Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Снова простирает руку Свою Как горестно, как печально каждое повествование о годах гонений на веру, когда изощренная в ненависти сила боролась с Церковью, забывая или не зная, что напрасно идет против рожна.
7 августа 2025 г. 20:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нежность кормилицыТаково сердечное намерение верных служителей Христовых, наследников апостольских, по отношению к своей пастве ради передачи ей благовестия Божия.
7 июля 2025 г. 15:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
БЛИЗКИ КРОВИЮ ХРИСТОВОЮ (ЕФ. 2, 13). То, о чем говорил святой апостол Павел в Послании к Ефесянам (см. Еф. 2, 13), есть великая правда веры, преодолевающая время и пространство, объединяющая во Христе Воскресшем чад церковных — всех веков, всех народов, всех частей земли. Об этом не устает говорить наш Первосвятитель, призывая верных в молитвенном единении деятельно участвовать во всех направлениях служения Церкви, которые в наши дни разнообразны как никогда.
10 июня 2025 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Не превозмогут тебя, ибо Я с тобоюПразднуем Пасху Господню, укрепляясь в вере в восставшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца. Ведомая Святейшим Патриархом Кириллом, Русская Православная Церковь благовествует миру о торжестве вечной жизни, в усердии развивая все направления своего служения.
25 апреля 2025 г. 13:30
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
В апрельском номере «Журнала Московской Патриархии» большое внимание уделено памятной дате — столетию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, преставившегося на Благовещение Пресвятой Богородицы.
4 апреля 2025 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Приумножая полученное. В наступившем году воспоминаем столетие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, принявшего на себя управление Русской Церковью в один из самых страшных моментов ее истории.
14 марта 2025 г. 09:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нить, крепко скрученная. По мнению Проповедника, скрученную нитку трудно разорвать. Такова и укорененная на необъятных наших просторах и вскормленная Святым Православием российская духовная самобытность. Не одолеть ее супротивной силе, не ведающей в полной мере мощи вызываемого сопротивления.
20 февраля 2025 г. 16:00
«Журнал Московской Патриархии» завершил формирование своего интернет-архива
«Журнал Московской Патриархии» завершил публикацию своего архива за прошлые годы на сайте jmp.ru.
18 февраля 2025 г. 11:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Лето Господне благоприятное. С надеждой и упованием встречаем Новолетие.
3 февраля 2025 г. 15:00
Новости
Портрет митрополита Никодима (Ротова) в период 1960-х годов
ЖМП № 9 сентябрь 2025 /  8 сентября 2025 г. 13:00
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Нет совета вопреки Ему

Прошло четверть века со дня великого освящения возрожденного Храма Христа Спасителя, разрушение которого безбожной властью стало, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, страшным злодеянием, надругательством над национальной святыней, причинившим невыразимые страдания душе православного народа, а восстановление — чудом! Бог ведет Свою Церковь.

В сентябрьском выпуске нашего журнала вниманию читателя предлагаются статьи, с разных точек зрения рассматривающие церковную историю минувшего столетия, великого подвигом святых и тягостного испытаниями, понесенными верующими. Невозможно без содрогания читать об обретении (не иначе как действием Промысла) честных мощей священномученика Константина (Голубева), заживо похороненного палачами в самом начале гонений. Неизбывной скорби полон путь жизни и служения архиепископа Александра (Толстопятова), сподвижника Патриарха Сергия. Приснопоминаемый митрополит Никодим (Ротов) всеми силами стремился использовать международные связи, дабы не только сохранить Русскую Церковь, почти непроницаемо осажденную атеистическим режимом, но и свидетельствовать миру о Святом Православии. Наш старейший иерарх — митрополит Ювеналий (Поярков) — рассказывает о своем духовном возрастании и о служении в разные исторические эпохи, в том числе об участии в возрождении церковной жизни с наступлением религиозной свободы. Конечно, размышляя о минувшем сегодня, невольно обращаешься к мысли о чуде: изнемог, и Он помог мне (Пс. 114, 6).

Земля изможденная и заброшенная плодоносит вновь. Символически и в то же время вполне ощутимыми плодами и молитвенного, и физического труда своих насельников свидетельствует об этом рассказ про Николо-Шартомский монастырь. Точно так же исцеление придет и к каждому, кто, подобно жене кровоточивой, с верой и дерзновением обратится к Спасителю (в статье П. Малкова всесторонне рассмотрены святоотеческие толкования евангельского рассказа об этом).

