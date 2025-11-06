Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Растет и распространяется



Ноябрьский номер нашего журнала в первую очередь посвящен важнейшим событиям в служении Предстоятеля Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл совершил поездку в Казахстан, включавшую не только собственно церковную повестку дня, но и встречи с государственными руководителями, а также с лидерами мировых и традиционных религий. В Москве состоялось Собрание игуменов и игумений монастырей, а также Международный фестиваль православных средств массовой информации «Вера и слово». В обоих случаях Святейший Владыка выступил перед участниками, поделившись своими размышлениями, соответственно, о духовных основах монашеского делания и о путях православной проповеди в условиях развития новых коммуникационных технологий. Патриаршее слово никого не оставляет равнодушным, и аудитории задавали дополнительные вопросы, на которые Его Святейшество дал пространные ответы, мы также знакомим читателя.

Наш Первосвятитель уделяет первостепенное внимание церковной благотворительности там, где остро ощущаются последствия боевых действий. На этот раз мы рассказываем о героической и самоотверженной деятельности духовенства и мирян, участвующих в программах Патриаршей гуманитарной миссии и в благотворительных проектах Крымской митрополии. Оказывая нуждающимся духовную и материальную поддержку, эти люди закладывают основы грядущего возрождения земли, опаленной войной. А о том, как время расставляет все на свои места и память о святости и вере возвращается после десятилетий забвения, повествует материал, посвященный Торопцу, городу, в котором прошли юношеские годы святителя Тихона.

Тесные узы братской любви связывают Русскую и Сербскую Православные Церкви. Преподобный Симеон Мироточивый являет дивный пример средневековой близости власти и Церкви, дает вдохновляющий образец стремления устроить общественную и личную жизнь на основе благочестия и Божиих заповедей. С тех времен в истории было немало трагичных событий для наших народов, но верим, что милостью Божией, пока дано время, вера Христова, как некогда в древности, будет расти и распространяться (см. Деян. 12, 24).



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника



■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит в Казахстан

■ Наречение и хиротония архимандрита Силуана (Конева) во епископа Ржевского и Торопецкого

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви

■ Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы участников Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви

■ Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на XI Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово»

■ Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы участников XI Международного фестиваля «Вера и слово»



Церковь и общество



■ Алексей Реутский. Патриаршая гуманитарная миссия в Донбассе — ответ Церкви на вызовы времени

■ Алексей Реутский. Мы едем туда, где нужна наша помощь. О миссии специального гуманитарного центра Крымской митрополии в зоне боевых действий



100-летие преставления Патриарха Тихона



■ Елена Алексеева. Торопец — город детства и отрочества Патриарха Тихона



Летопись святости



■ А. Ю. Хошев. Преподобный Симеон Мироточивый — собиратель сербских земель и поборник Святого Православия

Храмоздатель



■ Священник Вячеслав Новак. Корона как композиционный элемент накупольного креста



Вечная память



■ Анатолий Валерьевич Алёшин



Чтение



■ Книги издательства Московской Патриархии