Образы Христа в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях

искусство и Церковь
Победное величие ампира
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «От Отечественной войны до декабристов», которая представляет религиозное искусство второй половины царствования Александра I (1801–1825) и первых лет правления Николая I (1825–1855) — с 1813 по 1832 год. Этот период принято считать началом золотого века русской культуры, который нашел отражение и в иконописи, и в церковном декоративно-прикладном искусстве. PDF-версия.    
22 января 2026 г. 15:00
Сокровища Соловецкой обители
К 600-летию основания Соловецкого монастыря в Музейной галерее Храма Христа Спасителя открылась выставка «Святая обитель», на которой представлены уникальные памятники иконописи и декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие знаменитому монастырю, а сегодня хранящиеся в собрании Музеев Московского Кремля. PDF-версия.    
18 декабря 2025 г. 13:00
Иконописная школа Московской духовной академии
Иконописный факультет Московской духовной академии был создан на основе иконописного кружка при Троице-Сергиевой лавре, руководителем которого долгие годы была монахиня Иулиания (Соколова). За время существования факультет подготовил около шестисот специалистов, работы которых украшают храмы и монастыри не только России, но и других стран. Сегодня школа продолжает лучшие иконописные традиции Лавры, совершенствуя учебную программу и делясь опытом с иконописными отделениями духовных семинарий страны. О самобытности и специфике этого факультета, о том, как за три с половиной десятилетия изменились требования к выпускникам и насколько сегодня можно доверять в иконописном деле искусственному интеллекту, рассказал декан факультета архимандрит Лука (Головков). PDF-версия.    
11 декабря 2025 г. 14:00
Корона как композиционный элемент накупольного креста
На куполах православных храмов встречаются разные кресты. Чаще всего четырехконечные, шестиконечные, восьмиконечные. Крест может быть как без дополнительных элементов, так и украшен виноградными лозами, напоминающими нам о Христе как источнике жизни: Аз есмь лоза истинная, и Отец Мой делатель есть (Ин. 15, 1). Цепи с бусинами — «слезы» или «капли крови», пролитой Иисусом на Кресте. Солнце в центре креста означает Свет Жизни, а звезды — знак Вифлеемской звезды. PDF-версия.    
20 ноября 2025 г. 13:00
Серебро Русского Севера
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Сокровища Русского Севера», на которой представлены предметы церковного искусства XIII–XVIII веков из собраний Архангельского краеведческого музея и Музея имени Андрея Рублева. В основном это памятники работы мастеров серебряного дела, которые впервые представлены широкому зрителю. PDF-версия.    
27 октября 2025 г. 13:30
Икона Божией Матери «Почаевская»
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери было установлено 5 августа (23 июля ст. ст.) в память об избавлении Успенской Почаевской лавры от турецкой осады в 1675 году. PDF-версия.    
26 августа 2025 г. 14:00
Открытие иконы «галантного века»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Икона "галантного века". Произведения XVIII века из музейных и частных собраний». Посетители могут увидеть образцы русской иконописи времени правления Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. PDF-версия.    
22 июля 2025 г. 17:00
Небесный покровитель Равенны
В 2025 году исполняется 1950 лет со дня мученической кончины святого Аполлинария, епископа Равеннского, одного из ярких проповедников христианства, принадлежавшего к первому поколению святых Христовой Церкви. Искусствовед, кандидат культурологии Ирина Языкова рассказывает о жизни и служении этого святого и о том, как после его кончины в Равенне стали возводиться храмы с удивительной мозаикой, которая чудом дошла до наших дней. PDF-версия.    
26 июня 2025 г. 14:00
Пленительная загадка ростовской иконописи
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка, организованная совместно с Музеем русской иконы имени Михаила Абрамова, «Иконопись Ростова. Памятники XIII–XVI веков из музейных и частных собраний». Около 50 памятников представляют искусство одного из важнейших художественных центров Северо-Восточной Руси, демонстрируют своеобразие ростовской школы иконописи. PDF-версия.    
24 апреля 2025 г. 15:00
Репортажи
Господь Вседержитель на престоле с преподобными Андреем Критским и Александром Невским. Вторая половина XVIII в. Музей «Новый Иерусалим»
ЖМП № 3 март 2026 /  26 марта 2026 г. 13:30
Образы Христа в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях

