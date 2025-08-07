Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Снова простирает руку Свою



Как горестно, как печально каждое повествование о годах гонений на веру, когда изощренная в ненависти сила боролась с Церковью, забывая или не зная, что напрасно идет против рожна.

И в то же время сегодня, являясь свидетелями возрождения Православия в нашем благословенном Отечестве, восхищаемся крепкой верой в невидимое и убежденностью в исполнении ожидаемого на примере подвижников благочестия минувшего столетия. До глубины души потрясает и пророчески таинственное дерзновение приснопамятного митрополита Никодима (Ротова), совершившего Божественную службу в валаамском запустении (стелу, напоминающую об этом событии, недавно освятил его сопричастник — Святейший Патриарх Кирилл), и смиренный труд келейника святителя Тихона Иакова Полозова, сопровождавшего Патриарха даже до смерти. Разделенные десятилетиями, эти деяния объединены символическим смыслом — убежденностью в истинности и непреложности обетования Спасителя о бессилии ада перед святыней. И не вдруг, не в духовной пустыне созрели силы, подготовившие грядущее выздоровление. Благословенная тишина затвора в Вышенской обители, которой исполнилось четыреста лет (и она ныне восстанавливается), помогла святителю Феофану не только окормлять взыскующих спасения собеседников, но и оставить творения, подобные мосту, шествуя по которому наши современники могут преодолевать изрезанный эрозией безбожия провал в духовной жизни народа и возвращаться к тысячелетней традиции. Во всем этом видим милость Господа, по слову пророческому, вновь простирающего над нами Свою длань (см. Ис. 11, 11) как знак поддержки и любви. Это чувствовал священник, с молитвой сопровождавший защитников России по легендарной «трубе». И как хочется, чтобы милость Бога, дающего нам возможность исправить порушенное и созидать новое, была всем сердцем воспринята теми, кто получает высшее духовное образование и готовит себя к поистине высшему деланию — священнослужению.

Таково многообразие очень важных и серьезных тем, которые предлагает вниманию читателя новый, августовский выпуск журнала.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит на Валаам и в Санкт-Петербургскую митрополию

■ Первосвятительский визит в Татарстанскую митрополию

■ Определения Священного Синода



Духовное образование

■ Высшее духовное образование в первой четверти XXI века. Председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов об актуальных проблемах и задачах в деятельности высших духовных учебных заведений



Церковь и общество

■ Иерей Алексий Скрипкин: «Война научила жить моментом»



100-летие преставления Патриарха Тихона

■ Игумения Сергия (Ежикова). Подвиг келейника святителя Тихона Иакова Анисимовича Полозова



Дата

■ Алексей Реутский. Возрождение Выши — «преутешительной и преблаженной обители»

■ Игумен Лука (Степанов). Святитель Феофан Затворник и его духовное наследие в XXI веке. К 210-летию со дня рождения вышенского подвижника



История Церкви

■ Ирина Языкова. Икона Божией Матери «Почаевская»



Вечная память

■ Протоиерей Василий Клопов



Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии