Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вот, мы живы. Эти слова святого апостола Павла, сказанные в связи с перечислением множества перенесенных им тягот (2 Кор. 6, 9), мы можем отнести и к тем испытаниям, которые были в истории и которые Церковь переживает сегодня.
10 декабря 2024 г. 14:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Двойное терпение в чаянии спасения. Долготерпелив Господь, желающий всем прийти к познанию истины, и в терпении переживают попускаемые испытания люди церковные, пребывающие в уверенности, что Бог не оставит Своих.
31 октября 2024 г. 13:00
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Всё из Него, Им и к Нему. Так размышляет благочестивый и богомысленный разум, обращаясь взором ко всей протяженности церковной действительности, от времен для нашего народа древних и до сего дня
24 сентября 2024 г. 17:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Держаться совета сердца. Как трогательно и вдохновляюще это пожелание Премудрости (см. Сир. 37, 17), предполагающее внутреннюю укорененность человека в благодатной истине, направляющей его в разных жизненных обстоятельствах.
21 августа 2024 г. 16:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.
6 августа 2024 г. 11:00
Путь к священству
За более чем 90-летнее существование «Журнала Московской Патриархии» в нем трудилось немало известных редакторов и авторов. Таким примечательным редактором был протоиерей Василий Строганов (1941–2014), настоятель московского храма Вознесения Господня на Большой Никитской («Малое Вознесение»), доцент Московской духовной академии. В этом году исполняется десять лет со дня его кончины. О том, каким был этот известный московский пастырь, и о годах его работы в журнале рассказывает его дочь, редактор и журналист Мария Строганова. PDF-версия.    
8 июля 2024 г. 16:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.
2 июля 2024 г. 14:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Как накормить. Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.
6 июня 2024 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каждому дается. Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.
26 апреля 2024 г. 18:00
Новости
Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Фото Станислава Ефимова
ЖМП № 12 декабрь 2024 /  29 декабря 2024 г. 16:00
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Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Корень праведных

Завершается год. Декабрьский номер «Журнала Московской Патриархии» предлагает читателю широкий спектр материалов, повествующих как о современных событиях, так и об истории разной степени давности.

Православие на Руси питалось благодатной и богатой византийской традицией, непосредственное соприкосновение с которой происходило на земле Крыма, в древнем Херсоне. Он ныне превращен в восхитительное по красоте и богатству экспонатов музейное пространство, позволяющее соприкоснуться с реалиями, отражающими ту эпоху, когда Православие было принято нашим народом с горячим сердцем. Народная любовь ко Христу, иначе не скажешь, вызвала к жизни настолько сильное стремление попасть в Святую Землю, что паломников приходилось уговорами останавливать, дабы родная земля не запустела. Встречавшееся и в других странах желание воплотить в камне здания, связанные с евангельской историей, у нас начало осуществляться в XVII веке с уникальным размахом. Замысел Патриарха Никона создать прообраз земного Иерусалима, одновременно указывающего и на Иерусалим Горний, неоднократно встречал препятствия и выдержал трагические испытания на своем пути, однако в наши дни святыня полностью восстановлена. Устремленность к Царству Небесному отражалась и в иконописи разных веков, в том числе в отображении Святого Семейства и темы благословенного супружества в житиях святых угодников, представленных на выставке в Рублевском музее. С наступлением гонений свидетельством исторического преемства стал подвиг новомучеников ХХ века, и мы рассказываем на этот раз о выдающемся патрологе, соратнике святителя Тихона на Священном Соборе 1917–1918 годов мученике Иоанне Попове. Святоотеческая мудрость, которую он преподавал и исследовал, дала ему силы взять крест и последовать за Христом (см. Мф. 10, 38). Богатейшее наследие непосредственно связано с сегодняшней церковной жизнью, бурно развивающейся, затрагивающей все сильнее и шире разные стороны бытия страны. Свидетельство тому — хроника напряженного и жертвенного служения нашего Предстоятеля, через проповедь, наставления и анализ современных проблем российского общества водительствующего народ к духовному возрождению и взрослению. Вспомним слова Спасителя (Ин. 15, 5): рождие — это когда ветви, питаясь через ствол от корня, зеленеют, приносят плод и продолжают расти.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

 ■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора

■ Наречение и хиротония архимандрита Гавриила (Мельникова) во епископа Набережночелнинского и Елабужского

■ Наречение и хиротония архимандрита Михаила (Малаханова) во епископа Югорского и Няганского

■ Наречение и хиротония архимандрита Макария (Ющенко) во епископа Горноалтайского и Чемальского

Жизнь Церкви

■ Архимандрит Феофилакт (Безукладников). На одном меридиане со Святой Землей. К тридцатилетию возрождения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря

Церковь и общество

■ С. П. Карпов. Здесь было заложено духовное начало русской государственности. С. П. Карпов о Херсонесе и новом музейном комплексе

Церковная история

       
■ Татьяна Яшаева. Херсонес таит в себе еще много загадок и открытийЛетопись святости

■ Н. Ю. Сухова. Мученик Иоанн — свет мира, в котором он жил и действовал

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Образы святой семьи в религиозном искусстве ХI–ХХ веков

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр

 

■ Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

29 декабря 2024 г. 16:00
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В годы притеснений и гонений, начавшиеся с установления советской власти в 1917 году, не только священники, но и многие миряне без колебаний встали на защиту Церкви, Первосвятителем которой стал святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. Одним из таких подвижников был русский публицист и духовный писатель Михаил Александрович Новоселов. В начале 1918 года не без его участия вышло воззвание — листовка, призывающая верующих защищать храмы от посягательств. Новоселов до последнего дня своей жизни трудился на ниве духовного просвещения, предоставив свою квартиру для занятий Богословских курсов, открывшихся весной 1918 года с благословения святителя Тихона. О жизни святого Михаила, его подвиге и духовном наследии — в статье настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, доцента Московской духовной академии протоиерея Валентина Асмуса. PDF-версия.    
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Между Москвой и Троице-Сергиевой лаврой
В следующем году исполняется 45 лет со дня основания художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино». Это уникальное производство, не имеющее аналогов ни в России, ни за рубежом, является крупнейшим производителем предметов церковного обихода, ассортимент которых насчитывает свыше 2,5 тысячи наименований. Здесь не только изготавливают иконы, облачения, различную церковную утварь, предметы художественного и ювелирного искусства, занимаются разработкой архитектурных проектов храмов и часовен, их внутренним убранством, выполняют уникальные индивидуальные заказы. «­Софрино» также является известным и авторитетным центром реставрации старинных предметов церковного искусства. История этого предприятия началась задолго до открытия в 1980 году в подмосковном поселке Софрино его первых производственных корпусов. PDF-версия.    
24 декабря 2024 г. 15:30
Я никогда так не молился
Во время нападения украинских боевиков на приграничный город Суджа Курской области десятки стариков, женщин и детей не смогли вовремя покинуть город. Под вражескими обстрелами их эвакуировали бесстрашные люди, среди которых был и настоятель храма ­Троицы Живоначальной города Суджи протоиерей ­Евгений Шестопалов. PDF-версия.    
18 декабря 2024 г. 17:00
В тылу прифронтовом
Утро 6 августа 2024 года для жителей Курской области, проживающих на границе с Украиной, началось с грохота вражеской артиллерии и установок РСЗО. Привычные к частым обстрелам, люди не предполагали, насколько серьезным может оказаться вторжение противника и к каким последствиям приведет. Эти августовские дни выявили подлинных героев не только среди мирян, но и православных пастырей, которые с риском для жизни выполняли свой долг. Оказание помощи беженцам из приграничных районов стало приоритетом для всей Курской епархии. Подробности основных событий и чем может быть полезен этот опыт для других епархий узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
17 декабря 2024 г. 13:00