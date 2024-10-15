Пятьсот лет в центре истории страны и Церкви

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Статьи на тему
искусство и Церковь
Открывается небо и жизнь вечная
Успение Пресвятой Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года. Тема этого праздника — окончание земной жизни Божией Матери. Завершается год, однажды завершится и человеческая жизнь. Но смерть, как учит Православная Церковь, это не конец, за ней открывается небо и жизнь вечная. Смерть побеждена Воскресением Господа Иисуса Христа и уже не властна над человеком: Христос, как говорит апостол, первенец из мертвых, Он воскрес, а за ним воскресают Христовы, то есть те, кто последовал за Ним. И прежде всего Пресвятая Богородица. Вот почему смерть Богоматери по-славянски именуется успением, то есть сном, после которого следует пробуждение в Царстве Небесном. Именно это и изображает икона праздника. PDF-версия.
27 августа 2024 г. 16:30
Образ, созданный нитью
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Живопись нитью». Этот уникальный выставочный проект впервые представляет произведения XV — середины XX века, выполненные из ткани в технике лицевого шитья, из музейных и частных собраний: иконы, церковные знамена (хоругви), литургические комплекты (покровцы и воздухи), элементы богослужебного облачения духовенства, пелены, а также иконы из бисера и образа в шитых ризах. PDF-версия.    
16 августа 2024 г. 13:00
Дни творения в работах иконописцев и художников
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проходит выставка «Сотворение мира. Произведения религиозного искусства XV — начала XX века». Уникальная выставка представляет в экспозиционном пространстве более 60 произведений из музейных и частных собраний: иконы, эскизы храмовых росписей, гравюры, книги и предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрирующие дни творения, показывающие образ Бога Творца, историю Адама и Евы, изгнанных из рая после грехопадения и ставших прародителями всего человечества. PDF-версия.
20 мая 2024 г. 14:30
Иконы-складни царской семьи и шедевры из частных коллекций
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылись сразу две интересные выставки — «Иконописные редкости» и «Иконы-складни императорской семьи». PDF-версия.    
2 февраля 2024 г. 13:00
Я опять ищу лик Христа
Виктор Михайлович Васнецов — художник, архитектор, иллюстратор, иконописец. Его сказочными и былинными сюжетами иллюстрируют детские книги, его иконы и мозаики поражают своей красотой, а росписи приобрели необыкновенную популярность и повторялись в конце XIX — начале ХХ века во многих храмах России. Отдельные сюжеты широко тиражировались в печати. Однако художник и его творчество вызывали противоречивые мнения у критиков и публики, пока православный мир не увидел убранство Владимирского собора в Киеве, над которым Васнецов работал более десяти лет. Каким он был человеком, что нового привнес в церковное искусство и почему спустя 125 лет после освящения собора мы продолжаем восхищаться его росписями, выяснял «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия.    
11 сентября 2023 г. 17:00
Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева в истории России
Икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева является самым известным произведением русской иконописи. Несмотря на то что богословы, историки искусства и реставраторы посвятили этому прославленному образу многочисленные исследования, до сих пор остается нерешенным вопрос о времени создания иконы, существуют различные версии отождествления ангелов с Лицами Святой Троицы, открываются новые детали изображения. PDF-версия.    
4 сентября 2023 г. 18:00
«С благоговейным умилением соорудили мы сей оклад...»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Модерн в русской иконе». Выставка уникальная, поскольку впервые в одной экспозиции собраны памятники религиозного искусства (около 130 предметов), выполненные в стиле модерн, большинство из которых ранее не выставлялось. В выставке участвуют: Музей христианского искусства Московской духовной академии, Музей русской иконы имени М. Абрамова и частные коллекционеры. Кураторы выставки: директор Музея имени Андрея Рублева М. Б. Миндлин, главный научный сотрудник С. В. Гнутова, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Ж. Г. Белик. PDF-версия.
20 июня 2023 г. 13:00
Весна в российских музеях
Ведущие российские музеи при организации выставок церковного искусства делают ощутимый акцент на теме национальных святынь и святых. Московский государственный объединенный музей-заповедник предлагает рассчитанную на целый год экспонирования краткую антологию образов русских угодников Божиих. Третьяковская галерея принимает коллег из Владимира  с масштабным проектом, в рамках которого представлены древние памятники иконописания и церковно-прикладного искусства Суздальского княжества. Музеи Московского Кремля представили временную экспозицию  с достаточно узкой для академической выставочной площадки темой: стяжавшие святость защитники земли Русской и небесное воинство, к молитвенной помощи которого православные россияне прибегают особенно часто. PDF-версия.    
27 марта 2023 г. 17:00
Церковное искусство должно быть созвучно Евангелию
В 2021 году иконописец Ирина Зарон была награждена Золотой медалью Российской академии художеств за росписи в храме священномученика Антипы на Колымажном дворе в Москве и работы последних лет. Вместе с супругом, известным скульптором Сергеем Антоновым, художница была ранее награждена Академией медалью «Достойному» за работу в надвратном храме Андреевского монастыря. Эти награды — признание профессиональным сообществом вклада художницы в русское церковное искусство. Образы, которые создает Ирина Зарон, уникальны: твердо следуя традиции, она не копирует изображение, а создает новое в строгом соответствии с каноном. Ее авторский почерк — благородная сдержанность колорита и мягкий, приглушенный фон. Ирина Павловна Зарон рассказала, как она пришла к иконописанию, что для нее канон и как рождает- ся современный иконный образ. PDF-версия.    
24 марта 2023 г. 14:30
Аналитика
ЖМП № 9 сентябрь 2024 /  15 октября 2024 г. 15:00
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Пятьсот лет в центре истории страны и Церкви

В Государственном историческом музее проходит выставка «Новодевичий монастырь. Вехи истории», посвященная 500-летию со дня основания обители. Посетители смогут впервые за долгое время увидеть вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей России разных эпох, произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие уникальные памятники лицевого шитья XVI–XIX веков, памятники русского церковного искусства. PDF-версия.

— Эта выставка, можно сказать, презентация будущего музея Новодевичьего монастыря, — поясняет Марина Шведова, один из кураторов выставочного проекта, — строящегося сегодня практически у стен обители, его открытие планируется в конце следующего года. Площадь музея будет внушительной, около двух тысяч квадратных метров, и представленная здесь экспозиция лишь малая толика того, что откроется будущим посетителям.

Наша выставка — это первая попытка рассказать про 500-летнюю жизнь монастыря, учитывая, что Новодевичий не сохранил своего архива: из 63 актов, касающихся обители, только 23 подлинные, остальные в копиях или в упоминаниях. Поэтому история здесь представлена в основном памятниками эпохи.

И прежде всего это Смоленская икона Божией Матери ХVI века. Новодевичий монастырь был основан великим князем Московским Василием III в мае 1524 года в благодарность за освобождение Смоленска в 1514 году.

Место для обители было выбрано неслучайно: в излучине Москвы-реки на Девичьем поле в 1456 году москвичи прощались с древней Смоленской иконой, которая переезжала в Смоленск. В Москве оставался ее список, который крестным ходом торжественно перенесли 28 июля 1525 года из кремлевского Благовещенского собора в только что построенный главный храм Новодевичьего монастыря — собор в честь Смоленской иконы Божией Матери. Сегодня этот образ хранится в Оружейной палате Московского Кремля. На выставке представлен один из ранних списков иконы, имеющихся в музее.

В экспозиции можно увидеть духовную грамоту Василия III, которая положила начало основанию Новодевичьего монастыря. В этом документе великий князь, пожаловавший на устроение обители 3 тысячи рублей серебром и земельные угодья, дает указ в 1523 году начать строительство обители.

Редкий образец лицевого шитья, большая плащаница «Положение во гроб» из Смоленского собора Новодевичьего монастыря — один из центральных экспонатов выставки. Она была заказана смоленским епископом Гурием и вышита монахинями обители, среди которых могли быть первые инокини, прибывшие в обитель из суздальского Покровского монастыря во главе с первой игуменией преподобной Еленой (Девочкиной).

Из Смоленска плащаница была вывезена в Смутное время (в 1611 году) польскими ­войсками и возвращена в Новодевичий монастырь только в 1864-м. В 1909 году игумения Леонида (Озерова) за ветхостью плащаницы передала ее в Исторический музей. Потом она снова оказалась в монастыре. Ее постоянно реставрируют, и сегодня она хранится в Историческом музее.

С самого начала своего существования Новодевичий монастырь находился под особым вниманием царской фамилии и нередко оказывался в эпицентре исторических событий.

В конце XVI века, после смерти царя Федора, сюда ушла принять постриг его супруга Ирина Федоровна Годунова, не став препятствовать вступлению своего брата, Бориса Годунова, на царский престол. Именно в Новодевичий шел крестный ход из Москвы, возглавлявшийся Патриархом Иовом, который просил Бориса, укрывшегося в монастырских стенах, встать на царство. И в Смоленском соборе обители Первосвятитель Патриарх Иов объявил его царем и самодержцем.

— На выставке можно увидеть экспонаты, связанные с Годуновыми, — рассказывает Марина Шведова, — иконы, вложенные этой семьей в Новодевичий монастырь, Плащаница, которую вышивала царица Ирина в стенах обители, будучи уже инокиней Александрой, доставшаяся ей икона Иоанна Предтечи, скорее всего, ранее принадлежавшая Ивану Грозному. В приходной книге есть записи, что все имущество Ирины Годуновой — иконы, утварь, шитье — осталось в Новодевичьем монастыре.

Большое внимание уделяла монастырю царская династия Романовых. Особенно любил обитель царь Алексей Михайлович. Представленный на выставке иконостас его семейных икон, наиболее ценный из сохранившихся вкладов царя в Новодевичий монастырь, сделан предположительно после победоносного Смоленского похода 1654–1655 годов. Неподалеку расположен один из трех сохранившихся живописных портретов царевны Софьи Алексеевны, которая изображена на фоне двуглавого орла, в царском облачении, короне, со скипетром и державой в руках. За семь лет ее регентского правления в Новодевичьем монастыре были выстроены новые церкви и создан тот образ обители, который мы видим сегодня. Правительница практически отстроила монастырь заново и сделала своей резиденцией. Царевна жила здесь до пострижения в монахини, затем стала инокиней Сусанной, а перед смертью приняла великую схиму, взяв себе прежнее имя — София.

На выставке можно увидеть экспонаты, свидетельствующие о времени изъятия церковных ценностей при закрытии монастыря в 1922 году. В 1934 году весь комплекс монастырских зданий был передан Государственному историческому музею (ГИМ), монастырь стал филиалом музея. В 1994 году в Новодевичьем возобновилась монашеская жизнь. Первой настоятельницей монастыря после его возрождения стала игумения Серафима (Чичагова-­Черная). А в 2010 году произошла передача обители в безвозмездное и бессрочное пользование Московской епархии Русской Православной Церкви.

— Перед тем как Исторический музей вы­ехал из монастыря, — уточняет Марина Шведова, — нам удалось собрать четыре надгробных иконостаса царственных инокинь, которые были заключены в Новодевичий монастырь и здесь же похоронены, — царицы Евдокии Лопухиной, царевен Софьи, Евдокии и Екатерины Алексеевен Милославских. Эти иконостасы устанавливались как киоты поверх каменного надгробия. Когда монахини хоронили царевен, то выбирали их келейные иконы и таким образом составляли картину их духовной жизни. Вскоре после закрытия монастыря большевиками надгробные иконостасы были разобраны и отправлены в запасники. Мы находили их в фондах, сверяли по размеру, по первичному описанию. Иногда на обороте икон оставались надписи. И сегодня на выставке посетители снова могут увидеть эти уникальные экспонаты.

Государственный исторический музей. Москва, Красная площадь, д. 1.

Выставка продлится до 4 ноября.

15 октября 2024 г. 15:00
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