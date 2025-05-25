Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Не превозмогут тебя, ибо Я с тобою



Празднуем Пасху Господню, укрепляясь в вере в восставшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца. Ведомая Святейшим Патриархом Кириллом, Русская Православная Церковь благовествует миру о торжестве вечной жизни, в усердии развивая все направления своего служения. Воспоминая героические события восьмидесятилетней давности, когда состоялась Великая Победа, завоеванная миллионами жизней наших соотечественников, осмысливаем применительно к действительности минувшего столетия древнее пророческое речение (см. Иер. 1, 19), в котором говорится о тайне Промысла Божия, ведущего народы по путям истории. Как некогда сказал наш Первосвятитель, «Великая Отечественная война явила нам Божию правду о нас самих. Она наказала нас за грех, но явила нам великую славу и силу нашего народа». В этом выпуске журнала мы напоминаем читателям о патриотической деятельности Патриархов Сергия и Алексия, о богословском осмыслении ими подвига защитников Родины. Русская Церковь, гонимая и обескровленная, но исполненная патриотического духа, молитвой, проповедью, делами благотворительности объединяла людей, вдохновляла на сопротивление врагу. Так было и в осажденном блокадном Ленинграде, и на Нижегородской земле (в Горьком). Преступная ярость захватчиков была обращена и против православных святынь, о чем свидетельствует ужасающая статистика разрушений.

Два материала в этом номере рассказывают о том, как в душе православного человека созидается святость. В связи с появлением в Переславле-Залесском церковного музея, говорим о подвиге врачебного служения будущего архиепископа Луки Симферопольского, впоследствии внесшего огромный вклад в дело Победы и через пламенную проповедь, и через исцеление раненых воинов.

Христос Воскресший послал Своих учеников проповедовать Евангелие во все концы вселенной. Этому примеру последовали русские миссионеры, взрастившие православную паству в Китайской империи. Сто двадцать пять лет тому назад, в страшных условиях языческого восстания, мученики китайские не убоялись испытаний и остались верными Спасителю даже до смерти, доказав, что, когда Он рядом, противник не превозможет.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

■ ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Определение Священного Синода

■ Наречение и хиротония архимандрита Макария (Комогорова) во епископа Тарусского

Великая Победа. 80 лет

■ Диакон Александр Черепенин. Церковь зовет к защите Родины. Что о любви к Родине говорили Патриарх Сергий и Патриарх Алексий I в годы Великой Отечественной войны

■ М. В. Шкаровский. Подвиг веры в блокадном Ленинграде

■ Светлана Медведева. Укрепляясь верой, дожили до Пасхи и до Победы. Как вера Христова помогла горьковчанам выстоять в годы Великой Отечественной войны

■ Алексей Реутский. Мне отмщение и Аз воздам (Рим. 12, 19)Об ущербе, который был нанесен Русской Православной Церкви немецко-фашистской оккупацией в годы Великой Отечественной войны

Летопись святости

■ Екатерина Каликинская. Святитель Лука в Переславле-Залесском

Православие в мире

■ Любовь Афонина. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Откр. 2, 10). Мученики восстания ихэтуаней в Китае

Вечная память

■ Епископ Виктор (Пьянков)

■ Иерей Сергий Мусонов

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии