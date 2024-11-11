Русский антиминс: рукописный и печатный

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Статьи на тему
искусство и Церковь
Пятьсот лет в центре истории страны и Церкви
В Государственном историческом музее проходит выставка «Новодевичий монастырь. Вехи истории», посвященная 500-летию со дня основания обители. Посетители смогут впервые за долгое время увидеть вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей России разных эпох, произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие уникальные памятники лицевого шитья XVI–XIX веков, памятники русского церковного искусства. PDF-версия.    
15 октября 2024 г. 15:00
Открывается небо и жизнь вечная
Успение Пресвятой Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года. Тема этого праздника — окончание земной жизни Божией Матери. Завершается год, однажды завершится и человеческая жизнь. Но смерть, как учит Православная Церковь, это не конец, за ней открывается небо и жизнь вечная. Смерть побеждена Воскресением Господа Иисуса Христа и уже не властна над человеком: Христос, как говорит апостол, первенец из мертвых, Он воскрес, а за ним воскресают Христовы, то есть те, кто последовал за Ним. И прежде всего Пресвятая Богородица. Вот почему смерть Богоматери по-славянски именуется успением, то есть сном, после которого следует пробуждение в Царстве Небесном. Именно это и изображает икона праздника. PDF-версия.
27 августа 2024 г. 16:30
Образ, созданный нитью
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Живопись нитью». Этот уникальный выставочный проект впервые представляет произведения XV — середины XX века, выполненные из ткани в технике лицевого шитья, из музейных и частных собраний: иконы, церковные знамена (хоругви), литургические комплекты (покровцы и воздухи), элементы богослужебного облачения духовенства, пелены, а также иконы из бисера и образа в шитых ризах. PDF-версия.    
16 августа 2024 г. 13:00
Дни творения в работах иконописцев и художников
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проходит выставка «Сотворение мира. Произведения религиозного искусства XV — начала XX века». Уникальная выставка представляет в экспозиционном пространстве более 60 произведений из музейных и частных собраний: иконы, эскизы храмовых росписей, гравюры, книги и предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрирующие дни творения, показывающие образ Бога Творца, историю Адама и Евы, изгнанных из рая после грехопадения и ставших прародителями всего человечества. PDF-версия.
20 мая 2024 г. 14:30
Иконы-складни царской семьи и шедевры из частных коллекций
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылись сразу две интересные выставки — «Иконописные редкости» и «Иконы-складни императорской семьи». PDF-версия.    
2 февраля 2024 г. 13:00
Я опять ищу лик Христа
Виктор Михайлович Васнецов — художник, архитектор, иллюстратор, иконописец. Его сказочными и былинными сюжетами иллюстрируют детские книги, его иконы и мозаики поражают своей красотой, а росписи приобрели необыкновенную популярность и повторялись в конце XIX — начале ХХ века во многих храмах России. Отдельные сюжеты широко тиражировались в печати. Однако художник и его творчество вызывали противоречивые мнения у критиков и публики, пока православный мир не увидел убранство Владимирского собора в Киеве, над которым Васнецов работал более десяти лет. Каким он был человеком, что нового привнес в церковное искусство и почему спустя 125 лет после освящения собора мы продолжаем восхищаться его росписями, выяснял «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия.    
11 сентября 2023 г. 17:00
Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева в истории России
Икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева является самым известным произведением русской иконописи. Несмотря на то что богословы, историки искусства и реставраторы посвятили этому прославленному образу многочисленные исследования, до сих пор остается нерешенным вопрос о времени создания иконы, существуют различные версии отождествления ангелов с Лицами Святой Троицы, открываются новые детали изображения. PDF-версия.    
4 сентября 2023 г. 18:00
«С благоговейным умилением соорудили мы сей оклад...»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Модерн в русской иконе». Выставка уникальная, поскольку впервые в одной экспозиции собраны памятники религиозного искусства (около 130 предметов), выполненные в стиле модерн, большинство из которых ранее не выставлялось. В выставке участвуют: Музей христианского искусства Московской духовной академии, Музей русской иконы имени М. Абрамова и частные коллекционеры. Кураторы выставки: директор Музея имени Андрея Рублева М. Б. Миндлин, главный научный сотрудник С. В. Гнутова, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Ж. Г. Белик. PDF-версия.
20 июня 2023 г. 13:00
Весна в российских музеях
Ведущие российские музеи при организации выставок церковного искусства делают ощутимый акцент на теме национальных святынь и святых. Московский государственный объединенный музей-заповедник предлагает рассчитанную на целый год экспонирования краткую антологию образов русских угодников Божиих. Третьяковская галерея принимает коллег из Владимира  с масштабным проектом, в рамках которого представлены древние памятники иконописания и церковно-прикладного искусства Суздальского княжества. Музеи Московского Кремля представили временную экспозицию  с достаточно узкой для академической выставочной площадки темой: стяжавшие святость защитники земли Русской и небесное воинство, к молитвенной помощи которого православные россияне прибегают особенно часто. PDF-версия.    
27 марта 2023 г. 17:00
Репортажи
Двусторонняя икона-таблетка «Распятие – Положение во гроб». Середина – вторая половина XVI в. Вологда. Собрание Музея имени Андрея Рублева
ЖМП № 10 октябрь 2024 /  11 ноября 2024 г. 17:00
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Русский антиминс: рукописный и печатный

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Русский антиминс». На экспозиции представлены все иконографические варианты гравированных антиминсов с начала их появления в России в 1655 году и до середины XIX века. Среди экспонируемых произведений редкие памятники иконописи, гравюры и литографии с видами монастырей и портретами церковных иерархов из собрания Музея древнерусской культуры и искусства и Музея христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии. PDF-версия.

