Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нежность кормилицыТаково сердечное намерение верных служителей Христовых, наследников апостольских, по отношению к своей пастве ради передачи ей благовестия Божия.
7 июля 2025 г. 15:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
БЛИЗКИ КРОВИЮ ХРИСТОВОЮ (ЕФ. 2, 13). То, о чем говорил святой апостол Павел в Послании к Ефесянам (см. Еф. 2, 13), есть великая правда веры, преодолевающая время и пространство, объединяющая во Христе Воскресшем чад церковных — всех веков, всех народов, всех частей земли. Об этом не устает говорить наш Первосвятитель, призывая верных в молитвенном единении деятельно участвовать во всех направлениях служения Церкви, которые в наши дни разнообразны как никогда.
10 июня 2025 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Не превозмогут тебя, ибо Я с тобоюПразднуем Пасху Господню, укрепляясь в вере в восставшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца. Ведомая Святейшим Патриархом Кириллом, Русская Православная Церковь благовествует миру о торжестве вечной жизни, в усердии развивая все направления своего служения.
25 апреля 2025 г. 13:30
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
В апрельском номере «Журнала Московской Патриархии» большое внимание уделено памятной дате — столетию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, преставившегося на Благовещение Пресвятой Богородицы.
4 апреля 2025 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Приумножая полученное. В наступившем году воспоминаем столетие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, принявшего на себя управление Русской Церковью в один из самых страшных моментов ее истории.
14 марта 2025 г. 09:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нить, крепко скрученная. По мнению Проповедника, скрученную нитку трудно разорвать. Такова и укорененная на необъятных наших просторах и вскормленная Святым Православием российская духовная самобытность. Не одолеть ее супротивной силе, не ведающей в полной мере мощи вызываемого сопротивления.
20 февраля 2025 г. 16:00
«Журнал Московской Патриархии» завершил формирование своего интернет-архива
«Журнал Московской Патриархии» завершил публикацию своего архива за прошлые годы на сайте jmp.ru.
18 февраля 2025 г. 11:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Лето Господне благоприятное. С надеждой и упованием встречаем Новолетие.
3 февраля 2025 г. 15:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Корень праведных. Завершается год. Декабрьский номер «Журнала Московской Патриархии» предлагает читателю широкий спектр материалов, повествующих как о современных событиях, так и об истории разной степени давности.
29 декабря 2024 г. 16:00
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию и на Валаам 11 июля 2023 года. Фото Павла Козинова
ЖМП № 8 август 2025 /  7 августа 2025 г. 20:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Снова простирает руку Свою 

Как горестно, как печально каждое повествование о годах гонений на веру, когда изощренная в ненависти сила боролась с Церковью, забывая или не зная, что напрасно идет против рожна.

И в то же время сегодня, являясь свидетелями возрождения Православия в нашем благословенном Отечестве, восхищаемся крепкой верой в невидимое и убежденностью в исполнении ожидаемого на примере подвижников благочестия минувшего столетия. До глубины души потрясает и пророчески таинственное дерзновение приснопамятного митрополита Никодима (Ротова), совершившего Божественную службу в валаамском запустении (стелу, напоминающую об этом событии, недавно освятил его сопричастник — Святейший Патриарх Кирилл), и смиренный труд келейника святителя Тихона Иакова Полозова, сопровождавшего Патриарха даже до смерти. Разделенные десятилетиями, эти деяния объединены символическим смыслом — убежденностью в истинности и непреложности обетования Спасителя о бессилии ада перед святыней. И не вдруг, не в духовной пустыне созрели силы, подготовившие грядущее выздоровление. Благословенная тишина затвора в Вышенской обители, которой исполнилось четыреста лет (и она ныне восстанавливается), помогла святителю Феофану не только окормлять взыскующих спасения собеседников, но и оставить творения, подобные мосту, шествуя по которому наши современники могут преодолевать изрезанный эрозией безбожия провал в духовной жизни народа и возвращаться к тысячелетней традиции. Во всем этом видим милость Господа, по слову пророческому, вновь простирающего над нами Свою длань (см. Ис. 11, 11) как знак поддержки и любви. Это чувствовал священник, с молитвой сопровождавший защитников России по легендарной «трубе». И как хочется, чтобы милость Бога, дающего нам возможность исправить порушенное и созидать новое, была всем сердцем воспринята теми, кто получает высшее духовное образование и готовит себя к поистине высшему деланию — священнослужению.

Таково многообразие очень важных и серьезных тем, которые предлагает вниманию читателя новый, августовский выпуск журнала.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника
■  Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Патриарший визит на Валаам и в Санкт-Петербургскую митрополию
■  Первосвятительский визит в Татарстанскую митрополию
■  Определения Священного Синода

Духовное образование
■ Высшее духовное образование в первой четверти XXI века. Председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов об актуальных проблемах и задачах в деятельности высших духовных учебных заведений

Церковь и общество        
■ Иерей Алексий Скрипкин: «Война научила жить моментом»

100-летие преставления Патриарха Тихона
■  Игумения Сергия (Ежикова). Подвиг келейника святителя Тихона Иакова Анисимовича Полозова

Дата
■  Алексей Реутский. Возрождение Выши —  «преутешительной  и преблаженной обители»
■ Игумен Лука (Степанов). Святитель Феофан Затворник и его духовное наследие в XXI веке. К 210-летию со дня рождения вышенского подвижника

История Церкви
■  Ирина Языкова. Икона Божией Матери «Почаевская»

Вечная память
■  Протоиерей Василий Клопов

Чтение
■ Книги издательства Московской Патриархии

7 августа 2025 г. 20:00
Протоиерей Василий Клопов
27.05.1959 – 01.05.2025 1 мая 2025 года на 66-м году жизни скоропостижно скончался митрофорный протоиерей Василий Клопов, один из старейших клириков Сердобской епархии Пензенской митрополиию. PDF-версия.    
6 августа 2025 г. 14:40
«Дорогие мои, родненькие! Христос воскресе!»
Двенадцатого мая 2025 года в зоне проведения специальной военной операции при исполнении пастырского долга погиб иерей Антоний Савченко, настоятель храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части № 64044, клирик Свято-­Троицкого кафедрального собора города Пскова, заместитель руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами. Он был убит в результате ракетного удара системы HIMARS. Ему было 32 года. PDF-версия.    
24 июля 2025 г. 16:00
Открытие иконы «галантного века»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Икона "галантного века". Произведения XVIII века из музейных и частных собраний». Посетители могут увидеть образцы русской иконописи времени правления Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. PDF-версия.    
22 июля 2025 г. 17:00
Святой Патриарх Тихон, Константинопольская Патриархия и советский обновленческий раскол
Период управления Православной Российской Церковью святым Патриархом Тихоном (1917–1925) был ознаменован значительным ухудшением взаимоотношений Константинопольского и Московского Патриархатов. PDF-версия.    
17 июля 2025 г. 13:00
Выдающийся церковный ученый и педагог
Церковный историк синодальной эпохи, талантливый педагог и администратор Александр Васильевич Горский обладал глубоким аналитическим умом, великолепной памятью, неистребимой жаждой к новым знаниям. Искренне и горячо верующий в Бога, он стал ориентиром как ученый, преподаватель и человек для многих своих учеников. Памятная дата — хороший повод, чтобы рассказать о нем. PDF-версия.
14 июля 2025 г. 18:00