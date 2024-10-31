Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Двойное терпение в чаянии спасения



Долготерпелив Господь, желающий всем прийти к познанию истины, и в терпении переживают попускаемые испытания люди церковные, пребывающие в уверенности, что Бог не оставит Своих.

От века этот вид человеческого терпения был деятельным, что происходит из осознания важности соработничества Богу в избавлении мира от зла. Ярчайший пример трудов во славу Всевышнего и на благо ближнего дает нам наш Предстоятель, в исторический период, охватываемый данным номером журнала, выступающий и как Первосвятитель Русской Православной Церкви, имеющий сугубое попечение о возведении благолепных храмов и о просвещении сердец светом Христовой истины, и как глубокий мыслитель, историософ и культуролог, побуждающий современников основательнее задумываться над происходящим в современном мире (чтобы во всей полноте осознать это, советуем обратиться к рассказу об участии Святейшего Владыки в культурном форуме в Северной столице). В диалоге с обществом Его Святейшество проявляет поистине отеческое терпение, вновь и вновь настойчиво призывая человека XXI столетия вспомнить о Боге и обрести в Нем истинный смысл своей жизни. Вдохновляясь этими призывами, духовенство и миряне с усердием пролагают путь для миссионерской проповеди в молодежно-­студенческой среде, что в современных условиях является задачей непростой и требующей творческого подхода и опять же терпения.

Наши повествования о преподобном Анатолии Оптинском и о приснопамятном насельнике Свято-Троицкой Сергиевой лавры схиархимандрите Михаиле (Балаеве) убедительно свидетельствуют, как вне зависимости от внешних обстоятельств многотрудный путь веры дает подвижнику ни с чем не сравнимое счастье, которым он щедро делится с окружающими. В то же время анализ святоотеческих толкований евангельского текста о первосвященнике Каиафе, помимо чисто экзегетического интереса, служит грозным предостережением тем, кто, будучи причастен к святыне, по различным причинам исключительно земного характера дерзает предавать Бога.



СОДЕРЖАНИЕ



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию

■ Первосвятительский визит в Салехардскую епархию

■ Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур



Миссия и катехизация

■ Епископ Луховицкий Евфимий. Православная миссия в студенческой среде: опыт, проблематика и перспективы на примере вузов Москвы

■ Алексей Реутский. Просвещение в вере. Проповедь благовестия в студенческой среде



Богословие

■ Петр Малков. ...Лучше нам, чтобы один человек умер за людей (Ин. 11, 50): древнецерковные толкования



Летопись святости



■ Игумен Филипп (Перцев). Делай по силе и не считай своих добродетелейЖизнь Церкви

■ Иеромонах Пафнутий (Фокин). «Прыгай веселее…» К 100-летию со дня рождения лаврского схиархимандрита Михаила (Балаева)

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Русский антиминс: рукописный и печатный

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Сергий Правдолюбов

■ Протоиерей Сергий Лоскутов