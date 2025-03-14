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ЖМП № 3 март 2025 /  14 марта 2025 г. 09:00
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Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Приумножая полученное

В наступившем году воспоминаем столетие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, принявшего на себя управление Русской Церковью в один из самых страшных моментов ее истории.

С молитвенным благоговением рассказывает архимандрит Дамаскин (Орловский) о своей работе с архивным делом гонимого безбожной властью Предстоятеля, раскрывает величие его подвига и глубину личных страданий. К церковной жизни сразу после восстановления Патриаршества сегодня обращено внимание и многих историков. Их стремление не только максимально точно уяснить обстоятельства крестного пути великого святителя, но и показать современникам, что нынешнее духовное возрождение общества вымолено для нас новомучениками и исповедниками ХХ века, чадами Патриарха Тихона. А потому для наследников страдальцев минувшего столетия проповедь слова Божия, устроение общественной жизни на основании идеалов праведности и благочестия, миссионерские труды и воцерковление молодежи являются непреложными задачами, о чем не устает говорить наш Первосвятитель (мы публикуем выступления Святейшего Владыки на пленарном заседании Рождественских чтений и в Государственной Думе).

Близится великопостное время, когда помышления богомольцев будут сосредоточены на преодолении греха и стяжании смирения как драгоценного дара Божественной благодати. О том, как в истории начинало складываться христианское понимание смирения, наш отдельный материал.

Течение времени приносит с собой изменение обстоятельств церковного служения. Одни из них связаны с расширением возможностей, открывающихся перед священнослужителями (предлагаем юридические комментарии о правилах, касающихся совмещения светских профессий для клириков, а также новых правил, регулирующих посещение духовенством пациентов медицинских учреждений). Другие являются следствием тревожных обстоятельств жизни прифронтовой полосы. Печально и трогательно повествование о храме-мученике на Белгородчине, который, совсем недавно восстановленный после атеистического периода, в ходе боевых действий был яростно, с ненавистью к Православию разорен противником. Храм, конечно, будет вновь восстановлен во свидетельство: не расточаем, но приумножаем наследие святых.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Наречение и хиротония архимандрита Серафима (Лопухова) во епископа Ейского и Тимашевского

■ Наречение и хиротония архимандрита Антония (Подоровского) во епископа Сызранского и Шигонского

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на XIII Рождественских парламентских встречах

В помощь настоятелю

■ О светской трудовой деятельности священнослужителей

■ Комментарий руководителя Правового управления к документу «О светской трудовой деятельности священнослужителей»

■ Общие требования к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях

■ Комментарий руководителя Правового управления относительно приказа Минздрава России «Об утверждении общих требований к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций...»

100-летие преставления Патриарха Тихона

■ Архимандрит Дамаскин (Орловский). Дело Патриарха Тихона

■ Иерей Александр Мазырин. Изучая подвиг святителя Тихона

■ Алексей Реутский. Призвание Церкви — взывать к совести властителей

Богословие

■ Иерей Павел Лизгунов. Истоки понятия «смирение»

Церковь и общество

■ Алексей Реутский. Храм на линии огня

Православие в мире

■ Епископ Ремезианский Стефан. У нас нет никого ближе друг друга. Об отношениях Сербской и Русской Православных Церквей

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Митрополит Хризостом (Мартишкин)

14 марта 2025 г. 09:00
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