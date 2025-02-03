Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Корень праведных. Завершается год. Декабрьский номер «Журнала Московской Патриархии» предлагает читателю широкий спектр материалов, повествующих как о современных событиях, так и об истории разной степени давности.
29 декабря 2024 г. 16:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вот, мы живы. Эти слова святого апостола Павла, сказанные в связи с перечислением множества перенесенных им тягот (2 Кор. 6, 9), мы можем отнести и к тем испытаниям, которые были в истории и которые Церковь переживает сегодня.
10 декабря 2024 г. 14:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Двойное терпение в чаянии спасения. Долготерпелив Господь, желающий всем прийти к познанию истины, и в терпении переживают попускаемые испытания люди церковные, пребывающие в уверенности, что Бог не оставит Своих.
31 октября 2024 г. 13:00
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Всё из Него, Им и к Нему. Так размышляет благочестивый и богомысленный разум, обращаясь взором ко всей протяженности церковной действительности, от времен для нашего народа древних и до сего дня
24 сентября 2024 г. 17:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Держаться совета сердца. Как трогательно и вдохновляюще это пожелание Премудрости (см. Сир. 37, 17), предполагающее внутреннюю укорененность человека в благодатной истине, направляющей его в разных жизненных обстоятельствах.
21 августа 2024 г. 16:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.
6 августа 2024 г. 11:00
Путь к священству
За более чем 90-летнее существование «Журнала Московской Патриархии» в нем трудилось немало известных редакторов и авторов. Таким примечательным редактором был протоиерей Василий Строганов (1941–2014), настоятель московского храма Вознесения Господня на Большой Никитской («Малое Вознесение»), доцент Московской духовной академии. В этом году исполняется десять лет со дня его кончины. О том, каким был этот известный московский пастырь, и о годах его работы в журнале рассказывает его дочь, редактор и журналист Мария Строганова. PDF-версия.    
8 июля 2024 г. 16:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.
2 июля 2024 г. 14:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Как накормить. Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.
6 июня 2024 г. 13:00
Новости
Верхотурье, Пермская губерния. Открытка начала XX века
ЖМП № 1 январь 2025 /  3 февраля 2025 г. 15:00
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Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Лето Господне благоприятное

С надеждой и упованием встречаем Новолетие. Не бывает времени, когда бы Бог не давал нам возможности стремиться ко спасению, исполнять наше «христианское звание и призвание».

К этому призывает в Рождественском послании свою паству Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель неизменно показывает нам пример своим неутомимым служением, заботой об устроении церковной жизни, о чем свидетельствуют как журналы заседания Священного Синода, так и выступление Его Святейшества на Епархиальном собрании Первопрестольного града.

Испрашивая у Господа благословения, уповаем, что чаянию наших сердец споспешествуют молитвы святых (ср. Откр. 8, 4), наших заступников и наставников в вере и благочестии. Триста тридцать лет прошло с прославления святого праведного Симеона Верхотурского, через века укрепляющего и утешающего богомольцев, и ныне во множестве притекающих к его честным мощам. Статья О. Н. Афиногеновой рассказывает о почитании останков святых угодников — древней традиции, хранимой православием и богословски возводящей верующих к учению об обожении и воскресении.

История церковная и современная действительность свидетельствуют о том, что апостольская миссия проповедовать везде (ср. Ис. 40, 31) направляется Промыслом Божиим и делатели нивы церковной не устанут и не утомятся (ср. Мк. 16, 15). Исследователь истории РПЦЗ профессор А. А. Кострюков рассматривает пути русского православного зарубежья,оказавшего значительное влияние на сохранение православия в эмигрантской среде, говорит о причинах послереволюционного разделения в Русской Православной Церкви, о его преодолении и развеивает некоторые мифы, касающиеся прошлого РПЦЗ.

Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин делится впечатлениями о том, как на далеком континенте в разнообразных условиях и обстоятельствах смело и дерзновенно осуществляется русская православная миссия и люди с радостью принимают весть о Христе Спасителе. Он же да устроитшествие наше в мире.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

■ Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы

■ Определения Священного Синода

Монастыри и монашество. XXI век

■ Елена Алексеева. Прославленный Богом и людьми

Жизнь Церкви

■ О. Н. Афиногенова. Почитание святых мощей

История Церкви

  
■ А. А. Кострюков. Русская Православная Церковь Заграницей и Московский Патриархат: история разделения и примирения внутри Поместной Русской Церкви

Православие в мире

■ Митрополит Зарайский Константин: не стоит недооценивать Африку. Об Африканской миссии Русской Православной Церкви

Вечная память

■ Протоиерей Николай Струков

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

3 февраля 2025 г. 15:00
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Здесь было заложено духовное начало русской государственности
В 2024 году в Севастополе на месте раскопок древнегреческого города Херсонеса открылся масштабный музейный комплекс «Новый Херсонес» — грандиозный историко-археологический парк. О том, как и зачем создавался «Новый Херсонес», а также о взаимодействии Церкви и исторического сообщества и втором храме МГУ рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии» доктор исторических наук, академик РАН, президент исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Павлович Карпов. PDF-версия.  
10 января 2025 г. 17:00
Образы святой семьи в религиозном искусстве ХI–ХХ веков
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4 января 2025 г. 18:00