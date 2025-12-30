Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Церковь — хранительница и наставница народа в нашем Отечестве. Об этом свидетельствуют недавние события: заседание Всемирного русского народного собора, съезд церковных социальных работников и встреча нашего Предстоятеля с педагогами.
В Рождественском послании, а также в выступлениях на упомянутых форумах Святейший Патриарх Кирилл обращает внимание на фундаментальные проблемы, стоящие перед обществом в сферах демографии, культуры, воспитания и просвещения, нравственности и милосердия. Размышления и наставления Святейшего Владыки об испытаниях и вызовах современности дают всем внимающим крепкую духовную опору в преодолении трудностей и поисках вдохновляемого верой поступательного движения по пути созидания любви, мира и добра. Можно без преувеличения сказать, что намечен целый комплекс неотложных задач, затрагивающих основы нашего бытия. И в церковном народе очень многие готовы взяться, да и уже взялись, за их реализацию. Об этом повествует и рассказ об участниках съезда соцработников, и репортаж о том, что такое милосердие и благотворительность под обстрелами в Лисичанске.
Движение к будущему невозможно без памяти о прошлом, без бережного ее сохранения. Святейший Патриарх Кирилл посетил Санкт-Петербургскую митрополию и совершил великое освящение отреставрированного храма, в котором служил его отец.
Русская церковная наука оставила нам богатейшее наследие в лице многих своих представителей. В этом номере мы рассказываем об удивительном подвижнике в сфере исторической литургики профессоре Московской духовной академии И. Д. Мансветове, а также о замечательном богослове и проповеднике святителе Иннокентии Херсонском.
Выставочный гид знакомит с экспозицией, посвященной церковному искусству ампира первой трети XIX столетия — времени, ознаменованном победой в Отечественной войне 1812 года, становлением великой русской литературы и серьезными политическими потрясениями в России. Внимая прошлому, извлекаем уроки для настоящего и на будущее.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
■ Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу по случаю дня рождения
■ Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию
■ Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению
■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора
■ Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с педагогами общеобразовательных школ
Церковь и общество
■ Алексей Реутский. Святейший Патриарх Кирилл: заповеданное Христом милосердие — это вера в действии. В Москве состоялся XII Общецерковный съезд по социальному служению
■ Алексей Реутский. Митрофановский приход Лисичанска — жизнь и служение у линии фронта
■ Наталья Григорьева. Иван Данилович Мансветов. Археолог, литургист, профессор Московской духовной академии
Летопись святости
■ А. В. Малышев. Святитель Иннокентий Херсонский — учитель о Христе
Выставочный гид
■ Елена Алексеева. Победное величие ампира
Вечная память
■ Иеросхимонах Иоанн (Миронов)
Чтение
■ Книги Издательства Московской Патриархии