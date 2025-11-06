Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Вышел в свет №10 "Журнала Московской Патриархии" за 2025 год
Испытанная вераМатериалы октябрьского номера журнала объединены памятью о подвигах веры, которые духовно питают ее возрождение сегодня.
7 октября 2025 г. 13:30
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нет совета вопреки Ему. Прошло четверть века со дня великого освящения возрожденного Храма Христа Спасителя, разрушение которого безбожной властью стало, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, страшным злодеянием, надругательством над национальной святыней, причинившим невыразимые страдания душе православного народа, а восстановление — чудом! Бог ведет Свою Церковь.
8 сентября 2025 г. 13:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Снова простирает руку Свою Как горестно, как печально каждое повествование о годах гонений на веру, когда изощренная в ненависти сила боролась с Церковью, забывая или не зная, что напрасно идет против рожна.
7 августа 2025 г. 20:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нежность кормилицыТаково сердечное намерение верных служителей Христовых, наследников апостольских, по отношению к своей пастве ради передачи ей благовестия Божия.
7 июля 2025 г. 15:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
БЛИЗКИ КРОВИЮ ХРИСТОВОЮ (ЕФ. 2, 13). То, о чем говорил святой апостол Павел в Послании к Ефесянам (см. Еф. 2, 13), есть великая правда веры, преодолевающая время и пространство, объединяющая во Христе Воскресшем чад церковных — всех веков, всех народов, всех частей земли. Об этом не устает говорить наш Первосвятитель, призывая верных в молитвенном единении деятельно участвовать во всех направлениях служения Церкви, которые в наши дни разнообразны как никогда.
10 июня 2025 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Не превозмогут тебя, ибо Я с тобоюПразднуем Пасху Господню, укрепляясь в вере в восставшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца. Ведомая Святейшим Патриархом Кириллом, Русская Православная Церковь благовествует миру о торжестве вечной жизни, в усердии развивая все направления своего служения.
25 апреля 2025 г. 13:30
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
В апрельском номере «Журнала Московской Патриархии» большое внимание уделено памятной дате — столетию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, преставившегося на Благовещение Пресвятой Богородицы.
4 апреля 2025 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Приумножая полученное. В наступившем году воспоминаем столетие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, принявшего на себя управление Русской Церковью в один из самых страшных моментов ее истории.
14 марта 2025 г. 09:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нить, крепко скрученная. По мнению Проповедника, скрученную нитку трудно разорвать. Такова и укорененная на необъятных наших просторах и вскормленная Святым Православием российская духовная самобытность. Не одолеть ее супротивной силе, не ведающей в полной мере мощи вызываемого сопротивления.
20 февраля 2025 г. 16:00
Памятник Патриарху Тихону в г. Торопце. Автор заслуженный художник РФ Ю. П. Хмелевской
ЖМП № 11 ноябрь 2025 /  6 ноября 2025 г. 12:30
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Растет и распространяется

Ноябрьский номер нашего журнала в первую очередь посвящен важнейшим событиям в служении Предстоятеля Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл совершил поездку в Казахстан, включавшую не только собственно церковную повестку дня, но и встречи с государственными руководителями, а также с лидерами мировых и традиционных религий. В Москве состоялось Собрание игуменов и игумений монастырей, а также Международный фестиваль православных средств массовой информации «Вера и слово». В обоих случаях Святейший Владыка выступил перед участниками, поделившись своими размышлениями, соответственно, о духовных основах монашеского делания и о путях православной проповеди в условиях развития новых коммуникационных технологий. Патриаршее слово никого не оставляет равнодушным, и аудитории задавали дополнительные вопросы, на которые Его Святейшество дал пространные ответы,   мы также знакомим читателя. 

Наш Первосвятитель уделяет первостепенное внимание церковной благотворительности там, где остро ощущаются последствия боевых действий. На этот раз мы рассказываем о героической и самоотверженной деятельности духовенства и мирян, участвующих в программах Патриаршей гуманитарной миссии и в благотворительных проектах Крымской митрополии. Оказывая нуждающимся духовную и материальную поддержку, эти люди закладывают основы грядущего возрождения земли, опаленной войной. А о том, как время расставляет все на свои места и память о святости и вере возвращается после десятилетий забвения, повествует материал, посвященный Торопцу, городу, в котором прошли юношеские годы святителя Тихона.

