«Журнал Московской Патриархии» завершил формирование своего интернет-архива

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Лето Господне благоприятное. С надеждой и упованием встречаем Новолетие.
3 февраля 2025 г. 15:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Корень праведных. Завершается год. Декабрьский номер «Журнала Московской Патриархии» предлагает читателю широкий спектр материалов, повествующих как о современных событиях, так и об истории разной степени давности.
29 декабря 2024 г. 16:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вот, мы живы. Эти слова святого апостола Павла, сказанные в связи с перечислением множества перенесенных им тягот (2 Кор. 6, 9), мы можем отнести и к тем испытаниям, которые были в истории и которые Церковь переживает сегодня.
10 декабря 2024 г. 14:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Двойное терпение в чаянии спасения. Долготерпелив Господь, желающий всем прийти к познанию истины, и в терпении переживают попускаемые испытания люди церковные, пребывающие в уверенности, что Бог не оставит Своих.
31 октября 2024 г. 13:00
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Всё из Него, Им и к Нему. Так размышляет благочестивый и богомысленный разум, обращаясь взором ко всей протяженности церковной действительности, от времен для нашего народа древних и до сего дня
24 сентября 2024 г. 17:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Держаться совета сердца. Как трогательно и вдохновляюще это пожелание Премудрости (см. Сир. 37, 17), предполагающее внутреннюю укорененность человека в благодатной истине, направляющей его в разных жизненных обстоятельствах.
21 августа 2024 г. 16:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.
6 августа 2024 г. 11:00
Путь к священству
За более чем 90-летнее существование «Журнала Московской Патриархии» в нем трудилось немало известных редакторов и авторов. Таким примечательным редактором был протоиерей Василий Строганов (1941–2014), настоятель московского храма Вознесения Господня на Большой Никитской («Малое Вознесение»), доцент Московской духовной академии. В этом году исполняется десять лет со дня его кончины. О том, каким был этот известный московский пастырь, и о годах его работы в журнале рассказывает его дочь, редактор и журналист Мария Строганова. PDF-версия.    
8 июля 2024 г. 16:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.
2 июля 2024 г. 14:00
Новости
Архивные номера журнала
18 февраля 2025 г. 11:00
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«Журнал Московской Патриархии» завершил формирование своего интернет-архива

«Журнал Московской Патриархии» завершил публикацию своего архива за прошлые годы на сайте jmp.ru.

Теперь для просмотра в разделе «Архив» доступны номера нашего издания за всю его предшествующую историю.
Материалы, выложенные на начальной стадии осуществления проекта по созданию интернет-архива ЖМП, некоторое время тому назад были подвергнуты недоброжелательному воздействию извне, последствия которого были ликвидированы.

В настоящее время пользователям доступны: единый блок сканов с 1931 по 1935 годы, а также pdf-версии номеров «Журнала Московской Патриархии» с 1943 по 2024 годы (по №7 включительно). Рdf-версии новых номеров будут регулярно добавляться.

18 февраля 2025 г. 11:00
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Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
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Прославленный Богом и людьми
В ушедшем 2024 году Русская Церковь отмечала сразу несколько дат, связанных с памятью небесного покровителя Уральской земли — святого праведного ­Симеона Верхотурского: 330 лет его прославления, 320 лет перенесения мощей, 35 лет второго обретения мощей, а также 420 лет со дня основания Верхотурского Свято-­Николаевского мужского монастыря, где покоятся мощи праведного Симеона. О жизни этого удивительного святого, о том, как Верхотурье стало экономическим, а затем и духовным центром Урала и Сибири и чем сегодня поучительно для нас житие праведного Симеона, «Журналу Московской Патриархии» рассказал наместник Свято-­Николаевского Верхотурского мужского монастыря игумен Иероним (Миронов). PDF-версия.    
12 февраля 2025 г. 16:00
Митрополит Зарайский Константин: «Не стоит недооценивать Африку»
Патриарший экзархат Африки был образован решением Священного Синода Русской Православной Церкви 29 декабря 2021 года. Решение было напрямую связано с тем, что группа африканских священников (более 100 человек) обратилась в Московский Патриархат с просьбой принять их в юрисдикцию Русской Православной Церкви. С тех пор Русская Церковь окормляет несколько сотен африканских общин в разных странах и все больше людей обращаются в православные храмы. С октября 2023 года в статусе исполняющего обязанности, а с февраля 2024 года в утвержденном ­статусе Патриаршим экзархатом Африки управляет митрополит Зарайский Константин. О том, что удалось сделать за год, о направлениях деятельности Экзархата и особенностях служения в Африке владыка Константин рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
7 февраля 2025 г. 18:00
Протоиерей Николай Струков
20.11.1940 –13.10.2024 13 октября отошел ко Господу почетный ­настоятель Пантелеимоновского прихода города Жуковского протоиерей Николай ­Струков.    
6 февраля 2025 г. 15:30
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
5 февраля 2025 г. 16:00
Мученик Иоанн — свет мира, в котором он жил и действовал
В 2025 году Русская Православная Церковь отмечает 100-летие блаженной кончины святителя Тихона. «Журнал Московской Патриархии» продолжает публикацию материалов о сподвижниках Патриарха Тихона. Серией материалов мы освещали деятельность русских иерархов того времени. Настоящая статья знакомит читателей с выдающимся деятелем Русской Православной Церкви профессором Иваном ­Васильевичем Поповым — мучеником Иоанном, активным участником церковно-общественной жизни начала XX века, одним из ближайших помощников ­Патриарха Тихона в 1920-е годы. PDF-версия.    
23 января 2025 г. 16:30