Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

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Статьи на тему
ЖМП
Путь к священству
За более чем 90-летнее существование «Журнала Московской Патриархии» в нем трудилось немало известных редакторов и авторов. Таким примечательным редактором был протоиерей Василий Строганов (1941–2014), настоятель московского храма Вознесения Господня на Большой Никитской («Малое Вознесение»), доцент Московской духовной академии. В этом году исполняется десять лет со дня его кончины. О том, каким был этот известный московский пастырь, и о годах его работы в журнале рассказывает его дочь, редактор и журналист Мария Строганова. PDF-версия.    
8 июля 2024 г. 16:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.
2 июля 2024 г. 14:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Как накормить. Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.
6 июня 2024 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каждому дается. Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.
26 апреля 2024 г. 18:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия.
25 марта 2024 г. 16:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каковы бы ни были сложные обстоятельства бытия Церкви, жизни Российской державы и ее народа, каждого человека в отдельности, — надо всем царствует Божественное водительство Спасителя, дающего видение истинного, праведного пути. Святейший Патриарх Кирилл, как любящий отец и мудрый наставник, выстраивает для нас опорные духовные вехи, без которых подчас сложно не потеряться в вихре быстротекущего времени.
23 января 2024 г. 17:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Щит веры многогранныйВо время посещения Санкт-Петербургской митрополии в конце октября 2023 года Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к богомольцам после освящения храмов, делился очень личными воспоминаниями о благочестивой жизни своей глубоко верующей семьи и о суровых гонениях на Святую Церковь, в которых она выстояла.
22 декабря 2023 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Бодрствуйте в молитвах (1 Пет. 4, 7) Этот апостольский призыв вторит словам Иисуса Христа, неоднократно побуждавшего Своих учеников бодрствовать.
15 декабря 2023 г. 13:00
«Журнал Московской Патриархии» пополнил свой архив новыми сканами архивных номеров
«Журнал Московской Патриархии» продолжает пополнять свой архив новыми сканами оцифрованных номеров за предыдущие годы существования нашего издания.
12 декабря 2023 г. 17:00
Новости
Смоленский собор Новодевичьего монастыря. Фото пресс-службы Новодевичьего монастыря
6 августа 2024 г. 11:00
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Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Всегда Тот же

Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.

Стремление обрести спасение и радость стяжания даров благодати объединяют людей, далеко отстоящих друг от друга во времени. Подчас предстающее до предела напряженным служение нашего Первосвятителя, своим мудрым водительством не оставляющего ни одного направления церковной жизни, может быть глубже нами осмыслено во взаимосвязи с многовековой традицией христианства как в Отечестве, так и во всем мире. Очередной номер журнала, как и всегда, открывается летописью служения Святейшего Патриарха Кирилла, а также рассказом о Предстоятельских визитах в епархии, епископских хиротониях. Затем мы обращаемся к нескольким историческим сюжетам. Святой Галл — ирландский монах, вдохновленный светом Христовым, — доказал, что все возможно верующему, и прошел, по понятиям своей эпохи, до конца земли, став просветителем горной Швейцарии и основателем обители, считавшейся в Средние века образцовой. Новодевичий монастырь, отмечающий полтысячелетия своей истории, свидетельствует о неразрывности благочестия и политической воли на протяжении нескольких веков истории России. Его благоукрашение и процветание — это безусловная проекция духовных чаяний правителей прошлого, не видевших себя вне Церкви и ее благословения. Времена гонений облекли отношения между Богом и людьми в кровавую ризу, но не изменили главного: верности святых. О тягостной обстановке жестких преследований, многим казавшихся невыносимыми, а также об изобретательности безбожных повествует статья, посвященная событиям столетней давности — 1924 году. Архимандрит Дамаскин (Орловский) рассказывает о священноисповеднике Романе Медведе, подающем дивный пример стояния в вере и внутренней духовной сохранности несмотря ни на что. Так в прошлом обретаем вдохновение, назидание и укрепление, о которых еще в ветхозаветной песни сказано: Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают; ибо не силою крепок человек (1 Цар. 2, 9). Ибо Христос Один и Тот же всегда.

Содержание номера:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Наречение и хиротония архимандрита Алексия (Смирнова) во епископа Бакинского и Азербайджанского  

■ Наречение и хиротония архимандрита Феодосия (Шитова) во епископа Алатырского и Порецкого

■ Первосвятительский визит в Рязанскую митрополию

■ Патриарший визит в Калининградскую митрополию

Дата

■ Монахиня Евдокия (Киреева). Новая эпоха расцвета Новодевичьего монастыря — духовного центра Москвы. Московский Новодевичий ставропигиальный женский монастырь празднует свое 500-летие

Летопись святости

■ Архимандрит Дамаскин (Орловский). Стремиться непрерывно к совершенству. К 25-летию со дня обретения мощей священноисповедника Романа Медведя

Жизнь Церкви

■ Священник Сергий Иванов. Русская Церковь в 1924 году

Православие в мире

■ Диакон Александр Черепенин. Апостол Швейцарской земли. Преподобный Галл Гельветийский и Санкт-Галленский монастырь

Пастырь

■ Нищие у храма: привечать или прогонять?

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Образ, созданный нитью

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

6 августа 2024 г. 11:00
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Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
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Личность святого благоверного князя Андрея Юрьевича Боголюбского, жившего в XII столетии, как это ни удивительно, и сегодня продолжает вызывать споры, причем не только среди историков, но и среди политиков. Особенно усердствуют по этой части ревнители вульгарного политического украинства, которые безграмотно ­экстраполируют на события почти девятисотлетней давности реалии современных российско-украинских отношений и пытаются представить действия князя Андрея как якобы первый эпизод агрессии «москалей» против Украины. К сожалению, уровень исторической безграмотности многих наших современников таков, что подобные бредни, на которые гимназист начала ХХ века не обратил бы никакого внимания, сегодня приходится специально опровергать. В то же время споры вокруг фигуры Андрея Боголюбского, не утихающие и сегодня, спустя 850 лет после его кончины, красноречивее всего свидетельствуют и о масштабе личности Владимиро-Суздальского князя, и о его выдающейся роли в развитии русской государственности, и о его непреходящем значении для Русского Православия. PDF-версия.
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