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ЖМП № 7 июль 2024 /  16 августа 2024 г. 13:00
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Образ, созданный нитью

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Живопись нитью». Этот уникальный выставочный проект впервые представляет произведения XV — середины XX века, выполненные из ткани в технике лицевого шитья, из музейных и частных собраний: иконы, церковные знамена (хоругви), литургические комплекты (покровцы и воздухи), элементы богослужебного облачения духовенства, пелены, а также иконы из бисера и образа в шитых ризах. PDF-версия.

— Лицевое шитье — древнее церковное искусство, — рассказывает куратор выставки, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства научно-фондового отдела музея Елена Давыдова. — В Евангелии сказано, что Богоматерь вышивала катапетасму — храмовую завесу. В Россию это искусство пришло из Византии. Оно мало известно широкому зрителю, поскольку это редкие экспонаты в музейных экспозициях. Из-за особенности техники изготовления и материалов, а также в силу того, что они использовались в богослужебном обиходе, эти уникальные произведения быстро разрушались. Поэтому до нашего времени их дошло немного.

Расцвет искусства лицевого шитья в России пришелся на XVII столетие. Лицевое шитье было занятием элитарным, так как материалы — шелковые ткани и нити — привозили в основном из Италии, поэтому стоили они дорого. И сам труд вышивальщиц (по преимуществу занимались этим женщины) был невероятно кропотливым. К примеру, плащаницу могли вышивать от одного года до трех лет. 

Лицевое шитье развивалось при дворах монархов, феодальной знати и в связанных с ними женских монастырях, а также в богатейших купеческих семьях. Работали вышивальщицы в светлицах — самых светлых комнатах на верхних этажах зданий.

Наиболее известными были царицыны мастерские, которыми руководили государыни. Они определяли сюжет будущего произведения, особенности шитья, подбор нитей, колористическое решение произведения, выбор знаменщика — профессионального иконописца, который знаменовал, то есть изображал, рисунок. Чаще всего это были мужчины. 

— В XVII веке с монаршими мастерскими начинают соперничать мастерские состоятельных семей — Строгановых, Милославских, Гурьевых, Бутурлиных, — поясняет Елена Давыдова. — Промышленники Строгановы, которые заработали свой капитал, торгуя солью, могли привлекать лучших московских и новгородских мастериц. В их северной вотчине в Сольвычегодске было создано множество произведений, представляющих все виды церковных тканей с лицевым шитьем. В мастерской Анны Ивановны Строгановой (1650–1675) лицевое золотное шитье было доведено до высочайшего уровня мастерства. На выставке представлены два произведения этой мастерской: фрагмент «Спас Нерукотворный», который переложен на новую реставрационную основу (вероятно, это была подвесная пелена), и палица с сюжетом «Рождество Богородицы». 

Древнейшим экспонатом выставки является палица 1438–1439 годов «Воскресение — Сошествие во ад» из собрания Музея имени Андрея Рублева. Она была вложена в Спасо-Андроников монастырь на помин души княгиней Ульяной Михайловной, вдовой углицкого князя Василия Владимировича, сына героя Куликовской битвы серпуховско-боровского князя Владимира Андреевича Храброго, о чем свидетельствует вкладная надпись. 

— Мы видим изящные силуэты фигур, гармоничную компоновку округлых линий, по которой можно сказать, что этот рисунок принадлежит, вероятно, художнику, продолжавшему традиции преподобного Андрея Рублева, — поясняет Елена Давыдова. — Это не случайно, поскольку палица предназначалась для монастыря, где подвизался и около 1430 года был похоронен иконописец. У этого уникального экспоната интересная история возвращения. В конце 1970-х годов в Спасо-Андроников монастырь (тогда уже музей) палицу принес частный посетитель и предложил ее выкупить.

К наиболее интересным экспонатам относится небольшого размера пелена с образом святителя Филиппа, митрополита Московского, которую предоставил Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» из Сергиева Посада. Вероятнее всего, это первая пелена с образом святителя, поскольку она была создана вскоре после перенесения мощей митрополита в 1652 году из Соловецкого монастыря в Москву, в Успенский собор в Кремле. Образ создан после канонизации подвижника на основе иконы, написанной Симоном Ушаковым в 1653 году. Возможно, эта пелена подвешивалась к иконе Ушакова, поскольку известно, что пелены повторяли образы икон. 

Создатели выставки особо отмечают самоотверженный труд реставраторов, которые буквально по крупицам собирали многие памятники лицевого шитья, дошедшие до нас в ветхом состоянии. Во многом благодаря их труду появилась возможность представить широкому зрителю эту самобытную часть русского искусства и культуры. 

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Москва, Андроньевская пл., 10. Выставка «Живопись нитью» продлится до 8 сентября 2024 года.

 

 

16 августа 2024 г. 13:00
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