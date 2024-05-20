Дни творения в работах иконописцев и художников

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проходит выставка «Сотворение мира. Произведения религиозного искусства XV — начала XX века». Уникальная выставка представляет в экспозиционном пространстве более 60 произведений из музейных и частных собраний: иконы, эскизы храмовых росписей, гравюры, книги и предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрирующие дни творения, показывающие образ Бога Творца, историю Адама и Евы, изгнанных из рая после грехопадения и ставших прародителями всего человечества. PDF-версия.

— Тема сотворения мира впервые появилась в псковской «Толковой палее» 1477 года, — рассказывает один из кураторов выставки, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений музея Жанна Белик. — Можно сказать, что это первое обращение к теме сотворения мира в русском религиозном искусстве. В рукописи повествуется о некоторых событиях из истории Древней Руси, а также излагается библейская история. Но в ней показан уже сотворенный Богом мир — солнце и луна, растения и животные, человек, а самого акта творения нет. Вопрос, как происходило созидание мира Богом, тогда еще не стоял перед русским человеком. Он об этом начнет задумываться позже.

Более глубокое обращение к тому, что происходило в шесть дней творения, связано с эпохой царя Ивана Грозного. На выставке представлена Острожская Библия из собрания музея, изданная Московской старообрядческой печатней в 1914 году; основой для ее иллюстраций послужил Лицевой летописный свод Ивана Грозного, созданный в середине XVI века. Как отмечают организаторы выставки, в эпоху правления этого царя русское религиозное искусство начинает осмысливать тему сотворения мира.

— Иван Грозный создавал централизованное государство, и ему было важно выяснить его истоки, — поясняет Жанна Белик.

— Он приказал создать книгу, описывающую историю от сотворения мира до своего времени, тем самым хотел показать, что возглавляемое им государство восходит к началу бытия Вселенной. И в Своде были подробно изображены все дни творения.

Созданный в единственном экземпляре для Ивана Грозного, Лицевой летописный свод первоначально хранился в его библиотеке, позже оказался в государственных архивах и был недоступен широкому читателю. Спустя столетия известный художник-миниатюрист Иван Гаврилович Блинов увидел миниатюры Свода в собрании редких книг Исторического музея и на их основе сделал свои иллюстрации для издания Библии, которое вышло в 1914 году большим тиражом, и сегодня оно доступно для нас.

В экспозиции представлены разные иконографические образы Бога Творца. Как объясняют организаторы выставки, ­религиозно-художественное отображение сотворения мира формировалось под влиянием святоотеческих комментариев к книге Бытия, в которых утверждалось участие в акте творения всех трех Лиц Святой Троицы. Поэтому среди экспонатов можно увидеть редко выставляемую икону «Святая Троица» из собрания музея, выполненную московскими иконописцами Кремлевской иконописной мастерской в последней четверти XV века. Это повторение иконы преподобного Андрея Рублева, по ней можно проследить, как развивалась иконография написанного им образа уже после ухода мастера.

Экспонатами выставки также стали сложные символические изображения Бога, например «Недреманное Око» и «Спас Благое молчание», известные в русской художественной традиции с XVI века и ставшие популярными позже в старообрядческой среде.

— Нам интересно показать, что в начале XVI века тема сотворения мира, к примеру, в Ферапонтовом монастыре была сведена великим художником Дионисием только к образу Адама и Евы. С сотворенных первых людей начинался мир, — продолжает знакомить с экспозицией Жанна Белик. — Здесь представлены две копии фресок Дионисия, на которых изображены два первых человека. Они сделаны в 1971 году Николаем Владимировичем Гусевым. Будучи советским художником, он настолько увлекся древнерусским искусством, что стал одним из лучших художников-копиистов древнерусской фресковой живописи в СССР, выполнял копии росписей Данилы иконника, преподобного Андрея Рублева, Феофана Грека. Он известен как глубокий исследователь и хранитель древнерусского искусства.

Жанна Белик рассказывает трогательную историю о том, как Гусев приходил со своими копиями на художественный совет, где должны были их оценить и оплатить художнику проделанную работу. Рядом были представлены произведения советских живописцев в стиле соцреализма. А тут Гусев со своей копией. Художественная комиссия была в недоумении: как материально это оценить? И его спросили, какую сумму он желает получить за свой труд от советского государства. В ответ художник поинтересовался, какова средняя зарплата советского человека. Они назвали. И он попросил выплатить ему среднемесячную зарплату, поскольку представленную комиссии копию он писал месяц. Вот какой скромности был этот большой мастер!

Целый зал выставки отдан восьми крупноформатным эскизам к росписям боковых нефов Владимирского собора в Киеве с изображениями дней творения, выполненными известными художниками Вильгельмом Котарбинским и Павлом Сведомским в 1887–1895 годах.

— С одной стороны, это высокая русская академическая живописная школа, которая сопоставима с достижениями мировой живописи того времени, — подчеркивает Жанна Белик. — А с другой — перед нами так называемый стиль модерн в религиозном искусстве. Последний международно распространенный художественный стиль, с которым до революции соприкоснулась наша культура, в том числе религиозное искусство. Прекрасные орнаментальные решения отсылают нас к ранним христианским изображениям. Всегда интересно увидеть в модерне не только соприкосновение с древними русскими композициями, но и с ранним византийским искусством. До создания этих картонов оба художника жили в Италии, где они и познакомились и где много соприкасались с европейской культурой. Жест Бога Творца властный, видно, что Он творит мир. Этот жест творящего Бога был почерпнут художниками из знаменитых итальянских мозаик собора Монреале и Палатинской капеллы на Сицилии, в соборе Сан Марко в Венеции, где представлены все дни творения. Нельзя исключать, что они вдохновлялись этими византийскими решениями, когда создавали свои образы, ставшие последним значимым явлением в рамках этой темы в русском дореволюционном церковном искусстве.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Москва, Андроньевская пл., 10. Выставка «Сотворение мира. Произведения религиозного искусства XV — начала XX века» продлится до 2 июня.