Вышел в свет №10 "Журнала Московской Патриархии" за 2025 год

Испытанная вера

Материалы октябрьского номера журнала объединены памятью о подвигах веры, которые духовно питают ее возрождение сегодня. Святейший Патриарх Кирилл совершил поездку на Соловки — место многовековых самоотверженных иночесих трудов и испытаний бесчисленных мучеников, за Христа пострадавших в минувшем столетии. Теперь там идет масштабная реставрация и продолжает развиваться монашеское делание. В связи со столетием блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Предстоятель Православной Церкви в Америке рассказывает о том, как наследие выдающегося миссионера, впоследствии ставшего Первосвятителем в России, сохраняется на Северо-Американском континенте. Статья о «Тихоновском портале» в интернете, созданном усердием сотрудников Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, убедительно показывает, что перед желающими продолжать углубленно изучать историю нашей Церкви в начале ХХ века стоят в полном смысле слова необъятные задачи. Повествования о священномученике Гермогене Тобольском и преподобном Гаврииле Седмиезерском важны для понимания тех духовных проблем, которые стояли перед российским обществом в период слома его традиционных основ, а также убедительно показывают, что вопреки разрушительному поветрию были люди, чья верность Господу, по речению Писания, оказалась драгоценнее огнем испытываемого золота (см. 1 Пет. 1, 7). Мужество святых питает и поддерживает их наследников в смелости и дерзновении служения. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий показывает, сколь непрост путь преодоления последствий господства безбожия и каковы возможности многообразного церковного служения обществу, нуждающемуся в возвращении к своим духовным истокам. В интервью епископа Скадовского и Алешкинского Филарета речь идет о мужестве духовенства и мирян, живущих под обстрелами в непосредственной близости от зоны боевых действий и вопреки угрозе насилия и самой смерти исполняющих свой христианский долг. О таких апостол сказал: быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак. 1, 12).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит на Соловки

■ Наречение и хиротония архимандрита Авеля (Пивоварова) во епископа Губкинского и Грайворонского

■ Наречение и хиротония архимандрита Кирилла (Умрилова) во епископа Отрадненского и Похвистневского

■ Наречение и хиротония архимандрита Исаакия (Иванова) во епископа Касимовского и Сасовского

100-летие преставления Патриарха Тихона

■ Блаженнейший Тихон, Митрополит всей Америки и Канады. Святитель Тихон укрепляет веру и помогает держаться пути спасения

■ Елена Алексеева. Крестный путь Патриарха Тихона. Об открытии портала, посвященного святителю Тихону

Епархия

■ Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Безусловный приоритет — проповедь Христа

Церковь и общество

■ Епископ Скадовский и Алешкинский Филарет. Наша сила в духовном и гражданском единстве

Дата

■ Елена Варова. Крепко держись, православная паства, веры Христовой как якоря спасения! Двадцать лет назад, в сентябре 2005 года, в Тобольске после долгих лет поисков были обретены мощи священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского

Летопись святости

■ Алексей Реутский. Через скорби к святости. К 110-летию со дня кончины преподобного Гавриила (Зырянова)

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Серебро Русского Севера

Вечная память

■ Протоиерей Георгий Леонтьев

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии