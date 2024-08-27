Открывается небо и жизнь вечная

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искусство и Церковь
Образ, созданный нитью
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Живопись нитью». Этот уникальный выставочный проект впервые представляет произведения XV — середины XX века, выполненные из ткани в технике лицевого шитья, из музейных и частных собраний: иконы, церковные знамена (хоругви), литургические комплекты (покровцы и воздухи), элементы богослужебного облачения духовенства, пелены, а также иконы из бисера и образа в шитых ризах. PDF-версия.    
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В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проходит выставка «Сотворение мира. Произведения религиозного искусства XV — начала XX века». Уникальная выставка представляет в экспозиционном пространстве более 60 произведений из музейных и частных собраний: иконы, эскизы храмовых росписей, гравюры, книги и предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрирующие дни творения, показывающие образ Бога Творца, историю Адама и Евы, изгнанных из рая после грехопадения и ставших прародителями всего человечества. PDF-версия.
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В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылись сразу две интересные выставки — «Иконописные редкости» и «Иконы-складни императорской семьи». PDF-версия.    
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Я опять ищу лик Христа
Виктор Михайлович Васнецов — художник, архитектор, иллюстратор, иконописец. Его сказочными и былинными сюжетами иллюстрируют детские книги, его иконы и мозаики поражают своей красотой, а росписи приобрели необыкновенную популярность и повторялись в конце XIX — начале ХХ века во многих храмах России. Отдельные сюжеты широко тиражировались в печати. Однако художник и его творчество вызывали противоречивые мнения у критиков и публики, пока православный мир не увидел убранство Владимирского собора в Киеве, над которым Васнецов работал более десяти лет. Каким он был человеком, что нового привнес в церковное искусство и почему спустя 125 лет после освящения собора мы продолжаем восхищаться его росписями, выяснял «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия.    
11 сентября 2023 г. 17:00
Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева в истории России
Икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева является самым известным произведением русской иконописи. Несмотря на то что богословы, историки искусства и реставраторы посвятили этому прославленному образу многочисленные исследования, до сих пор остается нерешенным вопрос о времени создания иконы, существуют различные версии отождествления ангелов с Лицами Святой Троицы, открываются новые детали изображения. PDF-версия.    
4 сентября 2023 г. 18:00
«С благоговейным умилением соорудили мы сей оклад...»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Модерн в русской иконе». Выставка уникальная, поскольку впервые в одной экспозиции собраны памятники религиозного искусства (около 130 предметов), выполненные в стиле модерн, большинство из которых ранее не выставлялось. В выставке участвуют: Музей христианского искусства Московской духовной академии, Музей русской иконы имени М. Абрамова и частные коллекционеры. Кураторы выставки: директор Музея имени Андрея Рублева М. Б. Миндлин, главный научный сотрудник С. В. Гнутова, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Ж. Г. Белик. PDF-версия.
20 июня 2023 г. 13:00
Весна в российских музеях
Ведущие российские музеи при организации выставок церковного искусства делают ощутимый акцент на теме национальных святынь и святых. Московский государственный объединенный музей-заповедник предлагает рассчитанную на целый год экспонирования краткую антологию образов русских угодников Божиих. Третьяковская галерея принимает коллег из Владимира  с масштабным проектом, в рамках которого представлены древние памятники иконописания и церковно-прикладного искусства Суздальского княжества. Музеи Московского Кремля представили временную экспозицию  с достаточно узкой для академической выставочной площадки темой: стяжавшие святость защитники земли Русской и небесное воинство, к молитвенной помощи которого православные россияне прибегают особенно часто. PDF-версия.    
27 марта 2023 г. 17:00
Церковное искусство должно быть созвучно Евангелию
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Зима в российских музеях
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14 декабря 2022 г. 14:00
Аналитика
Феофан Грек. Успение. Оборот Донской иконы Богородицы
ЖМП № 8 август 2024 /  27 августа 2024 г. 16:30
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Открывается небо и жизнь вечная

ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ

Успение Пресвятой Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года. Тема этого праздника — окончание земной жизни Божией Матери. Завершается год, однажды завершится и человеческая жизнь. Но смерть, как учит Православная Церковь, это не конец, за ней открывается небо и жизнь вечная. Смерть побеждена Воскресением Господа Иисуса Христа и уже не властна над человеком: Христос, как говорит апостол, первенец из мертвых, Он воскрес, а за ним воскресают Христовы, то есть те, кто последовал за Ним. И прежде всего Пресвятая Богородица. Вот почему смерть Богоматери по-славянски именуется успением, то есть сном, после которого следует пробуждение в Царстве Небесном. Именно это и изображает икона праздника. PDF-версия.

Праздник Успения Богородицы был установлен в конце VI века византийским императором Маврикием. Традиционная иконография сложилась в Византии примерно к IX веку и пришла на Русь вместе с самим праздником, получив здесь широкое распространение. Уже в первые века после крещения храмы на Руси посвящались Успению Пресвятой Богородицы.
Кончина Богородицы в Священном Писании не описана. Это событие и его детали известны нам из Предания и различных апокрифических источников. Древнейшее описание кончины Богородицы принадлежит Псевдо-Дионисию Ареопагиту, автору, жившему в IV–V веках. В VI веке святой Григорий Турский составил более подробный рассказ. Немало сведений содержится в «Сказании святого Иоанна Богослова об Успении Богородицы», апокрифическом сочинении, написанном в конце V или в начале VI века. Важную роль в богословском осмыслении праздника играют «Слова на Успение Богоматери преподобного Иоанна Дамаскина».

На иконе Успения мы видим Пресвятую Богородицу, лежащую на смертном одре. Обычно ложе покрыто красной, чаще темно-красной — багряной или пурпурной — тканью. Пурпур — это символ императорской власти, потому что Богородица является Царицей Небесной.

Вокруг ложа стоят апостолы, оплакивающие Ее кончину. С апостолами нередко изображают жен-мироносиц, которые вместе с Богородицей следовали за Христом в Его земном служении, стояли у креста, были у пустого гроба. Вместе с апостолами здесь изображены фигуры в святительских одеждах: святые Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалима, Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, и другие епископы первой Церкви. Иногда среди святителей могли изображать преподобного Иоанна Дамаскина, который написал множество гимнов, воспевающих Богородицу.

А за ложем Богородицы, как бы невидимо для апостолов, открывается небо, и в сияющей мандорле является Христос, окруженный ангелами. Он держит в руках душу Богоматери в образе запеленатого младенца. Когда-то Божия Матерь, родив Спасителя, запеленала Его и держала на руках, теперь Он принимает Ее душу, рождающуюся для вечной жизни. Смерть предстает на иконе не только как сон, но и как рождение в вечность, рождение души для Царства Божия.

Перед ложем Богородицы часто изображается свеча, символ молитвы и одновременно человеческой жизни, прежде всего жизни праведника, — свеча, давая свет, сгорает. Например, такую свечу мы видим в упомянутой иконе ­Феофана Грека на обороте Донской Богоматери. Горящая свеча стоит на подставочке ровно по центру иконы, перед ложем Богоматери. Желтая вертикаль свечи увенчана ярким красным пламенем. Она перекликается с фигурой Спасителя в золотых одеждах, над головой Которого, как пламя, распростер крылья огненный серафим. Фигура Спасителя, таким образом, тоже уподобляется горящей свече. И мы видим как бы две свечи — большой свет и малый свет. «Я свет миру», — сказал о Себе Господь Иисус Христос. Но и ученикам Своим Он также говорил: «Вы — свет мира». Задача каждого, кто следует за Христом, стать светом, подобно тому как и Христос «Свет от Света», светить и противостоять тьме. Это исполнили многие святые, потому и говорится, что «праведники сияют, яко светила». Тем более это относится к Богородице: Ее светильник не спрятался под сосудом, но был поставлен на подсвечнике и светит всем.

