Пятьсот лет в центре истории страны и Церкви

В Государственном историческом музее проходит выставка «Новодевичий монастырь. Вехи истории», посвященная 500-летию со дня основания обители. Посетители смогут впервые за долгое время увидеть вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей России разных эпох, произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие уникальные памятники лицевого шитья XVI–XIX веков, памятники русского церковного искусства. PDF-версия.

— Эта выставка, можно сказать, презентация будущего музея Новодевичьего монастыря, — поясняет Марина Шведова, один из кураторов выставочного проекта, — строящегося сегодня практически у стен обители, его открытие планируется в конце следующего года. Площадь музея будет внушительной, около двух тысяч квадратных метров, и представленная здесь экспозиция лишь малая толика того, что откроется будущим посетителям.

Наша выставка — это первая попытка рассказать про 500-летнюю жизнь монастыря, учитывая, что Новодевичий не сохранил своего архива: из 63 актов, касающихся обители, только 23 подлинные, остальные в копиях или в упоминаниях. Поэтому история здесь представлена в основном памятниками эпохи.

И прежде всего это Смоленская икона Божией Матери ХVI века. Новодевичий монастырь был основан великим князем Московским Василием III в мае 1524 года в благодарность за освобождение Смоленска в 1514 году.

Место для обители было выбрано неслучайно: в излучине Москвы-реки на Девичьем поле в 1456 году москвичи прощались с древней Смоленской иконой, которая переезжала в Смоленск. В Москве оставался ее список, который крестным ходом торжественно перенесли 28 июля 1525 года из кремлевского Благовещенского собора в только что построенный главный храм Новодевичьего монастыря — собор в честь Смоленской иконы Божией Матери. Сегодня этот образ хранится в Оружейной палате Московского Кремля. На выставке представлен один из ранних списков иконы, имеющихся в музее.

В экспозиции можно увидеть духовную грамоту Василия III, которая положила начало основанию Новодевичьего монастыря. В этом документе великий князь, пожаловавший на устроение обители 3 тысячи рублей серебром и земельные угодья, дает указ в 1523 году начать строительство обители.

Редкий образец лицевого шитья, большая плащаница «Положение во гроб» из Смоленского собора Новодевичьего монастыря — один из центральных экспонатов выставки. Она была заказана смоленским епископом Гурием и вышита монахинями обители, среди которых могли быть первые инокини, прибывшие в обитель из суздальского Покровского монастыря во главе с первой игуменией преподобной Еленой (Девочкиной).

Из Смоленска плащаница была вывезена в Смутное время (в 1611 году) польскими ­войсками и возвращена в Новодевичий монастырь только в 1864-м. В 1909 году игумения Леонида (Озерова) за ветхостью плащаницы передала ее в Исторический музей. Потом она снова оказалась в монастыре. Ее постоянно реставрируют, и сегодня она хранится в Историческом музее.

С самого начала своего существования Новодевичий монастырь находился под особым вниманием царской фамилии и нередко оказывался в эпицентре исторических событий.

В конце XVI века, после смерти царя Федора, сюда ушла принять постриг его супруга Ирина Федоровна Годунова, не став препятствовать вступлению своего брата, Бориса Годунова, на царский престол. Именно в Новодевичий шел крестный ход из Москвы, возглавлявшийся Патриархом Иовом, который просил Бориса, укрывшегося в монастырских стенах, встать на царство. И в Смоленском соборе обители Первосвятитель Патриарх Иов объявил его царем и самодержцем.

— На выставке можно увидеть экспонаты, связанные с Годуновыми, — рассказывает Марина Шведова, — иконы, вложенные этой семьей в Новодевичий монастырь, Плащаница, которую вышивала царица Ирина в стенах обители, будучи уже инокиней Александрой, доставшаяся ей икона Иоанна Предтечи, скорее всего, ранее принадлежавшая Ивану Грозному. В приходной книге есть записи, что все имущество Ирины Годуновой — иконы, утварь, шитье — осталось в Новодевичьем монастыре.

Большое внимание уделяла монастырю царская династия Романовых. Особенно любил обитель царь Алексей Михайлович. Представленный на выставке иконостас его семейных икон, наиболее ценный из сохранившихся вкладов царя в Новодевичий монастырь, сделан предположительно после победоносного Смоленского похода 1654–1655 годов. Неподалеку расположен один из трех сохранившихся живописных портретов царевны Софьи Алексеевны, которая изображена на фоне двуглавого орла, в царском облачении, короне, со скипетром и державой в руках. За семь лет ее регентского правления в Новодевичьем монастыре были выстроены новые церкви и создан тот образ обители, который мы видим сегодня. Правительница практически отстроила монастырь заново и сделала своей резиденцией. Царевна жила здесь до пострижения в монахини, затем стала инокиней Сусанной, а перед смертью приняла великую схиму, взяв себе прежнее имя — София.

На выставке можно увидеть экспонаты, свидетельствующие о времени изъятия церковных ценностей при закрытии монастыря в 1922 году. В 1934 году весь комплекс монастырских зданий был передан Государственному историческому музею (ГИМ), монастырь стал филиалом музея. В 1994 году в Новодевичьем возобновилась монашеская жизнь. Первой настоятельницей монастыря после его возрождения стала игумения Серафима (Чичагова-­Черная). А в 2010 году произошла передача обители в безвозмездное и бессрочное пользование Московской епархии Русской Православной Церкви.

— Перед тем как Исторический музей вы­ехал из монастыря, — уточняет Марина Шведова, — нам удалось собрать четыре надгробных иконостаса царственных инокинь, которые были заключены в Новодевичий монастырь и здесь же похоронены, — царицы Евдокии Лопухиной, царевен Софьи, Евдокии и Екатерины Алексеевен Милославских. Эти иконостасы устанавливались как киоты поверх каменного надгробия. Когда монахини хоронили царевен, то выбирали их келейные иконы и таким образом составляли картину их духовной жизни. Вскоре после закрытия монастыря большевиками надгробные иконостасы были разобраны и отправлены в запасники. Мы находили их в фондах, сверяли по размеру, по первичному описанию. Иногда на обороте икон оставались надписи. И сегодня на выставке посетители снова могут увидеть эти уникальные экспонаты.

Государственный исторический музей. Москва, Красная площадь, д. 1.

Выставка продлится до 4 ноября.