В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка церковного искусства «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях». Представлено около 150 произведений из собрания музея и частных коллекций, созданных с XVI до начала XX века. Некоторые из них никогда ранее не демонстрировались из-за состояния сохранности. И широкий зритель смог их увидеть благодаря серьезной реставрации. PDF-версия.

 — Первоначальная коллекция нашего музея, которая была основана на собрании ризницы Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, почти полностью погибла во время Великой Отечественной войны, — рассказывает одна из кураторов выставки, ведущий научный сотрудник художественного отдела музея «Новый Иерусалим», кандидат искусствоведения Наталья Мерзлютина. — Как известно, в Истре, в том числе и в монастыре, стояли немцы, и при отступлении в начале декабря 1941 года они взорвали монастырские здания. Уцелели лишь те иконы, которые были до прихода немцев вывезены в Алма-Ату.

Музейное собрание иконописи формировалось в основном в послевоенное время. Коллекция небольшая. И чаще всего эти иконы не имеют провенанса, то есть нам неизвестно их первоначальное происхождение. Исходя из этих особенностей, мы делаем выставки не стилистические, не временны́е, а по иконографии. Были экспозиции, посвященные Богородице — «Звезда, являющая Солнце», Архангелу Михаилу — «Грозных сил воевода», святителю Николаю — «Мирликийское чудо» и церковным праздникам — «Лето Господне». 

Нынешняя выставка демонстрирует разнообразие иконографических изводов образа Спасителя. В русской иконописи нашли отражение разные варианты изображения Спасителя. Иисус Христос традиционно предстает в образе младенца, отрока или средовека (человеком средних лет) — в возрасте, в котором Он окончил земную жизнь. Древнейшим изображением Спасителя считается икона «Спас Нерукотворный», восходящая к лику Иисуса Христа, чудесным образом запечатленному на плате. На выставке можно увидеть образ «Спас Нерукотворный», выполненный в первой четверти XVIII века неизвестным мастером, северного письма. 

В экспозиции представлено редкое изображение Спасителя в отроческом образе. Это икона «Спас Эммануил» первой четверти XVII века также из монастырского собрания, созданная в строгановских иконописных мастерских.

По традициям иконописи Иисуса Христа принято изображать в возрасте проповедничества, около тридцати лет. Исключение из этой традиции составляют два типа икон. Первый тип — это вариации на сюжет Рождества, на иконах этого типа Иисус Христос изображается Младенцем в яслях. А второй тип — иконы, изображающие Иисуса Христа в детском или отроческом возрасте. В этом возрасте Христос пишется сидящим посреди учителей на иконах праздника Преполовения Пятидесятницы и на оплечных образах Спасителя, именуемых «Спас Эммануил». Этот иконографический образ восходит к пророчеству Исаии: Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7, 14), которое является одним из ключевых мессианских пророчеств Ветхого Завета. 

Это же пророчество было передано ангелом Иосифу: Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус… А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут ему имя Еммануил, что значит: с нами Бог (Мф. 1, 21–23).

Образ Спаса Эммануила подчеркивает реальность соединения во Христе двух природ — божественной и человеческой. 

Центральным экспонатом выставки является жемчужина музейной коллекции икона «Спас на престоле, с припадающими митрополитом Филиппом и патриархом Никоном», написанная в 1657 году по заказу Патриарха Никона — строителя Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Благодаря драгоценному серебряному окладу она была отправлена во время Великой Отечественной войны в эвакуацию и тем самым спасена. 

