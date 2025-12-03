выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Патриарший визит в Донскую митрополию. Освящение главного воинского храма Южного военного округа (храма великомученика Георгия Победоносца г. Ростова-на-Дону), 19 октября 2025 г. Фото Олега Варова.
ЖМП № 12 декабрь 2025 /  3 декабря 2025 г. 14:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Плодовитая лоза

В завершающем номере этого года «Журнал Московской Патриархии» публикует исторический обзор событий церковной жизни за 1925 год, знакомство с которым производит на читателя гнетущее впечатление дуновения тьмы и сени смертной (см. Пс. 106, 10).

Безбожный враг осадил Церковь, казалось бы, все предусмотрев для осуществления своего коварного замысла. Меж тем по прошествии столетия духовное возрождение Отечества служит убедительным свидетельством поругания нечестия. Яркий пример тому — посещение нашим Первосвятителем Донской митрополии, края, где с особой яростью были истреблены казаки — опора православной России, а ныне вера возрождается, в первую очередь в сердцах тех, кто стоит на защите Родины. Современное монашество вносит свой вклад в жизнь общества и просветительским, и социально-­благотворительным служением, а если потребуется, то и мужеством, бесстрашием иночествующих перед лицом вражеского нападения. Мы публикуем репортажи об учрежденной относительно недавно обители в Угледаре и о древнем Княгинином монастыре во Владимире. Непрестанно меняющий свои искусительные личины, современный мир не устает ставить перед людьми ловушки симулякров и фантомов, скрывающие за собой серьезные опасности. Современная богословская мысль призвана к осмыслению происходящего в духе православной традиции. Эту ответственную миссию уже пять лет исполняет журнал «Ортодоксия», обзор которого предлагает протоиерей Владислав Цыпин. За время религиозной свободы православная культура получила в России многостороннее развитие. В последнем выпуске года говорим об этом с разных точек зрения. За 35 лет своего существования Иконописная школа Московской духовной академии способствовала взращиванию замечательных талантов и формированию новых направлений в искусстве создания иконы. Ошаяние православия — серьезная проблема современной словесности. Мы радуемся тому, что прозаики и поэты, глубоко укорененные в нашей духовной традиции, пишут и издаются сегодня. Выдающийся писатель Олеся Николаева рассказывает о своих взглядах на творчество и планах на будущее. Сохранение и реставрация культурного достояния являются важнейшей составной частью церковно-­музейного соработничества, иллюстрацией чего служит замечательная выставка «Соловецкие сокровища» в музее Храма Христа Спасителя. И лоза плодоносит, и масличные ветви вокруг (см. Пс. 127, 3).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Патриарший визит в Донскую митрополию
■ Определения Священного Синода

Церковь и общество

■ Игумения Анна (Морозова). Молитва под бомбежками в обители старца Зосимы. О жизни Успенского Николаевского женского монастыря в зоне специальной военной операции

Уроки столетия

■ Священник Александр Мазырин. 1925 год в истории Русской Церкви

Монастыри и монашество.  XXI век

■ Диакон Александр Черепенин. Духовная лечебница среди городской суеты. К 825-летию основания Успенского Княгинина монастыря города Владимира

Чтение    
■ Протоиерей Владислав Цыпин. Первый юбилей журнала «Ортодоксия»
■ Олеся Николаева. Вера и творчество нераздельны и неслиянны
■ Книги Издательства Московской Патриархии

Дата
■ Архимандрит Лука (Головков). Иконописная школа Московской духовной академии. К 35-летию иконописного факультета МДА

Выставочный гид
■ Елена Алексеева. Сокровища Соловецкой обители

■ Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

3 декабря 2025 г. 14:00
Корона как композиционный элемент накупольного креста
На куполах православных храмов встречаются разные кресты. Чаще всего четырехконечные, шестиконечные, восьмиконечные. Крест может быть как без дополнительных элементов, так и украшен виноградными лозами, напоминающими нам о Христе как источнике жизни: Аз есмь лоза истинная, и Отец Мой делатель есть (Ин. 15, 1). Цепи с бусинами — «слезы» или «капли крови», пролитой Иисусом на Кресте. Солнце в центре креста означает Свет Жизни, а звезды — знак Вифлеемской звезды. PDF-версия.    
20 ноября 2025 г. 13:00
Торопец — город детства и отрочества Патриарха Тихона
На протяжении многих веков Торопец был церковной столицей обширных территорий между Новгородом, Псковом и Тверью. Отсюда вышло немало примечательных людей и даже святых. Среди них — святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. В год 100-летия его блаженной кончины в доме, где прошли детство и отрочество будущего Предстоятеля, после реконструкции открыт мемориальный музей. Здесь же во дворе дома годом раньше установлен памятник ему. PDF-версия.    
18 ноября 2025 г. 13:00
Преподобный Симеон Мироточивый — собиратель сербских земель и поборник Святого Православия
В этом году Православная Церковь отмечает 825 лет со дня преставления преподобного Симеона Мироточивого (дни памяти 12/26 февраля и 30 августа / 12 сентября). Преподобный Симеон (в миру — великий жупан (князь) Стефан Неманя, годы жизни 1114–1200, годы правления 1180–1196) — одна из центральных фигур в истории сербского Православия и сербской государственности, а его известность и церковное почитание выходят далеко за пределы Сербии. Об этом красноречиво свидетельствует и тот факт, что автор величественного памятника святому, открытого 27 января 2021 года на Савской площади в центре Белграда, — российский скульптор А. И. Рукавишников. Созданный им монумент высотой 23 метра сегодня является крупнейшим в Сербии. Преподобный Симеон изображен в монашеском одеянии с мечом в правой руке, а в левой у него грамота Устава основанной им афонской Хиландарской обители. Так автор скульптуры показывает, что Неманя — воин, собиратель сербских земель, основатель династии и единого национального государства, но также и насадитель Святого Православия, зиждитель храмов и монастырей, монах и подвижник. PDF-версия.    
13 ноября 2025 г. 15:30
Мы едем туда, где нужна наша помощь
С 2014 года протоиерей Димитрий Кротков доставляет гуманитарную помощь и несет слово веры и утешения жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В поездках он и другие священники неоднократно оказывались под артобстрелом или атакой дронов ВСУ. Смертельная опасность не останавливает этих людей.  Каждый раз, собираясь в дорогу, они знают: их очень ждут там, где больше некому помочь.  PDF-версия.    
11 ноября 2025 г. 14:00
Анатолий Валерьевич Алёшин
06.05.1968 – 27.08.2025 27 августа 2025 года на 58-м году жизни отошел ко Господу ведущий преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии Анатолий Валерьевич Алёшин. PDF-версия.    
30 октября 2025 г. 16:00