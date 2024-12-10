Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Вот, мы живы

Эти слова святого апостола Павла, сказанные в связи с перечислением множества перенесенных им тягот (2 Кор. 6, 9), мы можем отнести и к тем испытаниям, которые были в истории и которые Церковь переживает сегодня.

Христос всесильной десницей ведет народ Свой, дает силу и смелость, духовную крепость и милость сердца, чтобы верные могли исполнить должное. Пример неизменного самоотвержения и жертвенного служения показывает наш Первосвятитель, обнимающий попечением все дела церковного управления, молитвой и проповедью укрепляющий и наставляющий своих чад. Труды Священного Синода, Высшего Церковного Совета, общение с игуменами и игумениями и размышления о сути монашеского подвига, посещения Северной столицы, Смоленска и Сочи — таковы вехи служения Святейшего Владыки, о которых мы рассказываем. На Курской земле мирное течение жизни было прервано вторжением жестокого и безжалостного противника. Горе ближнего не испугало православных людей. Помощь беженцам, спасающимся от смерти и ран, унижений и пленения, объединила всех: митрополита и приходского священника, монастырских иноков и мирян. Благодатная сила веры Христовой, воспринятая в древние времена, на протяжении веков питала русскую душу, помогала даже в тягостных условиях торжества безбожия хранить верность Евангелию, к чему творчески и бесстрашно стремился современник святителя Тихона — мученик Михаил Новоселов. Православие во все века оставляло материальные свидетельства исповедания истины. Это верно и для нынешнего дня: от скромных возможностей советского времени церковное производство в Софрино развилось до сложного комплекса, изготовляющего все, что благопотребно для богослужения и благочестивой жизни. По ней нас пусть и узнают.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию

■Патриарший визит в Сочинскую епархию

■ Первосвятительский визит в Смоленскую митрополию

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви

■ Определения Священного Синода

■ Наречение и хиротония архимандрита Вячеслава (Сорокина) во епископа Канского и Богучанского

■Наречение и хиротония архимандрита Феогноста (Ильницкого) во епископа Бронницкого



Епархия

■ Митрополит Курский и Рыльский Герман. В основе пастырского служения — благоговейное предстояние пред Богом

■ Алексей Реутский. В тылу прифронтовом. Курская епархия в условиях контртеррористической операции



Церковь и общество

■ Алексей Реутский. Я никогда так не молился. Настоятель суджанского храма спас около ста земляков



Жизнь Церкви

■ Елена Алексеева. Между Москвой и Троице-Сергиевой лаврой



Летопись святости

■ Протоиерей Валентин Асмус. Святой мученик Михаил Новоселов



Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии