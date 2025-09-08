Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Нет совета вопреки Ему



Прошло четверть века со дня великого освящения возрожденного Храма Христа Спасителя, разрушение которого безбожной властью стало, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, страшным злодеянием, надругательством над национальной святыней, причинившим невыразимые страдания душе православного народа, а восстановление — чудом! Бог ведет Свою Церковь.

В сентябрьском выпуске нашего журнала вниманию читателя предлагаются статьи, с разных точек зрения рассматривающие церковную историю минувшего столетия, великого подвигом святых и тягостного испытаниями, понесенными верующими. Невозможно без содрогания читать об обретении (не иначе как действием Промысла) честных мощей священномученика Константина (Голубева), заживо похороненного палачами в самом начале гонений. Неизбывной скорби полон путь жизни и служения архиепископа Александра (Толстопятова), сподвижника Патриарха Сергия. Приснопоминаемый митрополит Никодим (Ротов) всеми силами стремился использовать международные связи, дабы не только сохранить Русскую Церковь, почти непроницаемо осажденную атеистическим режимом, но и свидетельствовать миру о Святом Православии. Наш старейший иерарх — митрополит Ювеналий (Поярков) — рассказывает о своем духовном возрастании и о служении в разные исторические эпохи, в том числе об участии в возрождении церковной жизни с наступлением религиозной свободы. Конечно, размышляя о минувшем сегодня, невольно обращаешься к мысли о чуде: изнемог, и Он помог мне (Пс. 114, 6).

Земля изможденная и заброшенная плодоносит вновь. Символически и в то же время вполне ощутимыми плодами и молитвенного, и физического труда своих насельников свидетельствует об этом рассказ про Николо-Шартомский монастырь. Точно так же исцеление придет и к каждому, кто, подобно жене кровоточивой, с верой и дерзновением обратится к Спасителю (в статье П. Малкова всесторонне рассмотрены святоотеческие толкования евангельского рассказа об этом).

И сила Божия снизойдет. Необоримая.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Наречение и хиротония архимандрита Иоасафа (Вишнякова) во епископа Славгородского и Каменского

■ Наречение и хиротония архимандрита Амвросия (Марченко) во епископа Грозненского и Сунженского



Жизнь Церкви

■ Протоиерей Сергий Звонарёв. Митрополит Никодим (Ротов) во главе русской церковной дипломатии



Дата

■ Ничего не искать и никогда ни от чего не отказываться. Интервью митрополита Ювеналия «Журналу Московской Патриархии» в связи с 90-летием и 60-летием епископской хиротонии

■ Священник Петр Торик. Обретение мощей священномученика

Константина Богородского

■ Игумен Агафангел (Гагуа). Вопреки мраку тьмы. К 80-летию со дня кончины архиепископа Александра (Толстопятова)



Монастыри и монашество. XXI век

■ Диакон Александр Черепенин. Николо-Шартомский монастырь — жемчужина Шуйской земли. К 600-летию первого упоминания

обители в источниках и 35-летию начала ее возрождения



Богословие

■ Петр Малков. …Кто прикоснулся ко Мне? (Мк. 5, 31; Лк. 8, 45).

Древнецерковные толкования евангельского сюжета



Вечная память

■ Протоиерей Владимир Сорокин



Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии