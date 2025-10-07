Вышел в свет №10 "Журнала Московской Патриархии" за 2025 год

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нет совета вопреки Ему. Прошло четверть века со дня великого освящения возрожденного Храма Христа Спасителя, разрушение которого безбожной властью стало, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, страшным злодеянием, надругательством над национальной святыней, причинившим невыразимые страдания душе православного народа, а восстановление — чудом! Бог ведет Свою Церковь.
8 сентября 2025 г. 13:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Снова простирает руку Свою Как горестно, как печально каждое повествование о годах гонений на веру, когда изощренная в ненависти сила боролась с Церковью, забывая или не зная, что напрасно идет против рожна.
7 августа 2025 г. 20:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нежность кормилицыТаково сердечное намерение верных служителей Христовых, наследников апостольских, по отношению к своей пастве ради передачи ей благовестия Божия.
7 июля 2025 г. 15:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
БЛИЗКИ КРОВИЮ ХРИСТОВОЮ (ЕФ. 2, 13). То, о чем говорил святой апостол Павел в Послании к Ефесянам (см. Еф. 2, 13), есть великая правда веры, преодолевающая время и пространство, объединяющая во Христе Воскресшем чад церковных — всех веков, всех народов, всех частей земли. Об этом не устает говорить наш Первосвятитель, призывая верных в молитвенном единении деятельно участвовать во всех направлениях служения Церкви, которые в наши дни разнообразны как никогда.
10 июня 2025 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Не превозмогут тебя, ибо Я с тобоюПразднуем Пасху Господню, укрепляясь в вере в восставшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца. Ведомая Святейшим Патриархом Кириллом, Русская Православная Церковь благовествует миру о торжестве вечной жизни, в усердии развивая все направления своего служения.
25 апреля 2025 г. 13:30
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
В апрельском номере «Журнала Московской Патриархии» большое внимание уделено памятной дате — столетию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, преставившегося на Благовещение Пресвятой Богородицы.
4 апреля 2025 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Приумножая полученное. В наступившем году воспоминаем столетие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, принявшего на себя управление Русской Церковью в один из самых страшных моментов ее истории.
14 марта 2025 г. 09:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нить, крепко скрученная. По мнению Проповедника, скрученную нитку трудно разорвать. Такова и укорененная на необъятных наших просторах и вскормленная Святым Православием российская духовная самобытность. Не одолеть ее супротивной силе, не ведающей в полной мере мощи вызываемого сопротивления.
20 февраля 2025 г. 16:00
«Журнал Московской Патриархии» завершил формирование своего интернет-архива
«Журнал Московской Патриархии» завершил публикацию своего архива за прошлые годы на сайте jmp.ru.
18 февраля 2025 г. 11:00
Общегородской крестный ход в день Собора Московских святых. 7 сентября 2025 г. Фото Александра Гаврилова.
ЖМП № 10 октябрь 2025 /  7 октября 2025 г. 13:30
версия для печати версия для печати

Вышел в свет №10 "Журнала Московской Патриархии" за 2025 год

Испытанная вера
Материалы октябрьского номера журнала объединены памятью о подвигах веры, которые духовно питают ее возрождение сегодня. Святейший Патриарх Кирилл совершил поездку на Соловки — место многовековых самоотверженных иночесих трудов и испытаний бесчисленных мучеников, за Христа пострадавших в минувшем столетии. Теперь там идет масштабная реставрация и продолжает развиваться монашеское делание. В связи со столетием блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Предстоятель Православной Церкви в Америке рассказывает о том, как наследие выдающегося миссионера, впоследствии ставшего Первосвятителем в России, сохраняется на Северо-Американском континенте. Статья о «Тихоновском портале» в интернете, созданном усердием сотрудников Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, убедительно показывает, что перед желающими продолжать углубленно изучать историю нашей Церкви в начале ХХ века стоят в полном смысле слова необъятные задачи. Повествования о священномученике Гермогене Тобольском и преподобном Гаврииле Седмиезерском важны для понимания тех духовных проблем, которые стояли перед российским обществом в период слома его традиционных основ, а также убедительно показывают, что вопреки разрушительному поветрию были люди, чья верность Господу, по речению Писания, оказалась драгоценнее огнем испытываемого золота (см. 1 Пет. 1, 7). Мужество святых питает и поддерживает их наследников в смелости и дерзновении служения. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий показывает, сколь непрост путь преодоления последствий господства безбожия и каковы возможности многообразного церковного служения обществу, нуждающемуся в возвращении к своим духовным истокам. В интервью епископа Скадовского и Алешкинского Филарета речь идет о мужестве духовенства и мирян, живущих под обстрелами в непосредственной близости от зоны боевых действий и вопреки угрозе насилия и самой смерти исполняющих свой христианский долг. О таких апостол сказал: быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак. 1, 12).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит на Соловки

■ Наречение и хиротония архимандрита Авеля (Пивоварова) во епископа Губкинского и Грайворонского

■ Наречение и хиротония архимандрита Кирилла (Умрилова) во епископа Отрадненского и Похвистневского

■ Наречение и хиротония архимандрита Исаакия (Иванова) во епископа Касимовского и Сасовского

100-летие преставления Патриарха Тихона

■ Блаженнейший Тихон, Митрополит всей Америки и Канады. Святитель Тихон укрепляет веру и помогает держаться пути спасения

■ Елена Алексеева. Крестный путь Патриарха Тихона. Об открытии портала, посвященного святителю Тихону

Епархия

■ Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Безусловный приоритет — проповедь Христа

Церковь и общество

■ Епископ Скадовский и Алешкинский Филарет. Наша сила в духовном и гражданском единстве

Дата

■ Елена Варова. Крепко держись, православная паства, веры Христовой как якоря спасения! Двадцать лет назад, в сентябре 2005 года, в Тобольске после долгих лет поисков были обретены мощи священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского

Летопись святости

■ Алексей Реутский. Через скорби к святости. К 110-летию со дня кончины преподобного Гавриила (Зырянова)

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Серебро Русского Севера

Вечная память

■ Протоиерей Георгий Леонтьев

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

7 октября 2025 г. 13:30
Блаженнейший Тихон, Митрополит всей Америки и Канады: «Святитель Тихон укрепляет веру и помогает держаться пути спасения»
В 2025 году православные всего мира отмечают 100-летие блаженной кончины Патриарха Московского и всея России Тихона и 160-летие со дня его рождения. Телекомпания «Союз» подготовила к юбилейной дате документальный историко-биографический фильм «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский», который отмечен дипломами Международного кинофорума «Золотой Витязь». Автор фильма Николай Васильев, главный редактор студии «Лики Руси» телеканала «Союз», работая над изучением биографии Патриарха Тихона, посетил Соединенные Штаты, увидел и показал зрителям, как сегодняшние американцы почитают святителя Тихона. В монастыре святителя Тихона Задонского, основанном в 1905 году в Саут-Кейнане (штат Пенсильвания) по благословению архиепископа Тихона (Беллавина), бывшего в то время главой православной епархии Северной Америки, режиссер взял интервью у Предстоятеля Православной Церкви в Америке Блаженнейшего Тихона, Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады. PDF-версия.  
9 октября 2025 г. 14:30
Протоиерей Георгий Леонтьев
(26.07.1948 – 24.07.2025) 24 июля на 77-м году жизни после продолжительной болезни преставился ко Господу старейший клирик Орловской епархии протоиерей Георгий Леонтьев. PDF-версия.    
2 октября 2025 г. 15:30
…Кто прикоснулся ко Мне? (Мк. 5, 31; Лк. 8, 45)
В числе непростых для понимания евангельских сюжетов следует указать на новозаветное повествование, посвященное исцелению Спасителем женщины, в течение двенадцати лет страдавшей кровотечением. PDF-версия.    
25 сентября 2025 г. 15:30
Николо-Шартомский монастырь — жемчужина Шуйской земли
В духовной грамоте 1425 года нижегородская удельная княгиня Мария передает некоторые свои владения Спасо-Евфимиеву монастырю города Суздаля и Николо-Шартомскому монастырю. От Шартомской обители грамоту подписал настоятель архимандрит Конон. Сан архимандрита указывает на то, что монастырь в то время уже был крупным и имел привилегии. Однако только в 1425 году мы находим первое письменное упоминание о нем. PDF-версия.    
23 сентября 2025 г. 13:00
Обретение мощей священномученика Константина Богородского
Тридцать лет назад, в 1995 году, произошло важнейшее событие в жизни не только Московской епархии, но и всей Русской Православной Церкви: были обретены мощи священномученика Константина Голубева, пресвитера Богородского, одним из первых принявшего мученическую смерть в годы безбожного лихолетья. Игумен Дамаскин (Орловский), под руководством которого происходило обретение мощей, рассказал «Журналу Московской Патриархии» об этом событии. Поделились воспоминаниями также протоиерей Максим Максимов, настоятель Казанского храма города Реутова, член Синодальной комиссии по канонизации святых, и протоиерей Василий Извеков, заштатный клирик Балашихинской епархии. PDF-версия.
18 сентября 2025 г. 14:30