Тесные узы братской любви связывают Русскую и Сербскую Православные Церкви. Преподобный Симеон Мироточивый являет дивный пример средневековой близости власти и Церкви, дает вдохновляющий образец стремления устроить общественную и личную жизнь на основе благочестия и Божиих заповедей. С тех времен в истории было немало трагичных событий для наших народов, но верим, что милостью Божией, пока дано время, вера Христова, как некогда в древности, будет расти и распространяться (см. Деян. 12, 24).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит в Казахстан

■ Наречение и хиротония архимандрита Силуана (Конева) во епископа Ржевского и Торопецкого

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви

■ Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы участников Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви

■  Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на XI Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово»

■ Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы участников XI Международного фестиваля «Вера и слово»

Церковь и общество

■ Алексей Реутский. Патриаршая гуманитарная миссия в Донбассе — ответ Церкви на вызовы времени

■ Алексей Реутский. Мы едем туда, где нужна наша помощь. О миссии специального гуманитарного центра Крымской митрополии в зоне боевых действий

100-летие преставления Патриарха Тихона

■ Елена Алексеева. Торопец — город детства и отрочества Патриарха Тихона

Летопись святости

■ А. Ю. Хошев. Преподобный Симеон Мироточивый — собиратель сербских земель и поборник Святого Православия
Храмоздатель    
    
■ Священник Вячеслав Новак. Корона как композиционный элемент накупольного креста

Вечная память

■ Анатолий Валерьевич Алёшин

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

6 ноября 2025 г. 12:30
Новые статьи
Анатолий Валерьевич Алёшин
06.05.1968 – 27.08.2025 27 августа 2025 года на 58-м году жизни отошел ко Господу ведущий преподаватель иконописного факультета Московской духовной академии Анатолий Валерьевич Алёшин. PDF-версия.    
30 октября 2025 г. 16:00
Серебро Русского Севера
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Сокровища Русского Севера», на которой представлены предметы церковного искусства XIII–XVIII веков из собраний Архангельского краеведческого музея и Музея имени Андрея Рублева. В основном это памятники работы мастеров серебряного дела, которые впервые представлены широкому зрителю. PDF-версия.    
27 октября 2025 г. 13:30
Крепко держись, православная паства, веры Христовой как якоря спасения!
Двадцать лет назад, в сентябре 2005 года, в Тобольске после долгих лет поисков были обретены мощи священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского. PDF-версия.    
23 октября 2025 г. 15:00
Наша сила в духовном и гражданском единстве
Скадовская епархия была образована в декабре 2023 года и объединила приходы, расположенные в западной части Херсонской области на левом берегу Днепра. Эта территория находится под контролем Вооруженных сил России, но из-за постоянных обстрелов со стороны Украины страдают и гибнут мирные жители, разрушаются их дома. Дроны противника здесь целенаправленно охотятся за врачами местных больниц, бригадами скорой помощи, нарядами МЧС, ударяя по тем, кто приходит людям на помощь. Тем не менее жизнь на этой земле продолжается, развивается не только инфраструктура и социально-экономическая сфера, но и духовная. Как сегодня строится работа епархии, каковы приоритеты и особенности ее духовного служения, рассказал епископ Скадовский и Алешкинский Филарет. PDF-версия.    
21 октября 2025 г. 14:30
Через скорби к святости
В сонме местночтимых святых Казанской епархии есть подвижник, чья жизнь, полная неустанной молитвы и богообщения, — яркий пример исполнения главной Божией заповеди. Это преподобный Гавриил (Зырянов), или Гавриил Седмиезерный, подвизавшийся в Седмиезерной пустыни последнюю треть своей жизни. За смирение, терпение гонений и болезней, искреннее доверие к Богу он удостоился от Господа бесценных даров любви, прозорливости и исцеления. Он воспитал большое число духовных чад, многие из которых причислены ныне к лику святых. PDF-версия.    
17 октября 2025 г. 13:00