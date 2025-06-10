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Раифский Богородицкий мужской монастырь. Автор фото: Олег Казанцев (РИА Новости)
ЖМП № 6 июнь 2025 /  10 июня 2025 г. 13:00
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Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

БЛИЗКИ КРОВИЮ ХРИСТОВОЮ (ЕФ. 2, 13)

То, о чем говорил святой апостол Павел в Послании к Ефесянам (см. Еф. 2, 13), есть великая правда веры, преодолевающая время и пространство, объединяющая во Христе Воскресшем чад церковных — всех веков, всех народов, всех частей земли. Об этом не устает говорить наш Первосвятитель, призывая верных в молитвенном единении деятельно участвовать во всех направлениях служения Церкви, которые в наши дни разнообразны как никогда.

Об этом можно судить по развитию Казанской митрополии, о чем рассказывают и ее глава, и руководители множества социальных проектов, осуществляемых в условиях межрелигиозного диалога и общественного согласия, и настоятель восстановленного Раифского монастыря, где не только храмы отреставрированы, но и возрождается монашеское делание. Повествование о благотворительных проектах московской Больницы святителя Алексия в зоне проведения специальной военной операции продолжает разговор в том же ключе: православное сердце горячо и искренне откликается на страдания ближнего бесстрашным и жертвенным стремлением помочь.

Как мы близки во Христе, так и Он недалеко от каждого из нас (Деян. 17, 27), особенно от святыхподвижников. Поразителен рассказ архимандрита Дамаскина (Орловского) о том, как обретения честных мощей преподобного Иова и новомучеников ХХ века совпали по времени на соловецком Анзере, как в месте духовного подвига и страдания за веру встретились подвижники разных эпох. О том, что они знают друг друга, мы можем и сами отчасти догадываться, взирая на мозаики древней Равенны, которые глубоко трогают православное сердце, питаемое тысячелетней традицией, воспринимаются как родное, живое церковное искусство, как проповедь спасения, яркая и понятная.

В этом году исполняется 125 лет со дня преставления великого историка Церкви профессора В. В. Болотова. Надеемся, что рассказ о подвижнической жизни этого гения науки не просто заинтересует читателя, но и вселит в молодые сердца противоречащее духу некнижного века смелое стремление вступить на исследовательскую стезю в желании стать еще ближе к Богу, дающему мудрость и знание и радость.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Патриарший визит в Азербайджан
■ Патриаршее поздравление епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю с 75-летием
■ Определения Священного Синода

Епархия

■ Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Мы призваны совершать свою миссию в духе мира и добрососедства. К 470-летию Казанской епархии
■ Алексей Реутский. Изменить человека может только любовь. Миссионерские, социальные и молодежные проекты Казанской епархии

Монастыри и монашество. XXI век

■ Игумен Гавриил (Рожнов). Стены монастыря нужно возводить в своем сердце

Церковь и общество
        
■ Диакон Александр Черепенин. Был болен, и вы посетили Меня (Мф. 25, 36). Жертвенность и милосердие в трудах Больницы святителя Алексия во время специальной военной операции

Летопись святости

■ Архимандрит Дамаскин (Орловский). История одного обретения мощей

Церковное искусство

■ Ирина Языкова. Небесный покровитель Равенны

Дата

■ Протоиерей Валентин Асмус. Василий Васильевич Болотов — великий русский богослов и историк. К 125-летию со дня кончины русского церковного историка В. В. Болотова (1854–1900)

Вечная память

■ Архиепископ Антоний (Москаленко)

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

10 июня 2025 г. 13:00
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