Образы Христа в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях

В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка церковного искусства «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях». Представлено около 150 произведений из собрания музея и частных коллекций, созданных с XVI до начала XX века. Некоторые из них никогда ранее не демонстрировались из-за состояния сохранности. И широкий зритель смог их увидеть благодаря серьезной реставрации. PDF-версия.

— Первоначальная коллекция нашего музея, которая была основана на собрании ризницы Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, почти полностью погибла во время Великой Отечественной войны, — рассказывает одна из кураторов выставки, ведущий научный сотрудник художественного отдела музея «Новый Иерусалим», кандидат искусствоведения Наталья Мерзлютина. — Как известно, в Истре, в том числе и в монастыре, стояли немцы, и при отступлении в начале декабря 1941 года они взорвали монастырские здания. Уцелели лишь те иконы, которые были до прихода немцев вывезены в Алма-Ату.

Музейное собрание иконописи формировалось в основном в послевоенное время. Коллекция небольшая. И чаще всего эти иконы не имеют провенанса, то есть нам неизвестно их первоначальное происхождение. Исходя из этих особенностей, мы делаем выставки не стилистические, не временны́е, а по иконографии. Были экспозиции, посвященные Богородице — «Звезда, являющая Солнце», Архангелу Михаилу — «Грозных сил воевода», святителю Николаю — «Мирликийское чудо» и церковным праздникам — «Лето Господне».

Нынешняя выставка демонстрирует разнообразие иконографических изводов образа Спасителя. В русской иконописи нашли отражение разные варианты изображения Спасителя. Иисус Христос традиционно предстает в образе младенца, отрока или средовека (человеком средних лет) — в возрасте, в котором Он окончил земную жизнь. Древнейшим изображением Спасителя считается икона «Спас Нерукотворный», восходящая к лику Иисуса Христа, чудесным образом запечатленному на плате. На выставке можно увидеть образ «Спас Нерукотворный», выполненный в первой четверти XVIII века неизвестным мастером, северного письма.

В экспозиции представлено редкое изображение Спасителя в отроческом образе. Это икона «Спас Эммануил» первой четверти XVII века также из монастырского собрания, созданная в строгановских иконописных мастерских.

По традициям иконописи Иисуса Христа принято изображать в возрасте проповедничества, около тридцати лет. Исключение из этой традиции составляют два типа икон. Первый тип — это вариации на сюжет Рождества, на иконах этого типа Иисус Христос изображается Младенцем в яслях. А второй тип — иконы, изображающие Иисуса Христа в детском или отроческом возрасте. В этом возрасте Христос пишется сидящим посреди учителей на иконах праздника Преполовения Пятидесятницы и на оплечных образах Спасителя, именуемых «Спас Эммануил». Этот иконографический образ восходит к пророчеству Исаии: Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7, 14), которое является одним из ключевых мессианских пророчеств Ветхого Завета.

Это же пророчество было передано ангелом Иосифу: Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус… А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут ему имя Еммануил, что значит: с нами Бог (Мф. 1, 21–23).

Образ Спаса Эммануила подчеркивает реальность соединения во Христе двух природ — божественной и человеческой.

Центральным экспонатом выставки является жемчужина музейной коллекции икона «Спас на престоле, с припадающими митрополитом Филиппом и патриархом Никоном», написанная в 1657 году по заказу Патриарха Никона — строителя Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Благодаря драгоценному серебряному окладу она была отправлена во время Великой Отечественной войны в эвакуацию и тем самым спасена.

— Присутствие митрополита Петра на иконе не случайно. Патриарх Никон его почитал. А митрополит Филипп был канонизирован в 1652 году, тогда же, когда Патриарх Никон взошел на первосвятительский престол. Двое припадающих к Спасителю символизируют идею преемственности церковноначальной власти. Икона написана прекрасными московскими мастерами из кремлевских мастерских на очень высоком уровне. Имена их неизвестны. Сразу можно сказать, что это не Симон Ушаков и не Иосиф Владимиров, которые работали при царском и патриаршем дворе в середине XVII века. Икона — ровесница Новоиерусалимского монастыря — давно у нас не экспонировалась.