— Современный тип антиминса как переносной плат с определенным изображением и вшитыми в него частицами мощей появился в период иконоборческих гонений (730–843), — разъясняет куратор выставки доктор искусствоведения, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела музея Олег Ростиславович Хромов. — До этого антиминсом назывался переносной столик (переносной престол) с вложенными в него мощами для совершения Евхаристии вне храмов — в полевых условиях во время военных или миссионерских походов. Эта практика существовала со времен равноапостольного Константина I Великого (272–337). Изображения таких столиков можно увидеть на древних мозаиках и фресках.

Иконоборцы не почитали мощи святых и новые храмы освящали без закладывания мощей под Престол, а в некоторых уже освященных храмах мощи изымали. Поэтому сторонники иконопочитания стали совершать Литургию вне храмов на антиминсах. Когда иконопочитание восторжествовало, антиминс использовали для служения в тех храмах, которые не имели мощей под Престолом. По определению VII Вселенского Cобора, антиминс необходимо полагать на каждом Престоле, чтобы не случилось так, что Божественная литургия совершалась в отсутствие мощей мученика. К XII веку служение на антиминсе стало нормой даже в тех случаях, когда служба проходила в должным образом освященном в храме.

Самый ранний антиминс на Руси, сохранившийся до наших дней, датируется XII веком. Антиминсы тогда изготавливали из льняной ткани рукописным способом и изображали на плате Крест. На выставке можно увидеть несколько ранних образцов. Олег Хромов объясняет, почему был выбран именно лен:

— Эта ткань, по учению святителя Симеона, архиепископа Солунского († 15.09.1429), имела особое символическое значение: «Они [антиминсы] делаются не из камня, но из ткани, наипаче из льна, в знамение того, что на них священнодействуются страдания Христовы и что они образуют погребение Христово, каковыя действия происходили на земле и от земли. Ибо лен — из земли, равно как и Гроб Христов в земле. И так все, подобное священной трапезе, приемлют антиминсы».

Позже наряду со льном стали использовать шелк разных цветов — голубой, желтый, бежевый, муаровый и даже розовый. Выполненные из него антиминсы также можно увидеть на выставке.

В 1862 году по предложению святителя Филарета Московского Святейший Синод издал указ об изготовлении холщовых антиминсов.

— Святитель Филарет хотел исключить шелк при изготовлении антиминсов, поскольку эта ткань животного происхождения. Он писал, что «христианскому Бескровному алтарю скорее приличествует ткань из растительного, нежели животного царства, к которому принадлежит шелк». Льняная ткань к тому же более прочна (ее срок службы от 80 до 100 и более лет), чем шелк (25–30 лет), и значительно дешевле. Однако антиминсы продолжали печатать на шелке из-за внешнего благолепия для значимых соборов. Если кто-то из бояр хотел сделать богатый вклад в храм, тогда он заказывал шелк.

На выставке представлен первый гравированный печатный антиминс, изготовленный на Московском печатном дворе в 1655 году. Указ о его создании издал Патриарх Никон. Как рассказывает Олег Хромов, история гравированных (печатных) антиминсов связана с церковными реформами этого первосвятителя:

— Предстоятель Русской Церкви считал очень важным прояснить в том числе и различные вопросы, связанные с антиминсом. Он даже написал послания восточным патриархам, в которых спрашивал про символику и изображения на антиминсах, их расположение на Престоле. В то время на Руси антиминс пришивали снизу к срачице (нижняя одежда Престола), и его никто не видел. Патриарх Никон задал вопрос: верна ли эта традиция? И получил ответ, что во всех православных церквях принято выкладывать антиминс поверх Престола, что повлекло за собой изменение русской практики. Об антиминсах говорили на Московском соборе 1654 года, после которого Патриарх Никон издал указ о подготовке к печати первого гравированного антиминса на Московском печатном дворе. В качестве иконографии была выбрана композиция «Оплакивание Христа», известная по антиминсам православного Востока. В конце XVII — начале XVIII века получило распространение изображение «Положения во гроб». И до сих пор этот сюжет остается неизменным. Однако каждая эпоха привносила в художественное оформление антиминса свои особенности в соответствии с господствовавшим в то или иное время художественным стилем — классицизмом или барокко. Изготовление гравюры для печати заказывали, как правило, большим мастерам. В экспозиции представлены два антиминса работы известных художников-граверов XVIII века братьев Ивана и Алексея Федоровичей Зубовых. Благодаря их работе произошло окончательное утверждение антиминсов Нового времени с новыми композициями, они во многом определили дальнейшую историю русского антиминса. Переходя от одного экспоната к другому, можно проследить, как менялось понимание благолепия в XVII и XVIII веках.

Антиминс — сакральный предмет, одновременно являющийся документом, по которому можно изучать исторические реалии. На антиминсе указывали имя царя, при котором он подписывался. И видно, как при смене государственных границ Руси менялись титулы правителя.

После революции 1917 года изготовление антиминсов было прекращено. И если в открывающийся храм нужен был антиминс, то переподписывали старый. На выставке можно увидеть такой экспонат. Есть также антиминсы, рисованные от руки. Олег Хромов отмечает, что сложившаяся в советское время традиция рукописных антиминсов очень интересная, но она пока не изучена и ждет своего исследователя.

 

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Москва, ­Андроньевская пл., 10. Выставка «Русский ­антиминс» продлится до 24 ноября 2024 года.

11 ноября 2024 г. 17:00
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