— Присутствие митрополита Петра на иконе не случайно. Патриарх Никон его почитал. А митрополит Филипп был канонизирован в 1652 году, тогда же, когда Патриарх Никон взошел на первосвятительский престол. Двое припадающих к Спасителю символизируют идею преемственности церковноначальной власти. Икона написана прекрасными московскими мастерами из кремлевских мастерских на очень высоком уровне. Имена их неизвестны. Сразу можно сказать, что это не Симон Ушаков и не Иосиф Владимиров, которые работали при царском и патриаршем дворе в середине XVII века. Икона — ровесница Новоиерусалимского монастыря — давно у нас не экспонировалась.

Наиболее распространенным вариантом изображения Господа является икона «Господь Вседержитель», на которой Спаситель предстает с поднятой в благословляющем жесте правой рукой (десницей). Он может изображаться по пояс, стоящим в полный рост или сидящим на престоле.

— На иконе «Спас в силах», которую зритель может увидеть на нашей экспозиции, Иисус Христос предстает сидящим на престоле, окруженным небесными силами и символически изображенными евангелистами. Образ «Царь Царем» представляет Спасителя также восседающим на троне, но в царском облачении. Великоустюжский мастер второй половины XVIII века изображает Господа как Властителя вселенной, с исходящими от нимба лучами, в царских одеждах и короне, на груди у Него панагия «Сын Слово Божие». Господь одет в одежды русского государя. С XVII века известна такая иконография с изображением Христа во славе, позже она перешла в эпоху барокко.

Господь восседает на престоле единолично или в композициях с изображением Деисуса и на иконах «Предста Царица», на которых Спасителю предстают Богородица в царских одеждах и святой Иоанн Креститель. 

Существует целый ряд символических изводов с изображением Христа-средовека, как замечает Наталья Мерзлютина, возникших под влиянием западноевропейских образцов. Их можно также увидеть на выставке. Это, к примеру, образ «Иисус Христос — Виноградарь» («Лоза истинная») и символическая икона Спаса «Благое Молчание». На первой из них Спаситель изображен выдавливающим в потир вино из виноградной грозди, произрастающей из Его пронзенного ребра. Про вторую Наталья Алексеевна рассказывает:

— Молчание как добродетель происходит еще из византийской традиции, из эпохи исихазма XIV–XV веков, и связано с монашеской средой, поскольку пострижение в монахи — это пострижение в ангельский чин. Спаситель на этой иконе изображен в образе юноши-ангела с крыльями за спиной и со сложенными смиренно на груди руками. Скорее всего, эта икона старообрядческого письма, поскольку старообрядцы любили браться за столь сложные иконографии. 

Экспозиция дополнена произведениями церковной скульптуры — образами Распятия Господня и Христа в темнице. В русской церковной традиции скульптурные изображения были распространены меньше, чем иконы. Примечательно, что первое монументальное объемное деревянное Распятие было установлено на Голгофе в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря по поручению Патриарха Никона, но, вероятно, и появление скульптурного образа Христа в темнице также связано с Воскресенским собором: 

— По замыслу Патриарха Никона, в Воскресенском соборе на южной стороне трапезы Успенской церкви была воспроизведена темница, в которой Спаситель был заключен под стражу и где хранится камень с отверстиями для Его ног. В русских церквях образы «Христа в темнице» устанавливались в специальных палатках-кивориях у южной стены, на что повлияли изображения на греческих гравюрах с видом Кувуклии над Гробом Господним. На них Иисус Христос представлен сидящим на южной стороне храма (справа от царских врат) в терновом венце с препоясанными платом чреслами, с ногами в колодках и со связанными руками. 

Интерес также представляют образцы отечественного эмальерного искусства и редкие западноевропейские лиможские эмали. 

