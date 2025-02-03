Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Лето Господне благоприятное

С надеждой и упованием встречаем Новолетие. Не бывает времени, когда бы Бог не давал нам возможности стремиться ко спасению, исполнять наше «христианское звание и призвание».

К этому призывает в Рождественском послании свою паству Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель неизменно показывает нам пример своим неутомимым служением, заботой об устроении церковной жизни, о чем свидетельствуют как журналы заседания Священного Синода, так и выступление Его Святейшества на Епархиальном собрании Первопрестольного града.

Испрашивая у Господа благословения, уповаем, что чаянию наших сердец споспешествуют молитвы святых (ср. Откр. 8, 4), наших заступников и наставников в вере и благочестии. Триста тридцать лет прошло с прославления святого праведного Симеона Верхотурского, через века укрепляющего и утешающего богомольцев, и ныне во множестве притекающих к его честным мощам. Статья О. Н. Афиногеновой рассказывает о почитании останков святых угодников — древней традиции, хранимой православием и богословски возводящей верующих к учению об обожении и воскресении.

История церковная и современная действительность свидетельствуют о том, что апостольская миссия проповедовать везде (ср. Ис. 40, 31) направляется Промыслом Божиим и делатели нивы церковной не устанут и не утомятся (ср. Мк. 16, 15). Исследователь истории РПЦЗ профессор А. А. Кострюков рассматривает пути русского православного зарубежья,оказавшего значительное влияние на сохранение православия в эмигрантской среде, говорит о причинах послереволюционного разделения в Русской Православной Церкви, о его преодолении и развеивает некоторые мифы, касающиеся прошлого РПЦЗ.

Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин делится впечатлениями о том, как на далеком континенте в разнообразных условиях и обстоятельствах смело и дерзновенно осуществляется русская православная миссия и люди с радостью принимают весть о Христе Спасителе. Он же да устроитшествие наше в мире.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

■ Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы

■ Определения Священного Синода

Монастыри и монашество. XXI век

■ Елена Алексеева. Прославленный Богом и людьми

Жизнь Церкви

■ О. Н. Афиногенова. Почитание святых мощей

История Церкви



■ А. А. Кострюков. Русская Православная Церковь Заграницей и Московский Патриархат: история разделения и примирения внутри Поместной Русской Церкви

Православие в мире

■ Митрополит Зарайский Константин: не стоит недооценивать Африку. Об Африканской миссии Русской Православной Церкви

Вечная память

■ Протоиерей Николай Струков

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии