что они находились в графских молельнях и об их существовании знал только узкий круг. А теперь все посетители выставки смогут их внимательно рассмотреть. 

В XVIII веке появляются образы очень редких святых — небесных покровителей заказчиков или тех, с чьим днем памяти у заказчиков были связаны важные воспоминания. Так, на выставке представлена икона святителя Вуколы Смирнского, написанная по обету Василия Головина, владельца подмосковной усадьбы Новоспасское, в благодарность окончания его опалы. Освобождение из тюрьмы Головина пришлось на день памяти святителя Вуколы. Таким образом, икона может рассматриваться и как исторический документ. 

 

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Москва, Андроньевская пл., 10. Выставка «Икона "галантного века". Произведения XVIII века из музейных и частных собраний» продлится до 25 августа 2025 года.

 

 

 

22 июля 2025 г. 17:00
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