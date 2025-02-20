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ЖМП № 2 февраль 2025 /  20 февраля 2025 г. 16:00
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Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Нить, крепко скрученная

По мнению Проповедника, скрученную нитку трудно разорвать. Такова и укорененная на необъятных наших просторах и вскормленная Святым Православием российская духовная самобытность. Не одолеть ее супротивной силе, не ведающей в полной мере мощи вызываемого сопротивления.

В дни праздников и торжеств с особой очевидностью открывается душе каждого великий исторический простор, в начале которого приходит в мир Богомладенец Христос, а в наши дни ведомая Святейшим Патриархом Кириллом Русская Православная Церковь с дерзновением совершает свое служение Истине и спасению по крайней мере некоторых (1 Кор. 9, 22). И паства, от первых людей страны и до рядовых верующих, благодарит нашего Предстоятеля за подвиг уже шестнадцатилетнего водительства народом православным, за назидания и поучения (в этом номере рождественские проповеди Святейшего Владыки), а также за поддержку, утешение и надежду.

Девять веков назад преставился ко Господу великий князь Владимир Мономах; рассказываем о нем, поражаясь тому, как во временнόй близости к событию Крещения Руси верность Христу и Его Церкви покорила не только сердце выдающегося государственного деятеля и мыслителя, но и завладела умами людей той эпохи, — иначе к чему призывать устраивать жизнь общества в духе Евангелия? Стержень русского духа тогда уже имел силу.

Эта сердцевина явила себя в страшную и горестную годину гонений как немощное мира, избранное Богом (ср. 1 Кор. 1, 27). В трогательном повествовании о крестном пути священноисповедника Николая, митрополита Алма-Атинского († 1955), видим деятельную и несгибаемую верность Христу, питаемую верой, происходящей от многовековой традиции.

Сменяются поколения, возникают невиданные доселе обстоятельства, и в ответ на раздавшийся звук трубы тяж народного духа приходит в действие. Вера укрепляет. И Церковь рядом, молитвенница и помощница в беде. В этом номере много говорится о героических и горьких днях Белгородчины. Со смирением свидетельствуют о подвиге евангельских рабов ничего не стоящих (Лк. 17, 10) и владыка митрополит, и священники, и сестры милосердия. Почитайте, и поймете, что мы крепко скручены и Господь перерубить не даст.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Шестнадцатилетие интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Святейшему Патриарху Кириллу с годовщиной интронизации

■ Наречение и хиротония архимандрита Николая (Пашкова) во епископа Георгиевского и Прасковейского

■ Наречение и хиротония архимандрита Сергия (Зайчикова) во епископа Алапаевского и Ирбитского

Первосвятительское слово

■ Рождественские наставления Первосвятителя

Епархия

■ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Духовенству нужно чаще посещать места, где особая концентрация боли

■ Алексей Реутский. Сильные духом. Как вера помогает жить и трудиться, несмотря на постоянную опасность для жизни

Церковь и общество

■ Алексей Реутский. Сохрани меня Господь. О работе врачей скорой помощи в условиях объявленного режима контртеррористической операции в Белгородской области

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■ В. И. Петрушко. Уклонись от зла, сотвори добро… и живи во веки веков

Летопись святости

■Игумен Агафангел (Гагуа). Деятельная любовь к ближним угоднее Богу, чем самые трудные аскетические подвиги. К 70-летию со дня блаженной кончины священноисповедника Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского и Казахстанского

Дата

■ Ирина Языкова. Святой, который дружил со львом

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии


20 февраля 2025 г. 16:00
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