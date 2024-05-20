Дни творения в работах иконописцев и художников

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Статьи на тему
искусство и Церковь
Иконы-складни царской семьи и шедевры из частных коллекций
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылись сразу две интересные выставки — «Иконописные редкости» и «Иконы-складни императорской семьи». PDF-версия.    
2 февраля 2024 г. 13:00
Я опять ищу лик Христа
Виктор Михайлович Васнецов — художник, архитектор, иллюстратор, иконописец. Его сказочными и былинными сюжетами иллюстрируют детские книги, его иконы и мозаики поражают своей красотой, а росписи приобрели необыкновенную популярность и повторялись в конце XIX — начале ХХ века во многих храмах России. Отдельные сюжеты широко тиражировались в печати. Однако художник и его творчество вызывали противоречивые мнения у критиков и публики, пока православный мир не увидел убранство Владимирского собора в Киеве, над которым Васнецов работал более десяти лет. Каким он был человеком, что нового привнес в церковное искусство и почему спустя 125 лет после освящения собора мы продолжаем восхищаться его росписями, выяснял «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия.    
11 сентября 2023 г. 17:00
Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева в истории России
Икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева является самым известным произведением русской иконописи. Несмотря на то что богословы, историки искусства и реставраторы посвятили этому прославленному образу многочисленные исследования, до сих пор остается нерешенным вопрос о времени создания иконы, существуют различные версии отождествления ангелов с Лицами Святой Троицы, открываются новые детали изображения. PDF-версия.    
4 сентября 2023 г. 18:00
«С благоговейным умилением соорудили мы сей оклад...»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Модерн в русской иконе». Выставка уникальная, поскольку впервые в одной экспозиции собраны памятники религиозного искусства (около 130 предметов), выполненные в стиле модерн, большинство из которых ранее не выставлялось. В выставке участвуют: Музей христианского искусства Московской духовной академии, Музей русской иконы имени М. Абрамова и частные коллекционеры. Кураторы выставки: директор Музея имени Андрея Рублева М. Б. Миндлин, главный научный сотрудник С. В. Гнутова, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Ж. Г. Белик. PDF-версия.
20 июня 2023 г. 13:00
Весна в российских музеях
Ведущие российские музеи при организации выставок церковного искусства делают ощутимый акцент на теме национальных святынь и святых. Московский государственный объединенный музей-заповедник предлагает рассчитанную на целый год экспонирования краткую антологию образов русских угодников Божиих. Третьяковская галерея принимает коллег из Владимира  с масштабным проектом, в рамках которого представлены древние памятники иконописания и церковно-прикладного искусства Суздальского княжества. Музеи Московского Кремля представили временную экспозицию  с достаточно узкой для академической выставочной площадки темой: стяжавшие святость защитники земли Русской и небесное воинство, к молитвенной помощи которого православные россияне прибегают особенно часто. PDF-версия.    
27 марта 2023 г. 17:00
Церковное искусство должно быть созвучно Евангелию
В 2021 году иконописец Ирина Зарон была награждена Золотой медалью Российской академии художеств за росписи в храме священномученика Антипы на Колымажном дворе в Москве и работы последних лет. Вместе с супругом, известным скульптором Сергеем Антоновым, художница была ранее награждена Академией медалью «Достойному» за работу в надвратном храме Андреевского монастыря. Эти награды — признание профессиональным сообществом вклада художницы в русское церковное искусство. Образы, которые создает Ирина Зарон, уникальны: твердо следуя традиции, она не копирует изображение, а создает новое в строгом соответствии с каноном. Ее авторский почерк — благородная сдержанность колорита и мягкий, приглушенный фон. Ирина Павловна Зарон рассказала, как она пришла к иконописанию, что для нее канон и как рождает- ся современный иконный образ. PDF-версия.    
24 марта 2023 г. 14:30
Зима в российских музеях
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Свет в звуках
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Несмотря на относительное летнее затишье в культурной жизни, российские музеи продолжают радовать интересующуюся церковной историей публику. К услугам посетителей — беспрецедентная по масштабу выставка московского собирателя икон Игоря Сысолятина, «Духовный регламент» Петра I в публичной экспозиции и «Никола Мокрый» в Третьяковке. PDF-версия.
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Эскиз к росписи Владимирского собора в Киеве "Четвертый день Творения. Создание небесных светил (Быт.1, 14-18)". 1887-1895 гг. В.А. Котарбинский
ЖМП № 4 апрель 2024 /  20 мая 2024 г. 14:30
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Дни творения в работах иконописцев и художников

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проходит выставка «Сотворение мира. Произведения религиозного искусства XV — начала XX века». Уникальная выставка представляет в экспозиционном пространстве более 60 произведений из музейных и частных собраний: иконы, эскизы храмовых росписей, гравюры, книги и предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрирующие дни творения, показывающие образ Бога Творца, историю Адама и Евы, изгнанных из рая после грехопадения и ставших прародителями всего человечества. PDF-версия.

— Тема сотворения мира впервые появилась в псковской «Толковой палее» 1477 года, — рассказывает один из кураторов выставки, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений музея Жанна Белик. — Можно сказать, что это первое обращение к теме сотворения мира в русском религиозном искусстве. В рукописи повествуется о некоторых событиях из истории Древней Руси, а также излагается библейская история. Но в ней показан уже сотворенный Богом мир — солнце и луна, растения и животные, человек, а самого акта творения нет. Вопрос, как происходило созидание мира Богом, тогда еще не стоял перед русским человеком. Он об этом начнет задумываться позже.

Более глубокое обращение к тому, что происходило в шесть дней творения, связано с эпохой царя Ивана Грозного. На выставке представлена Острожская Библия из собрания музея, изданная Московской старообрядческой печатней в 1914 году; основой для ее иллюстраций послужил Лицевой летописный свод Ивана Грозного, созданный в середине XVI века. Как отмечают организаторы выставки, в эпоху правления этого царя русское религиозное искусство начинает осмысливать тему сотворения мира.

— Иван Грозный создавал централизованное государство, и ему было важно выяснить его истоки, — поясняет Жанна Белик.

— Он приказал создать книгу, описывающую историю от сотворения мира до своего времени, тем самым хотел показать, что возглавляемое им государство восходит к началу бытия Вселенной. И в Своде были подробно изображены все дни творения.

Созданный в единственном экземпляре для Ивана Грозного, Лицевой летописный свод первоначально хранился в его библиотеке, позже оказался в государственных архивах и был недоступен широкому читателю. Спустя столетия известный художник-миниатюрист Иван Гаврилович Блинов увидел миниатюры Свода в собрании редких книг Исторического музея и на их основе сделал свои иллюстрации для издания Библии, которое вышло в 1914 году большим тиражом, и сегодня оно доступно для нас.

В экспозиции представлены разные иконографические образы Бога Творца. Как объясняют организаторы выставки, ­религиозно-художественное отображение сотворения мира формировалось под влиянием святоотеческих комментариев к книге Бытия, в которых утверждалось участие в акте творения всех трех Лиц Святой Троицы. Поэтому среди экспонатов можно увидеть редко выставляемую икону «Святая Троица» из собрания музея, выполненную московскими иконописцами Кремлевской иконописной мастерской в последней четверти XV века. Это повторение иконы преподобного Андрея Рублева, по ней можно проследить, как развивалась иконография написанного им образа уже после ухода мастера.

Экспонатами выставки также стали сложные символические изображения Бога, например «Недреманное Око» и «Спас Благое молчание», известные в русской художественной традиции с XVI века и ставшие популярными позже в старообрядческой среде.

— Нам интересно показать, что в начале XVI века тема сотворения мира, к примеру, в Ферапонтовом монастыре была сведена великим художником Дионисием только к образу Адама и Евы. С сотворенных первых людей начинался мир, — продолжает знакомить с экспозицией Жанна Белик. — Здесь представлены две копии фресок Дионисия, на которых изображены два первых человека. Они сделаны в 1971 году Николаем Владимировичем Гусевым. Будучи советским художником, он настолько увлекся древнерусским искусством, что стал одним из лучших художников-копиистов древнерусской фресковой живописи в СССР, выполнял копии росписей Данилы иконника, преподобного Андрея Рублева, Феофана Грека. Он известен как глубокий исследователь и хранитель древнерусского искусства.

Жанна Белик рассказывает трогательную историю о том, как Гусев приходил со своими копиями на художественный совет, где должны были их оценить и оплатить художнику проделанную работу. Рядом были представлены произведения советских живописцев в стиле соцреализма. А тут Гусев со своей копией. Художественная комиссия была в недоумении: как материально это оценить? И его спросили, какую сумму он желает получить за свой труд от советского государства. В ответ художник поинтересовался, какова средняя зарплата советского человека. Они назвали. И он попросил выплатить ему среднемесячную зарплату, поскольку представленную комиссии копию он писал месяц. Вот какой скромности был этот большой мастер!

Целый зал выставки отдан восьми крупноформатным эскизам к росписям боковых нефов Владимирского собора в Киеве с изображениями дней творения, выполненными известными художниками Вильгельмом Котарбинским и Павлом Сведомским в 1887–1895 годах.

— С одной стороны, это высокая русская академическая живописная школа, которая сопоставима с достижениями мировой живописи того времени, — подчеркивает Жанна Белик. — А с другой — перед нами так называемый стиль модерн в религиозном искусстве. Последний международно распространенный художественный стиль, с которым до революции соприкоснулась наша культура, в том числе религиозное искусство. Прекрасные орнаментальные решения отсылают нас к ранним христианским изображениям. Всегда интересно увидеть в модерне не только соприкосновение с древними русскими композициями, но и с ранним византийским искусством. До создания этих картонов оба художника жили в Италии, где они и познакомились и где много соприкасались с европейской культурой. Жест Бога Творца властный, видно, что Он творит мир. Этот жест творящего Бога был почерпнут художниками из знаменитых итальянских мозаик собора Монреале и Палатинской капеллы на Сицилии, в соборе Сан Марко в Венеции, где представлены все дни творения. Нельзя исключать, что они вдохновлялись этими византийскими решениями, когда создавали свои образы, ставшие последним значимым явлением в рамках этой темы в русском дореволюционном церковном искусстве.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Москва, Андроньевская пл., 10. Выставка «Сотворение мира. Произведения религиозного искусства XV — начала XX века» продлится до 2 июня.

20 мая 2024 г. 14:30
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