Русский антиминс: рукописный и печатный

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Русский антиминс». На экспозиции представлены все иконографические варианты гравированных антиминсов с начала их появления в России в 1655 году и до середины XIX века. Среди экспонируемых произведений редкие памятники иконописи, гравюры и литографии с видами монастырей и портретами церковных иерархов из собрания Музея древнерусской культуры и искусства и Музея христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии. PDF-версия.

— Современный тип антиминса как переносной плат с определенным изображением и вшитыми в него частицами мощей появился в период иконоборческих гонений (730–843), — разъясняет куратор выставки доктор искусствоведения, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела музея Олег Ростиславович Хромов. — До этого антиминсом назывался переносной столик (переносной престол) с вложенными в него мощами для совершения Евхаристии вне храмов — в полевых условиях во время военных или миссионерских походов. Эта практика существовала со времен равноапостольного Константина I Великого (272–337). Изображения таких столиков можно увидеть на древних мозаиках и фресках.

Иконоборцы не почитали мощи святых и новые храмы освящали без закладывания мощей под Престол, а в некоторых уже освященных храмах мощи изымали. Поэтому сторонники иконопочитания стали совершать Литургию вне храмов на антиминсах. Когда иконопочитание восторжествовало, антиминс использовали для служения в тех храмах, которые не имели мощей под Престолом. По определению VII Вселенского Cобора, антиминс необходимо полагать на каждом Престоле, чтобы не случилось так, что Божественная литургия совершалась в отсутствие мощей мученика. К XII веку служение на антиминсе стало нормой даже в тех случаях, когда служба проходила в должным образом освященном в храме.

Самый ранний антиминс на Руси, сохранившийся до наших дней, датируется XII веком. Антиминсы тогда изготавливали из льняной ткани рукописным способом и изображали на плате Крест. На выставке можно увидеть несколько ранних образцов. Олег Хромов объясняет, почему был выбран именно лен:

— Эта ткань, по учению святителя Симеона, архиепископа Солунского († 15.09.1429), имела особое символическое значение: «Они [антиминсы] делаются не из камня, но из ткани, наипаче из льна, в знамение того, что на них священнодействуются страдания Христовы и что они образуют погребение Христово, каковыя действия происходили на земле и от земли. Ибо лен — из земли, равно как и Гроб Христов в земле. И так все, подобное священной трапезе, приемлют антиминсы».

Позже наряду со льном стали использовать шелк разных цветов — голубой, желтый, бежевый, муаровый и даже розовый. Выполненные из него антиминсы также можно увидеть на выставке.

В 1862 году по предложению святителя Филарета Московского Святейший Синод издал указ об изготовлении холщовых антиминсов.

— Святитель Филарет хотел исключить шелк при изготовлении антиминсов, поскольку эта ткань животного происхождения. Он писал, что «христианскому Бескровному алтарю скорее приличествует ткань из растительного, нежели животного царства, к которому принадлежит шелк». Льняная ткань к тому же более прочна (ее срок службы от 80 до 100 и более лет), чем шелк (25–30 лет), и значительно дешевле. Однако антиминсы продолжали печатать на шелке из-за внешнего благолепия для значимых соборов. Если кто-то из бояр хотел сделать богатый вклад в храм, тогда он заказывал шелк.

На выставке представлен первый гравированный печатный антиминс, изготовленный на Московском печатном дворе в 1655 году. Указ о его создании издал Патриарх Никон. Как рассказывает Олег Хромов, история гравированных (печатных) антиминсов связана с церковными реформами этого первосвятителя:

— Предстоятель Русской Церкви считал очень важным прояснить в том числе и различные вопросы, связанные с антиминсом. Он даже написал послания восточным патриархам, в которых спрашивал про символику и изображения на антиминсах, их расположение на Престоле. В то время на Руси антиминс пришивали снизу к срачице (нижняя одежда Престола), и его никто не видел. Патриарх Никон задал вопрос: верна ли эта традиция? И получил ответ, что во всех православных церквях принято выкладывать антиминс поверх Престола, что повлекло за собой изменение русской практики. Об антиминсах говорили на Московском соборе 1654 года, после которого Патриарх Никон издал указ о подготовке к печати первого гравированного антиминса на Московском печатном дворе. В качестве иконографии была выбрана композиция «Оплакивание Христа», известная по антиминсам православного Востока. В конце XVII — начале XVIII века получило распространение изображение «Положения во гроб». И до сих пор этот сюжет остается неизменным. Однако каждая эпоха привносила в художественное оформление антиминса свои особенности в соответствии с господствовавшим в то или иное время художественным стилем — классицизмом или барокко. Изготовление гравюры для печати заказывали, как правило, большим мастерам. В экспозиции представлены два антиминса работы известных художников-граверов XVIII века братьев Ивана и Алексея Федоровичей Зубовых. Благодаря их работе произошло окончательное утверждение антиминсов Нового времени с новыми композициями, они во многом определили дальнейшую историю русского антиминса. Переходя от одного экспоната к другому, можно проследить, как менялось понимание благолепия в XVII и XVIII веках.

Антиминс — сакральный предмет, одновременно являющийся документом, по которому можно изучать исторические реалии. На антиминсе указывали имя царя, при котором он подписывался. И видно, как при смене государственных границ Руси менялись титулы правителя.

После революции 1917 года изготовление антиминсов было прекращено. И если в открывающийся храм нужен был антиминс, то переподписывали старый. На выставке можно увидеть такой экспонат. Есть также антиминсы, рисованные от руки. Олег Хромов отмечает, что сложившаяся в советское время традиция рукописных антиминсов очень интересная, но она пока не изучена и ждет своего исследователя.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Москва, ­Андроньевская пл., 10. Выставка «Русский ­антиминс» продлится до 24 ноября 2024 года.