Наиболее распространенным вариантом изображения Господа является икона «Господь Вседержитель», на которой Спаситель предстает с поднятой в благословляющем жесте правой рукой (десницей). Он может изображаться по пояс, стоящим в полный рост или сидящим на престоле.

— На иконе «Спас в силах», которую зритель может увидеть на нашей экспозиции, Иисус Христос предстает сидящим на престоле, окруженным небесными силами и символически изображенными евангелистами. Образ «Царь Царем» представляет Спасителя также восседающим на троне, но в царском облачении. Великоустюжский мастер второй половины XVIII века изображает Господа как Властителя вселенной, с исходящими от нимба лучами, в царских одеждах и короне, на груди у Него панагия «Сын Слово Божие». Господь одет в одежды русского государя. С XVII века известна такая иконография с изображением Христа во славе, позже она перешла в эпоху барокко.

Господь восседает на престоле единолично или в композициях с изображением Деисуса и на иконах «Предста Царица», на которых Спасителю предстают Богородица в царских одеждах и святой Иоанн Креститель.

Существует целый ряд символических изводов с изображением Христа-средовека, как замечает Наталья Мерзлютина, возникших под влиянием западноевропейских образцов. Их можно также увидеть на выставке. Это, к примеру, образ «Иисус Христос — Виноградарь» («Лоза истинная») и символическая икона Спаса «Благое Молчание». На первой из них Спаситель изображен выдавливающим в потир вино из виноградной грозди, произрастающей из Его пронзенного ребра. Про вторую Наталья Алексеевна рассказывает:

— Молчание как добродетель происходит еще из византийской традиции, из эпохи исихазма XIV–XV веков, и связано с монашеской средой, поскольку пострижение в монахи — это пострижение в ангельский чин. Спаситель на этой иконе изображен в образе юноши-ангела с крыльями за спиной и со сложенными смиренно на груди руками. Скорее всего, эта икона старообрядческого письма, поскольку старообрядцы любили браться за столь сложные иконографии.

Экспозиция дополнена произведениями церковной скульптуры — образами Распятия Господня и Христа в темнице. В русской церковной традиции скульптурные изображения были распространены меньше, чем иконы. Примечательно, что первое монументальное объемное деревянное Распятие было установлено на Голгофе в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря по поручению Патриарха Никона, но, вероятно, и появление скульптурного образа Христа в темнице также связано с Воскресенским собором:

— По замыслу Патриарха Никона, в Воскресенском соборе на южной стороне трапезы Успенской церкви была воспроизведена темница, в которой Спаситель был заключен под стражу и где хранится камень с отверстиями для Его ног. В русских церквях образы «Христа в темнице» устанавливались в специальных палатках-кивориях у южной стены, на что повлияли изображения на греческих гравюрах с видом Кувуклии над Гробом Господним. На них Иисус Христос представлен сидящим на южной стороне храма (справа от царских врат) в терновом венце с препоясанными платом чреслами, с ногами в колодках и со связанными руками.

Интерес также представляют образцы отечественного эмальерного искусства и редкие западноевропейские лиможские эмали.

— История лиможской эмали насчитывает восемь столетий, и каждая эпоха оставила свой след в этом искусстве. Представленные на выставке лиможские эмали с религиозными сюжетами раскрывают интерпретации образа Спасителя в западноевропейском искусстве. Посетителям показаны сюжеты Страстного цикла, образы Господа Вседержителя и Спаса Нерукотворного, а также редко встречающиеся в русском искусстве изображения, такие как «Иосиф с Младенцем Христом», или совсем не известные в отечественной художественной традиции, как, например, изображение «Христос с пылающим сердцем».

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим».

Московская обл., г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1.

Выставка «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях» продлится до 11 мая 2026 года.