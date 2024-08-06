Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Всегда Тот же

Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.

Стремление обрести спасение и радость стяжания даров благодати объединяют людей, далеко отстоящих друг от друга во времени. Подчас предстающее до предела напряженным служение нашего Первосвятителя, своим мудрым водительством не оставляющего ни одного направления церковной жизни, может быть глубже нами осмыслено во взаимосвязи с многовековой традицией христианства как в Отечестве, так и во всем мире. Очередной номер журнала, как и всегда, открывается летописью служения Святейшего Патриарха Кирилла, а также рассказом о Предстоятельских визитах в епархии, епископских хиротониях. Затем мы обращаемся к нескольким историческим сюжетам. Святой Галл — ирландский монах, вдохновленный светом Христовым, — доказал, что все возможно верующему, и прошел, по понятиям своей эпохи, до конца земли, став просветителем горной Швейцарии и основателем обители, считавшейся в Средние века образцовой. Новодевичий монастырь, отмечающий полтысячелетия своей истории, свидетельствует о неразрывности благочестия и политической воли на протяжении нескольких веков истории России. Его благоукрашение и процветание — это безусловная проекция духовных чаяний правителей прошлого, не видевших себя вне Церкви и ее благословения. Времена гонений облекли отношения между Богом и людьми в кровавую ризу, но не изменили главного: верности святых. О тягостной обстановке жестких преследований, многим казавшихся невыносимыми, а также об изобретательности безбожных повествует статья, посвященная событиям столетней давности — 1924 году. Архимандрит Дамаскин (Орловский) рассказывает о священноисповеднике Романе Медведе, подающем дивный пример стояния в вере и внутренней духовной сохранности несмотря ни на что. Так в прошлом обретаем вдохновение, назидание и укрепление, о которых еще в ветхозаветной песни сказано: Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают; ибо не силою крепок человек (1 Цар. 2, 9). Ибо Христос Один и Тот же всегда.

Содержание номера:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Наречение и хиротония архимандрита Алексия (Смирнова) во епископа Бакинского и Азербайджанского

■ Наречение и хиротония архимандрита Феодосия (Шитова) во епископа Алатырского и Порецкого

■ Первосвятительский визит в Рязанскую митрополию

■ Патриарший визит в Калининградскую митрополию

Дата

■ Монахиня Евдокия (Киреева). Новая эпоха расцвета Новодевичьего монастыря — духовного центра Москвы. Московский Новодевичий ставропигиальный женский монастырь празднует свое 500-летие

Летопись святости

■ Архимандрит Дамаскин (Орловский). Стремиться непрерывно к совершенству. К 25-летию со дня обретения мощей священноисповедника Романа Медведя

Жизнь Церкви

■ Священник Сергий Иванов. Русская Церковь в 1924 году

Православие в мире

■ Диакон Александр Черепенин. Апостол Швейцарской земли. Преподобный Галл Гельветийский и Санкт-Галленский монастырь

Пастырь

■ Нищие у храма: привечать или прогонять?

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Образ, созданный нитью

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии