Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Плодовитая лоза

В завершающем номере этого года «Журнал Московской Патриархии» публикует исторический обзор событий церковной жизни за 1925 год, знакомство с которым производит на читателя гнетущее впечатление дуновения тьмы и сени смертной (см. Пс. 106, 10).

Безбожный враг осадил Церковь, казалось бы, все предусмотрев для осуществления своего коварного замысла. Меж тем по прошествии столетия духовное возрождение Отечества служит убедительным свидетельством поругания нечестия. Яркий пример тому — посещение нашим Первосвятителем Донской митрополии, края, где с особой яростью были истреблены казаки — опора православной России, а ныне вера возрождается, в первую очередь в сердцах тех, кто стоит на защите Родины. Современное монашество вносит свой вклад в жизнь общества и просветительским, и социально-­благотворительным служением, а если потребуется, то и мужеством, бесстрашием иночествующих перед лицом вражеского нападения. Мы публикуем репортажи об учрежденной относительно недавно обители в Угледаре и о древнем Княгинином монастыре во Владимире. Непрестанно меняющий свои искусительные личины, современный мир не устает ставить перед людьми ловушки симулякров и фантомов, скрывающие за собой серьезные опасности. Современная богословская мысль призвана к осмыслению происходящего в духе православной традиции. Эту ответственную миссию уже пять лет исполняет журнал «Ортодоксия», обзор которого предлагает протоиерей Владислав Цыпин. За время религиозной свободы православная культура получила в России многостороннее развитие. В последнем выпуске года говорим об этом с разных точек зрения. За 35 лет своего существования Иконописная школа Московской духовной академии способствовала взращиванию замечательных талантов и формированию новых направлений в искусстве создания иконы. Ошаяние православия — серьезная проблема современной словесности. Мы радуемся тому, что прозаики и поэты, глубоко укорененные в нашей духовной традиции, пишут и издаются сегодня. Выдающийся писатель Олеся Николаева рассказывает о своих взглядах на творчество и планах на будущее. Сохранение и реставрация культурного достояния являются важнейшей составной частью церковно-­музейного соработничества, иллюстрацией чего служит замечательная выставка «Соловецкие сокровища» в музее Храма Христа Спасителя. И лоза плодоносит, и масличные ветви вокруг (см. Пс. 127, 3).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит в Донскую митрополию

■ Определения Священного Синода

Церковь и общество

■ Игумения Анна (Морозова). Молитва под бомбежками в обители старца Зосимы. О жизни Успенского Николаевского женского монастыря в зоне специальной военной операции

Уроки столетия

■ Священник Александр Мазырин. 1925 год в истории Русской Церкви



Монастыри и монашество. XXI век

■ Диакон Александр Черепенин. Духовная лечебница среди городской суеты. К 825-летию основания Успенского Княгинина монастыря города Владимира

Чтение

■ Протоиерей Владислав Цыпин. Первый юбилей журнала «Ортодоксия»

■ Олеся Николаева. Вера и творчество нераздельны и неслиянны

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Дата

■ Архимандрит Лука (Головков). Иконописная школа Московской духовной академии. К 35-летию иконописного факультета МДА

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Сокровища Соловецкой обители



■ Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год



