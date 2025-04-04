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ЖМП № 4 апрель 2025 /  4 апреля 2025 г. 13:00
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Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Помог и утешил

В апрельском номере «Журнала Московской Патриархии» большое внимание уделено памятной дате — столетию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, преставившегося на Благовещение Пресвятой Богородицы.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проникновенном обращении к своей пастве говорит о скорбном несении первосвятительского креста, выпавшем на долю святого, возглавившего нашу Церковь в 1917 году, и о значении его подвига для духовного возрождения общества в наши дни. Господь поддерживал святителя Тихона на всем пути его служения, утешая значимыми миссионерскими достижениями и стремительным ростом православной епархии на Северо-Американском континенте, а также посылал любящих и преданных единомышленников, в годину гонений испивших вместе со своим Предстоятелем горькую чашу преследований, а то и отдавших свои жизни за веру Христову, как, например, духовенство и прихожане московского Спасского храма.

Все упомянутые события происходили, так сказать, на излете Синодального периода церковной истории, сложного и противоречивого как по имевшимся в разное время тенденциям развития, так и по результатам для церковного строительства, просвещения и народного благочестия. Профессор С. Фирсов, автор новейшего учебника, посвященного этому времени, беспристрастно рассуждает о наиболее существенных аспектах жизни Церкви на протяжении двух столетий.

Памятные даты подчас побуждают нас устремить свой взор в глубины церковной истории, когда закладывались основы православного богословия, формировался его понятийный аппарат и четкие догматические основания. Семнадцать столетий назад состоялся Первый Вселенский Собор, о контексте проведения и об определениях которого повествует статья протоиерея Валентина Асмуса.

По сей день продолжающаяся специальная военная операция с каждым днем становится все более расширяющейся сферой деятельности наших пастырей. Некоторые из них сочетают труд священнослужителя с профессией врача. Своим опытом соединения двух призваний, в том числе и в помощи воинам, делится игумен Агафангел (Гагуа).

Завершился земной путь дорогого многим и многим подвижника веры схиархимандрита Илия (Ноздрина), который, по слову нашего Первосвятителя, показывал людям, что такое приближение к Богу, молитвой и любовью помогал и утешал. Да упокоит его Господь во Царствии Своем!

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

■ ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА в связи со 100-летием со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Определения Священного Синода

История Церкви

■ С. Л. Фирсов. Православие и самодержавие. Русская Церковь в синодальную эпоху

Церковь и общество

■ Игумен Агафангел (Гагуа). Не опускать руки и трудиться не ради наград

Дата
        
■ Протоиерей Валентин Асмус. Первый Вселенский Собор 325 года в Никее

100-летие преставления Патриарха Тихона

■ Иеродиакон Алексий (Очканов). Миссия между двух океанов. О служении святителя Тихона на Северо-Американском континенте (1898–1907 гг.)
■ Священник Александр Морозов. Патриарх Тихон в истории московского храма Спаса Преображения на Большой Спасской улице (1917–1925 годы)

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Пленительная загадка ростовской иконописи

Вечная память

■ Мир сохраняется благодаря тому, что жива еще вера и есть подвиг христианский. Памяти схиархимандрита Илия (Ноздрина)
■ Иеромонах Константин (Никитенко)

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

4 апреля 2025 г. 13:00
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