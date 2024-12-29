Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Корень праведных

Завершается год. Декабрьский номер «Журнала Московской Патриархии» предлагает читателю широкий спектр материалов, повествующих как о современных событиях, так и об истории разной степени давности.

Православие на Руси питалось благодатной и богатой византийской традицией, непосредственное соприкосновение с которой происходило на земле Крыма, в древнем Херсоне. Он ныне превращен в восхитительное по красоте и богатству экспонатов музейное пространство, позволяющее соприкоснуться с реалиями, отражающими ту эпоху, когда Православие было принято нашим народом с горячим сердцем. Народная любовь ко Христу, иначе не скажешь, вызвала к жизни настолько сильное стремление попасть в Святую Землю, что паломников приходилось уговорами останавливать, дабы родная земля не запустела. Встречавшееся и в других странах желание воплотить в камне здания, связанные с евангельской историей, у нас начало осуществляться в XVII веке с уникальным размахом. Замысел Патриарха Никона создать прообраз земного Иерусалима, одновременно указывающего и на Иерусалим Горний, неоднократно встречал препятствия и выдержал трагические испытания на своем пути, однако в наши дни святыня полностью восстановлена. Устремленность к Царству Небесному отражалась и в иконописи разных веков, в том числе в отображении Святого Семейства и темы благословенного супружества в житиях святых угодников, представленных на выставке в Рублевском музее. С наступлением гонений свидетельством исторического преемства стал подвиг новомучеников ХХ века, и мы рассказываем на этот раз о выдающемся патрологе, соратнике святителя Тихона на Священном Соборе 1917–1918 годов мученике Иоанне Попове. Святоотеческая мудрость, которую он преподавал и исследовал, дала ему силы взять крест и последовать за Христом (см. Мф. 10, 38). Богатейшее наследие непосредственно связано с сегодняшней церковной жизнью, бурно развивающейся, затрагивающей все сильнее и шире разные стороны бытия страны. Свидетельство тому — хроника напряженного и жертвенного служения нашего Предстоятеля, через проповедь, наставления и анализ современных проблем российского общества водительствующего народ к духовному возрождению и взрослению. Вспомним слова Спасителя (Ин. 15, 5): рождие — это когда ветви, питаясь через ствол от корня, зеленеют, приносят плод и продолжают расти.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора

■ Наречение и хиротония архимандрита Гавриила (Мельникова) во епископа Набережночелнинского и Елабужского

■ Наречение и хиротония архимандрита Михаила (Малаханова) во епископа Югорского и Няганского

■ Наречение и хиротония архимандрита Макария (Ющенко) во епископа Горноалтайского и Чемальского

Жизнь Церкви

■ Архимандрит Феофилакт (Безукладников). На одном меридиане со Святой Землей. К тридцатилетию возрождения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря

Церковь и общество

■ С. П. Карпов. Здесь было заложено духовное начало русской государственности. С. П. Карпов о Херсонесе и новом музейном комплексе

Церковная история



■ Татьяна Яшаева. Херсонес таит в себе еще много загадок и открытийЛетопись святости

■ Н. Ю. Сухова. Мученик Иоанн — свет мира, в котором он жил и действовал

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Образы святой семьи в религиозном искусстве ХI–ХХ веков

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр

■ Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год