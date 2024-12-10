Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Двойное терпение в чаянии спасения. Долготерпелив Господь, желающий всем прийти к познанию истины, и в терпении переживают попускаемые испытания люди церковные, пребывающие в уверенности, что Бог не оставит Своих.
31 октября 2024 г. 13:00
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Всё из Него, Им и к Нему. Так размышляет благочестивый и богомысленный разум, обращаясь взором ко всей протяженности церковной действительности, от времен для нашего народа древних и до сего дня
24 сентября 2024 г. 17:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Держаться совета сердца. Как трогательно и вдохновляюще это пожелание Премудрости (см. Сир. 37, 17), предполагающее внутреннюю укорененность человека в благодатной истине, направляющей его в разных жизненных обстоятельствах.
21 августа 2024 г. 16:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.
6 августа 2024 г. 11:00
Путь к священству
За более чем 90-летнее существование «Журнала Московской Патриархии» в нем трудилось немало известных редакторов и авторов. Таким примечательным редактором был протоиерей Василий Строганов (1941–2014), настоятель московского храма Вознесения Господня на Большой Никитской («Малое Вознесение»), доцент Московской духовной академии. В этом году исполняется десять лет со дня его кончины. О том, каким был этот известный московский пастырь, и о годах его работы в журнале рассказывает его дочь, редактор и журналист Мария Строганова. PDF-версия.    
8 июля 2024 г. 16:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.
2 июля 2024 г. 14:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Как накормить. Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.
6 июня 2024 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каждому дается. Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.
26 апреля 2024 г. 18:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия.
25 марта 2024 г. 16:00
Новости
Административное здание и храм преподобного Серафима Саровского. Фото пресс-службы ХПП «Софрино»
ЖМП № 11 ноябрь 2024 /  10 декабря 2024 г. 14:00
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Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Вот, мы живы

Эти слова святого апостола Павла, сказанные в связи с перечислением множества перенесенных им тягот (2 Кор. 6, 9), мы можем отнести и к тем испытаниям, которые были в истории и которые Церковь переживает сегодня.

Христос всесильной десницей ведет народ Свой, дает силу и смелость, духовную крепость и милость сердца, чтобы верные могли исполнить должное. Пример неизменного самоотвержения и жертвенного служения показывает наш Первосвятитель, обнимающий попечением все дела церковного управления, молитвой и проповедью укрепляющий и наставляющий своих чад. Труды Священного Синода, Высшего Церковного Совета, общение с игуменами и игумениями и размышления о сути монашеского подвига, посещения Северной столицы, Смоленска и Сочи — таковы вехи служения Святейшего Владыки, о которых мы рассказываем. На Курской земле мирное течение жизни было прервано вторжением жестокого и безжалостного противника. Горе ближнего не испугало православных людей. Помощь беженцам, спасающимся от смерти и ран, унижений и пленения, объединила всех: митрополита и приходского священника, монастырских иноков и мирян. Благодатная сила веры Христовой, воспринятая в древние времена, на протяжении веков питала русскую душу, помогала даже в тягостных условиях торжества безбожия хранить верность Евангелию, к чему творчески и бесстрашно стремился современник святителя Тихона — мученик Михаил Новоселов. Православие во все века оставляло материальные свидетельства исповедания истины. Это верно и для нынешнего дня: от скромных возможностей советского времени церковное производство в Софрино развилось до сложного комплекса, изготовляющего все, что благопотребно для богослужения и благочестивой жизни. По ней нас пусть и узнают.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

 Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию
■Патриарший визит в Сочинскую епархию
■ Первосвятительский визит в Смоленскую митрополию
■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви
■ Определения Священного Синода
■ Наречение и хиротония архимандрита Вячеслава (Сорокина) во епископа Канского и  Богучанского
■Наречение и хиротония архимандрита Феогноста  (Ильницкого) во епископа Бронницкого

Епархия
■ Митрополит Курский и Рыльский Герман. В основе пастырского служения — благоговейное предстояние пред Богом
■ Алексей Реутский. В тылу прифронтовом. Курская епархия в условиях контртеррористической операции

Церковь и общество
■ Алексей Реутский. Я никогда так не молился. Настоятель суджанского храма спас около ста земляков

Жизнь Церкви        
■ Елена Алексеева. Между Москвой и Троице-Сергиевой лаврой

Летопись святости
■ Протоиерей Валентин Асмус. Святой мученик Михаил Новоселов

Чтение
■ Книги издательства Московской Патриархии

10 декабря 2024 г. 14:00
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