Нередко на иконах вверху изображается, как ангелы возносят Богоматерь, окруженную сияющей мандорлой, в небеса, которые показаны в виде синего сегмента или распахнутых врат. На некоторых иконах Богородица предстает в белой одежде, что есть символ чистоты: как сказано в Откровении Иоанна Богослова, праведники омыли одежды свои кровью Агнца (см. Откр. 7, 14). На других иконах Божия Матерь изображается в традиционном для иконографии одеянии — темно-красном (вишневом) мафории и синей тунике.

Иконография праздника может быть предельно краткой, как это, например, мы видим на обороте иконы Донской Богоматери, которую приписывают кисти прославленного изографа Феофана Грека, а может быть расширенной, как, например, на иконах из новгородского Десятинного монастыря или «Успение» школы Дионисия. Расширенный вариант получил наименование «Облачное Успение», так как в верхней части иконы изображается, как апостолов несут ангелы на облаках. Согласно преданию, Архангел Гавриил явился Богоматери в конце Ее жизни и указал день Ее кончины. И, зная этот день, Божия Матерь пожелала прежде смерти попрощаться с апостолами, учениками Своего Божественного Сына. А апостолы в это время проповедовали Евангелие в разных странах, и многие из них находились далеко от Иерусалима. Апостол Петр проводил миссию в Понте, Галатии, в Египте, а также в Италии. Апостол Павел благовествовал во многих странах восточного Средиземноморья: в Иудее, на Кипре, в странах Малой Азии, Ахайе, Македонии, Иллирике. Фома дошел до Индии, Фаддей и Варфоломей проповедовали в Армении. Апостол Андрей ходил в скифские земли и т. д. Таким образом, апостолы были разбросаны по всей тогдашней ойкумене, но по воле Богородицы, Которая хотела проститься с ними, были перенесены ангелами из самых дальних мест и доставлены в дом Богородицы в день Ее кончины. Образ облачного Успения известен уже по ранним русским памятникам, яркий пример — икона XIII века, известная как «Десятинное Успение» (ныне в Третьяковской галерее).

Встречаются также иконы Успения с изображением наказания нечестивого иудея, имевшего целью осквернить ложе Богоматери. На переднем плане изображается ангел с мечом, отрубающий руки человеку, который протягивает их к ложу Богоматери. Согласно «Сказанию святого Иоанна Богослова об Успении Богородицы», во время переноса тела Божией Матери к гробнице знатный еврей Иефания (в русских рукописях он именуется Афония) устремился сбросить тело с носилок, но явился ангел Господень и огненным мечом отсек у него обе руки. После этого нечестивый Иефания принес покаяние, и руки его снова приросли к телу.

Этот апокриф, по всей видимости, появляется на Руси не ранее XV века, в момент полемики с еретиками, которые назывались жидовствующими: они увлекались Ветхим Заветом и отрицали Новый, а также многие догматы Церкви, в том числе и богородичные.

Образ Успения Пресвятой Богородицы — один из самых глубоких в православной иконографии, он показывает, что смерть не имеет власти над человеком, потому что Христос, воскресший из мертвых, дарует нам жизнь вечную. Он Сам встречает рожденную для вечности душу на пороге Царства Небесного. В иконе Успения представлена победа жизни над смертью, воскресения над тлением, не случайно в народе праздник Успения называют «малой Пасхой». Хочется вспомнить слова апостола Павла, которые повторил святитель Иоанн Златоуст в Пасхальном слове: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Неслучайно краски успенских икон яркие, светлые, радостные, можно даже сказать, торжествующие: они передают настроение праздника — ликование и прославление Христа и Богородицы.

Ирина Константиновна Языкова — искусствовед, кандидат культурологии. Родилась и живет в Москве. В 1981 г. окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, исторический факультет, отделение истории искусства. В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию.

Работала в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А.  В. Щусева, Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры, во Всесоюзном производственном научно-реставрационном комбинате Министерства культуры СССР, в «Союзреставрации». В настоящее время занимает должность директора Библейско-богословского института святого апостола Андрея. Автор нескольких монографий и многочисленных статей по иконописи и христианскому искусству.



27 августа 2024 г. 16:30
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