И сила Божия снизойдет. Необоримая.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Наречение и хиротония архимандрита Иоасафа (Вишнякова) во епископа Славгородского и Каменского
■ Наречение и хиротония архимандрита Амвросия (Марченко) во епископа Грозненского и Сунженского

Жизнь Церкви
■ Протоиерей Сергий Звонарёв. Митрополит Никодим (Ротов) во главе русской церковной дипломатии

Дата        
■ Ничего не искать и никогда ни от чего не отказываться. Интервью митрополита Ювеналия «Журналу Московской Патриархии» в связи с 90-летием и 60-летием епископской хиротонии
■ Священник Петр Торик. Обретение мощей священномученика
Константина Богородского
■ Игумен Агафангел (Гагуа). Вопреки мраку тьмы. К 80-летию со дня кончины архиепископа Александра (Толстопятова)

Монастыри и монашество. XXI век
■ Диакон Александр Черепенин. Николо-Шартомский монастырь — жемчужина Шуйской земли. К 600-летию первого упоминания
обители в источниках и 35-летию начала ее возрождения

Богословие
■ Петр Малков. …Кто прикоснулся ко Мне? (Мк. 5, 31; Лк. 8, 45).
Древнецерковные толкования евангельского сюжета

Вечная память
■ Протоиерей Владимир Сорокин

Чтение
■ Книги издательства Московской Патриархии

8 сентября 2025 г. 13:00
Новые статьи
Икона Божией Матери «Почаевская»
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери было установлено 5 августа (23 июля ст. ст.) в память об избавлении Успенской Почаевской лавры от турецкой осады в 1675 году. PDF-версия.    
26 августа 2025 г. 14:00
Иерей Алексий Скрипкин: «Война научила жить моментом»
В ночь на 9 марта российским командованием в зоне специальной военной операции был совершен уникальный по сложности боевой прорыв под названием «Поток», когда наши военнослужащие преодолели по трубопроводу около 15 километров и вышли в тыл украинских войск у Суджи. Благодаря этому сложному и опасному военному маневру 13 марта город, находившийся под контролем противника около семи месяцев, был освобожден нашими войсками. Вместе с военнослужащими по трубопроводу шел иерей Алексий Скрипкин, настоятель храма апостолов Петра и Павла села Овсорок Жиздринского района Калужской области. Шестого мая Святейший Патриарх Кирилл за проявленное мужество наградил священника орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени. PDF-версия.    
19 августа 2025 г. 16:00
Возрождение Выши — «преутешительной и преблаженной обители»
В этом году исполняется 400 лет Успенскому Вышенскому монастырю, в котором подвизался выдающийся богослов и проповедник святой Феофан Затворник. В истории обители были годы расцвета и разорения, вместе со всей Русской Церковью она пережила эпоху гонений. О возрождении Вышенской пустыни, о ее новых традициях, о том, как устроена здесь монашеская жизнь и каковы перспективы обители как центра духовного просвещения, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
13 августа 2025 г. 14:00
Святитель Феофан Затворник и его духовное наследие в XXI веке
Святитель Феофан Затворник — выдающийся богослов и духовный писатель XIX века, автор более 60 сочинений и мудрый наставник для многих современников. Его отличали острый ум и глубокое понимание вопросов духовной жизни, он овладел древними языками и изучал первоисточники святоотеческого наследия. Почему русские иноки Святой горы приглашали святителя Феофана к себе на Афон, каким он был пастырем, руководителем учебных учреждений и в чем актуальность его наследия сегодня, «Журналу Московской Патриархии» рассказал настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов). PDF-версия.    
11 августа 2025 г. 17:00
Высшее духовное образование в первой четверти XXI века
Сегодня духовному образованию необходима, с одной стороны, актуализация, а с другой — его задача отвечать ожиданиям Церкви. Что является основой качественной подготовки священнослужителей? Почему ряд семинарий был преобразован в центры приходских специалистов? Можно ли получить образование и стать священнослужителем после 40 лет и какие направления церковной науки больше других нуждаются в исследователях? На вопросы «Журнала Московской Патриархии» ответил председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. PDF-версия.    
8 августа 2025 г. 14:30