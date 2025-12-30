Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Плодовитая лоза. В завершающем номере этого года «Журнал Московской Патриархии» публикует исторический обзор событий церковной жизни за 1925 год, знакомство с которым производит на читателя гнетущее впечатление дуновения тьмы и сени смертной (см. Пс. 106, 10).
3 декабря 2025 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Ноябрьский номер нашего журнала в первую очередь посвящен важнейшим событиям в служении Предстоятеля Русской Православной Церкви.
6 ноября 2025 г. 12:30
Вышел в свет №10 "Журнала Московской Патриархии" за 2025 год
Испытанная вераМатериалы октябрьского номера журнала объединены памятью о подвигах веры, которые духовно питают ее возрождение сегодня.
7 октября 2025 г. 13:30
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нет совета вопреки Ему. Прошло четверть века со дня великого освящения возрожденного Храма Христа Спасителя, разрушение которого безбожной властью стало, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, страшным злодеянием, надругательством над национальной святыней, причинившим невыразимые страдания душе православного народа, а восстановление — чудом! Бог ведет Свою Церковь.
8 сентября 2025 г. 13:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Снова простирает руку Свою Как горестно, как печально каждое повествование о годах гонений на веру, когда изощренная в ненависти сила боролась с Церковью, забывая или не зная, что напрасно идет против рожна.
7 августа 2025 г. 20:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нежность кормилицыТаково сердечное намерение верных служителей Христовых, наследников апостольских, по отношению к своей пастве ради передачи ей благовестия Божия.
7 июля 2025 г. 15:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
БЛИЗКИ КРОВИЮ ХРИСТОВОЮ (ЕФ. 2, 13). То, о чем говорил святой апостол Павел в Послании к Ефесянам (см. Еф. 2, 13), есть великая правда веры, преодолевающая время и пространство, объединяющая во Христе Воскресшем чад церковных — всех веков, всех народов, всех частей земли. Об этом не устает говорить наш Первосвятитель, призывая верных в молитвенном единении деятельно участвовать во всех направлениях служения Церкви, которые в наши дни разнообразны как никогда.
10 июня 2025 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Не превозмогут тебя, ибо Я с тобоюПразднуем Пасху Господню, укрепляясь в вере в восставшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца. Ведомая Святейшим Патриархом Кириллом, Русская Православная Церковь благовествует миру о торжестве вечной жизни, в усердии развивая все направления своего служения.
25 апреля 2025 г. 13:30
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
В апрельском номере «Журнала Московской Патриархии» большое внимание уделено памятной дате — столетию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, преставившегося на Благовещение Пресвятой Богородицы.
4 апреля 2025 г. 13:00
Новости
Святейший Патриарх Кирилл в день Великого освящения храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове г. Москвы, 30 ноября 2025 г. Фото Олега Варова
ЖМП № 1 январь 2026 /  30 декабря 2025 г. 12:00
версия для печати версия для печати

Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Церковь — хранительница и наставница народа в нашем Отечестве. Об этом свидетельствуют недавние события: заседание Всемирного русского народного собора, съезд церковных социальных работников и встреча нашего Предстоятеля с педагогами.

В Рождественском послании, а также в выступлениях на упомянутых форумах Святейший Патриарх Кирилл обращает внимание на фундаментальные проблемы, стоящие перед обществом в сферах демографии, культуры, воспитания и просвещения, нравственности и милосердия. Размышления и наставления Святейшего Владыки об испытаниях и вызовах современности дают всем внимающим крепкую духовную опору в преодолении трудностей и поисках вдохновляемого верой поступательного движения по пути созидания любви, мира и добра. Можно без преувеличения сказать, что намечен целый комплекс неотложных задач, затрагивающих основы нашего бытия. И в церковном народе очень многие готовы взяться, да и уже взялись, за их реализацию. Об этом повествует и рассказ об участниках съезда соцработников, и репортаж о том, что такое милосердие и благотворительность под обстрелами в Лисичанске.

Движение к будущему невозможно без памяти о прошлом, без бережного ее сохранения. Святейший Патриарх Кирилл посетил Санкт-Петербургскую митрополию и совершил великое освящение отреставрированного храма, в котором служил его отец. 

Русская церковная наука оставила нам богатейшее наследие в лице многих своих представителей. В этом номере мы рассказываем об удивительном подвижнике в сфере исторической литургики профессоре Московской духовной академии И. Д. Мансветове, а также о замечательном богослове и проповеднике святителе Иннокентии Херсонском.
Выставочный гид знакомит с экспозицией, посвященной церковному искусству ампира первой трети XIX столетия — времени, ознаменованном победой в Отечественной войне 1812 года, становлением великой русской литературы и серьезными политическими потрясениями в России. Внимая прошлому, извлекаем уроки для настоящего и на будущее.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

■ Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу по случаю дня рождения

■ Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию

■ Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора

■ Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с педагогами общеобразовательных школ

Церковь и общество

■ Алексей Реутский. Святейший Патриарх Кирилл: заповеданное Христом милосердие — это вера в действии. В Москве состоялся XII Общецерковный съезд по социальному служению

■ Алексей Реутский. Митрофановский приход Лисичанска — жизнь и служение у линии фронта

■ Наталья Григорьева. Иван Данилович Мансветов. Археолог, литургист, профессор Московской духовной академии

Летопись святости

■ А. В. Малышев. Святитель Иннокентий Херсонский — учитель о Христе

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Победное величие ампира

Вечная память

■ Иеросхимонах Иоанн (Миронов)

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

30 декабря 2025 г. 12:00
Новые статьи
1925 год в истории Русской Церкви
«Журнал Московской Патриархии» регулярно предлагает читателям материалы, посвященные жизни Русской Церкви в ХХ веке. После Октябрьской революции 1917 года положение Русской Церкви быстро и резко менялось, и каждый год становился новой вехой в ее истории. В 2025 году практически в каждом номере журнала мы публиковали статьи о святителе Тихоне, Патриархе Московском и всея России, и о его сподвижниках. Заключительный материал о трагическом и сложном 1925 годе в жизни Русской Православной Церкви представляет священник Александр Мазырин, доктор теологии и доктор церковной истории, профессор, главный научный сотрудник ПСТГУ. PDF-версия.    
23 декабря 2025 г. 14:00
Сокровища Соловецкой обители
К 600-летию основания Соловецкого монастыря в Музейной галерее Храма Христа Спасителя открылась выставка «Святая обитель», на которой представлены уникальные памятники иконописи и декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие знаменитому монастырю, а сегодня хранящиеся в собрании Музеев Московского Кремля. PDF-версия.    
18 декабря 2025 г. 13:00
Вера и творчество нераздельны и неслиянны
Летом этого года председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент вручил орден равноапостольной княгини Ольги II степени известному поэту и прозаику, профессору Литературного института Олесе Николаевой за вклад в духовно-нравственное просвещение и в связи с юбилеем. PDF-версия.    
17 декабря 2025 г. 14:45
Духовная лечебница среди городской суеты
В 2025 году юбилейную дату своего основания отметил Успенский Княгинин женский монастырь города Владимира, ему исполнилось 825 лет. Задуманный как главная женская обитель Северо-Восточной Руси, монастырь за прошедшие века прожил насыщенную событиями жизнь. Сегодня он остается одним из оплотов женского монашества Владимирской епархии и ярким примером городской обители. PDF-версия.    
15 декабря 2025 г. 14:00
Иконописная школа Московской духовной академии
Иконописный факультет Московской духовной академии был создан на основе иконописного кружка при Троице-Сергиевой лавре, руководителем которого долгие годы была монахиня Иулиания (Соколова). За время существования факультет подготовил около шестисот специалистов, работы которых украшают храмы и монастыри не только России, но и других стран. Сегодня школа продолжает лучшие иконописные традиции Лавры, совершенствуя учебную программу и делясь опытом с иконописными отделениями духовных семинарий страны. О самобытности и специфике этого факультета, о том, как за три с половиной десятилетия изменились требования к выпускникам и насколько сегодня можно доверять в иконописном деле искусственному интеллекту, рассказал декан факультета архимандрит Лука (Головков). PDF-версия.    
11 декабря 2025 г. 14:00