— История лиможской эмали насчитывает восемь столетий, и каждая эпоха оставила свой след в этом искусстве. Представленные на выставке лиможские эмали с религиозными сюжетами раскрывают интерпретации образа Спасителя в западноевропейском искусстве. Посетителям показаны сюжеты Страстного цикла, образы Господа Вседержителя и Спаса Нерукотворного, а также редко встречающиеся в русском искусстве изображения, такие как «Иосиф с Младенцем Христом», или совсем не известные в отечественной художественной традиции, как, например, изображение «Христос с пылающим сердцем».

 

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим».

Московская обл., г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1. 

Выставка «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях» продлится до 11 мая 2026 года.

 

 

 

26 марта 2026 г. 13:30
Также читайте:
Победное величие ампира
Сокровища Соловецкой обители
Иконописная школа Московской духовной академии
Корона как композиционный элемент накупольного креста
Серебро Русского Севера
Икона Божией Матери «Почаевская»
Открытие иконы «галантного века»
Небесный покровитель Равенны
Пленительная загадка ростовской иконописи
Путь храмоздателя
Советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Ресин ответил на вопросы главного редактора Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая. PDF-версия.      
15 декабря 2026 г. 15:00
Иконоборчество
Сформировавшееся в царствование императора Льва III (717–741) движение епископов-иконоборцев пыталось опереться на малочисленные и малоубедительные прецеденты давних веков. Евсевий Кесарийский († 339/340), участник I Вселенского Собора, отвечая сестре святого равноапостольного Константина Констанции на ее просьбу прислать ей икону Христову, писал, что Христос неизобразим, поскольку в Нем «образ раба» «преложился» в Божество. РDF-версия.    
23 марта 2026 г. 16:00
Жизнь епархии в Дагестане: паломничество, память, диалог
Увидеть жизнь Махачкалинской епархии и познакомиться с ее повседневной деятельностью можно, присоединившись к паломникам. Паломническая служба епархии — одна из самых молодых в нашей Церкви. Тем не менее она предлагает насыщенный маршрут, в котором Дагестан открывает свою благородную красоту — морскую и горную, древнюю и современную, требующую от богомольца внимательного взгляда. Путь по храмам, памятникам, городам сопровождают истории мученичества и исповедничества, страха и боли, веры и молитвы. И тогда становится заметно другое измерение епархиальной жизни — деятельный межрелигиозный диалог: в соседских отношениях и совместных жестах поддержки, в городском сосуществовании трех религий, в проектах, где рядом оказываются духовенство, молодежь и представители разных вероисповеданий. В Махачкале, Дербенте и Кизляре встретимся с теми, чьими трудами укрепляется регион, кто превращает пережитое в источник новой энергии. PDF-версия.    
19 марта 2026 г. 15:00
Кавказ учит терпению, мудрости и умению слушать
Архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам служит в республиках Северного Кавказа с 1999 года — он начинал еще иеромонахом в Ингушетии, затем продолжал в Чечне, а с 2013 года управляет Махачкалинской епархией. О том, как изменилась церковная жизнь на Кавказе за эти годы, как Церковь подвергалась угрозам террористов и на каком основании строится прочный межрелигиозный мир, владыка рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
16 марта 2026 г. 15:30
«Не лавровый венок, а колючий терновый венец»
Четырнадцатого марта 2026 года исполняется пятьдесят лет со дня архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Кирилла. Это не просто личный юбилей, но высокозначимая дата для всей Церковной Полноты — потому что архиерейская хиротония есть момент принятия особой ответственности за народ Божий и свидетельство верности Церкви апостольскому преемству. Само призвание будущего Первосвятителя к епископскому служению было оформлено определением Священного Синода в начале марта 1976 года; накануне хиротонии состоялось наречение, а 14 марта — в Неделю Торжества Православия — в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры архимандрит Кирилл (Гундяев), ректор духовных школ Ленинграда, был рукоположен во епископа Выборгского. PDF-версия.    
11 марта 2026 г. 13:00