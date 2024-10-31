Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Всё из Него, Им и к Нему. Так размышляет благочестивый и богомысленный разум, обращаясь взором ко всей протяженности церковной действительности, от времен для нашего народа древних и до сего дня
24 сентября 2024 г. 17:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Держаться совета сердца. Как трогательно и вдохновляюще это пожелание Премудрости (см. Сир. 37, 17), предполагающее внутреннюю укорененность человека в благодатной истине, направляющей его в разных жизненных обстоятельствах.
21 августа 2024 г. 16:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.
6 августа 2024 г. 11:00
Путь к священству
За более чем 90-летнее существование «Журнала Московской Патриархии» в нем трудилось немало известных редакторов и авторов. Таким примечательным редактором был протоиерей Василий Строганов (1941–2014), настоятель московского храма Вознесения Господня на Большой Никитской («Малое Вознесение»), доцент Московской духовной академии. В этом году исполняется десять лет со дня его кончины. О том, каким был этот известный московский пастырь, и о годах его работы в журнале рассказывает его дочь, редактор и журналист Мария Строганова. PDF-версия.    
8 июля 2024 г. 16:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.
2 июля 2024 г. 14:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Как накормить. Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.
6 июня 2024 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каждому дается. Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.
26 апреля 2024 г. 18:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия.
25 марта 2024 г. 16:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каковы бы ни были сложные обстоятельства бытия Церкви, жизни Российской державы и ее народа, каждого человека в отдельности, — надо всем царствует Божественное водительство Спасителя, дающего видение истинного, праведного пути. Святейший Патриарх Кирилл, как любящий отец и мудрый наставник, выстраивает для нас опорные духовные вехи, без которых подчас сложно не потеряться в вихре быстротекущего времени.
23 января 2024 г. 17:00
Новости
Фрагмент оформления раки святого благоверного великого князя Александра Невского с житием. Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра. Фото иеромонаха Льва (Чихирина).
ЖМП № 10 октябрь 2024 /  31 октября 2024 г. 13:00
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Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Двойное терпение в чаянии спасения

Долготерпелив Господь, желающий всем прийти к познанию истины, и в терпении переживают попускаемые испытания люди церковные, пребывающие в уверенности, что Бог не оставит Своих.

От века этот вид человеческого терпения был деятельным, что происходит из осознания важности соработничества Богу в избавлении мира от зла. Ярчайший пример трудов во славу Всевышнего и на благо ближнего дает нам наш Предстоятель, в исторический период, охватываемый данным номером журнала, выступающий и как Первосвятитель Русской Православной Церкви, имеющий сугубое попечение о возведении благолепных храмов и о просвещении сердец светом Христовой истины, и как глубокий мыслитель, историософ и культуролог, побуждающий современников основательнее задумываться над происходящим в современном мире (чтобы во всей полноте осознать это, советуем обратиться к рассказу об участии Святейшего Владыки в культурном форуме в Северной столице). В диалоге с обществом Его Святейшество проявляет поистине отеческое терпение, вновь и вновь настойчиво призывая человека XXI столетия вспомнить о Боге и обрести в Нем истинный смысл своей жизни. Вдохновляясь этими призывами, духовенство и миряне с усердием пролагают путь для миссионерской проповеди в молодежно-­студенческой среде, что в современных условиях является задачей непростой и требующей творческого подхода и опять же терпения.

Наши повествования о преподобном Анатолии Оптинском и о приснопамятном насельнике Свято-Троицкой Сергиевой лавры схиархимандрите Михаиле (Балаеве) убедительно свидетельствуют, как вне зависимости от внешних обстоятельств многотрудный путь веры дает подвижнику ни с чем не сравнимое счастье, которым он щедро делится с окружающими. В то же время анализ святоотеческих толкований евангельского текста о первосвященнике Каиафе, помимо чисто экзегетического интереса, служит грозным предостережением тем, кто, будучи причастен к святыне, по различным причинам исключительно земного характера дерзает предавать Бога.

СОДЕРЖАНИЕ

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию
■ Первосвятительский визит в Салехардскую епархию
■ Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Миссия и катехизация

■ Епископ Луховицкий Евфимий.  Православная миссия в студенческой среде: опыт, проблематика и перспективы на примере вузов Москвы
■ Алексей Реутский. Просвещение в вере. Проповедь благовестия в студенческой среде

Богословие

■ Петр Малков. ...Лучше нам, чтобы один человек умер за людей (Ин. 11, 50): древнецерковные толкования

Летопись святости

    
■ Игумен Филипп (Перцев). Делай по силе и не считай своих добродетелейЖизнь Церкви

