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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
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Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Приумножая полученное. В наступившем году воспоминаем столетие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, принявшего на себя управление Русской Церковью в один из самых страшных моментов ее истории.
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Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нить, крепко скрученная. По мнению Проповедника, скрученную нитку трудно разорвать. Такова и укорененная на необъятных наших просторах и вскормленная Святым Православием российская духовная самобытность. Не одолеть ее супротивной силе, не ведающей в полной мере мощи вызываемого сопротивления.
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«Журнал Московской Патриархии» завершил публикацию своего архива за прошлые годы на сайте jmp.ru.
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ЖМП № 5 май 2025 /  25 мая 2025 г. 13:30
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Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Не превозмогут тебя, ибо Я с тобою

Празднуем Пасху Господню, укрепляясь в вере в восставшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца. Ведомая Святейшим Патриархом Кириллом, Русская Православная Церковь благовествует миру о торжестве вечной жизни, в усердии развивая все направления своего служения. Воспоминая героические события восьмидесятилетней давности, когда состоялась Великая Победа, завоеванная миллионами жизней наших соотечественников, осмысливаем применительно к действительности минувшего столетия древнее пророческое речение (см. Иер. 1, 19), в котором говорится о тайне Промысла Божия, ведущего народы по путям истории. Как некогда сказал наш Первосвятитель, «Великая Отечественная война явила нам Божию правду о нас самих. Она наказала нас за грех, но явила нам великую славу и силу нашего народа». В этом выпуске журнала мы напоминаем читателям о патриотической деятельности Патриархов Сергия и Алексия, о богословском осмыслении ими подвига защитников Родины. Русская Церковь, гонимая и обескровленная, но исполненная патриотического духа, молитвой, проповедью, делами благотворительности объединяла людей, вдохновляла на сопротивление врагу. Так было и в осажденном блокадном Ленинграде, и на Нижегородской земле (в Горьком). Преступная ярость захватчиков была обращена и против православных святынь, о чем свидетельствует ужасающая статистика разрушений.

Два материала в этом номере рассказывают о том, как в душе православного человека созидается святость. В связи с появлением в Переславле-Залесском церковного музея, говорим о подвиге врачебного служения будущего архиепископа Луки Симферопольского, впоследствии внесшего огромный вклад в дело Победы и через пламенную проповедь, и через исцеление раненых воинов.

Христос Воскресший послал Своих учеников проповедовать Евангелие во все концы вселенной. Этому примеру последовали русские миссионеры, взрастившие православную паству в Китайской империи. Сто двадцать пять лет тому назад, в страшных условиях языческого восстания, мученики китайские не убоялись испытаний и остались верными Спасителю даже до смерти, доказав, что, когда Он рядом, противник не превозможет.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

■ ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Определение Священного Синода

■ Наречение и хиротония архимандрита Макария (Комогорова) во епископа Тарусского

Великая Победа. 80 лет

■ Диакон Александр Черепенин. Церковь зовет к защите Родины. Что о любви к Родине говорили Патриарх Сергий и Патриарх Алексий I в годы Великой Отечественной войны

■ М. В. Шкаровский. Подвиг веры в блокадном Ленинграде

■ Светлана Медведева. Укрепляясь верой, дожили до Пасхи и до Победы. Как вера Христова помогла горьковчанам выстоять в годы Великой Отечественной войны

■ Алексей Реутский. Мне отмщение и Аз воздам (Рим. 12, 19)Об ущербе, который был нанесен Русской Православной Церкви немецко-фашистской оккупацией в годы Великой Отечественной войны

Летопись святости

■ Екатерина Каликинская. Святитель Лука в Переславле-Залесском

Православие в мире

■ Любовь Афонина. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Откр. 2, 10). Мученики восстания ихэтуаней в Китае

Вечная память

■ Епископ  Виктор (Пьянков)

■ Иерей Сергий Мусонов

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

25 мая 2025 г. 13:30
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