■ Иеромонах Пафнутий (Фокин). «Прыгай веселее…» К 100-летию со дня рождения лаврского схиархимандрита Михаила (Балаева)

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Русский антиминс: рукописный и печатный

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Сергий Правдолюбов

■ Протоиерей Сергий Лоскутов

31 октября 2024 г. 13:00
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Путь к священству
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Даруй мне всю жизнь служить Тебе!..
…Подобно Царство Небесное купцу, ищущему  хороших жемчужин, который, найдя одну  драгоценную жемчужину, пошел и продал все,  что имел, и купил ее.  Мф. 13, 45–46 Поминая наставников наших, более всего следует говорить об их вере, трудах и подвигах в искании Царства Божия, чтобы, взирая на кончину их жизни, подражать вере их (Евр. 13, 7). Прошло 130 лет со дня рождения и более полувека после кончины подвижника веры игумена Никона (Воробьева; 1894–1963). Монах, священнослужитель, узник сталинских лагерей, духовный писатель, отец Никон оставил богатое эпистолярное наследие. Многие его рассуждения опередили свое время и не теряют актуальности и сегодня. PDF-версия.    
18 октября 2024 г. 15:00
Пятьсот лет в центре истории страны и Церкви
В Государственном историческом музее проходит выставка «Новодевичий монастырь. Вехи истории», посвященная 500-летию со дня основания обители. Посетители смогут впервые за долгое время увидеть вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей России разных эпох, произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие уникальные памятники лицевого шитья XVI–XIX веков, памятники русского церковного искусства. PDF-версия.    
15 октября 2024 г. 15:00
Архиепископ Корейский Феофан. Российская духовная миссия в Корее: прошлое, настоящее, будущее
Миссионерская активность Русской Православной Церкви в XVIII и XIX веках достигла небывалого роста, что было связано с необходимостью освоения присоединенных в XVI–XVII веках земель Сибири и Дальнего Востока. Православные русские проповедники появлялись на новых территориях Российского государства вместе с продвижением русских военных и переселением гражданского населения. Подвижническими трудами святителя Иннокентия Иркутского, преподобного Макария (Глухарева), преподобного Германа Аляскинского, святителя Иннокентия Московского ко Христу были обращены целые народы. Просветительская деятельность Русской Православной Церкви не ограничивалась исключительно российской территорией. За пределами Российского государства были открыты и успешно функционировали духовные миссии на Ближнем и Дальнем Востоке — в Персии, Китае, Японии. В конце XIX века была открыта Российская духовная миссия в Корее, которая стала самой молодой по дате своего основания. PDF-версия.    
10 октября 2024 г. 15:00
Церковно-приходская школа в Российской империи
Святейший Патриарх Кирилл в докладе на открытии XXXII Международных Рождественских чтений в январе 2024 года напомнил о духовных опорах нашего общества и обратил особое внимание на такой важный аспект православного образования, как православные школы и гимназии. «Их сегодня чуть более двухсот. Казалось бы, двести — это много, но на самом деле очень мало для огромной страны». Патриарх видит необходимость «проработать механизмы поддержки конфессиональных образовательных учреждений, для того чтобы эти школы не выживали, а развивались».   Опыт развертывания в масштабах всей Российской империи системы церковно-­приходских школ в период 1882–1917 годов несет в себе черты крайне востребованной сегодня парадигмы православного образования. О том, как развивались церковно-приходские школы и какую роль они играли в образовательном процессе в Российской империи, читателям «Журнала Московской Патриархии» рассказывает кандидат богословия иерей Алексий Лихачёв. PDF-версия.    
7 октября 2024 г. 13:00
Молитва и труд
Православные школы начали постепенно возрождаться в России в 90-е годы ХХ века. Сегодня они сочетают в себе светское и религиозное образование, что делает православные школы и гимназии особыми учебными заведениями. В ситуации, когда в вопросах воспитания и образования много противоречий, разных точек зрения на ценностные ориентиры, различны мировоззренческие позиции в подходах к учебно-­воспитательному процессу, именно православные школы сохраняют отечественные традиции в формировании личности учащихся, основываясь на религиозных воззрениях, сложившихся под влиянием Православной Церкви. Сегодня в разных регионах России действует около двухсот православных школ и гимназий, где учащиеся, помимо общеобразовательных дисциплин, изучают основы православной веры и регулярно участвуют в богослужениях. В каждом из этих учебных заведений есть должность духовного попечителя (духовника), который обычно является настоятелем гимназического храма. С какими проблемами сталкиваются духовники, чего ждут от духовного попечителя ученики и родители, может ли директор школы быть духовником и правильно ли это, должен ли духовник совмещать свое служение с преподаванием в гимназии, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.    
4 октября 2024 г. 17:00