Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.
6 августа 2024 г. 11:00
Путь к священству
За более чем 90-летнее существование «Журнала Московской Патриархии» в нем трудилось немало известных редакторов и авторов. Таким примечательным редактором был протоиерей Василий Строганов (1941–2014), настоятель московского храма Вознесения Господня на Большой Никитской («Малое Вознесение»), доцент Московской духовной академии. В этом году исполняется десять лет со дня его кончины. О том, каким был этот известный московский пастырь, и о годах его работы в журнале рассказывает его дочь, редактор и журналист Мария Строганова. PDF-версия.    
8 июля 2024 г. 16:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.
2 июля 2024 г. 14:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Как накормить. Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.
6 июня 2024 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каждому дается. Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.
26 апреля 2024 г. 18:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия.
25 марта 2024 г. 16:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каковы бы ни были сложные обстоятельства бытия Церкви, жизни Российской державы и ее народа, каждого человека в отдельности, — надо всем царствует Божественное водительство Спасителя, дающего видение истинного, праведного пути. Святейший Патриарх Кирилл, как любящий отец и мудрый наставник, выстраивает для нас опорные духовные вехи, без которых подчас сложно не потеряться в вихре быстротекущего времени.
23 января 2024 г. 17:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Щит веры многогранныйВо время посещения Санкт-Петербургской митрополии в конце октября 2023 года Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к богомольцам после освящения храмов, делился очень личными воспоминаниями о благочестивой жизни своей глубоко верующей семьи и о суровых гонениях на Святую Церковь, в которых она выстояла.
22 декабря 2023 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Бодрствуйте в молитвах (1 Пет. 4, 7) Этот апостольский призыв вторит словам Иисуса Христа, неоднократно побуждавшего Своих учеников бодрствовать.
15 декабря 2023 г. 13:00
Новости
Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию и на Валаам. Посещение Казанского скита Валаамского монастыря 10 июля 2024 года. Фото иерея Игоря Палкина
ЖМП № 8 август 2024 /  21 августа 2024 г. 16:00
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Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Держаться совета сердца

Как трогательно и вдохновляюще это пожелание Премудрости (см. Сир. 37, 17), предполагающее внутреннюю укорененность человека в благодатной истине, направляющей его в разных жизненных обстоятельствах.

И всероссийский чудотворец, игумен родной земли преподобный Сергий, пламенной любовью к Богу и самоотверженным служением ближнему вновь и вновь призывает последовать за собою. Торжества в Свято-Троицкой лавре, прошедшие при возглавлении Святейшего Патриарха, стали свидетельством духовного единения Русской Церкви. Преодолевшая реку безвременья, она мужественно возрастает, указывая путь верным, ищущим и тем, кому еще предстоит задуматься о своем внутреннем мире. Повсеместно возводимые величественные храмы, которые освящает наш Первосвятитель, архипастырские хиротонии, открывающие для епископского попечения самые отдаленные уголки Отечества, — все это важные приметы эпохи возрождения веры на фоне сполохов зверской ярости безбожия, горделиво выставляющего себя напоказ на вселенской сцене.

Видеть мир идей и людей во всей полноте, оставаясь верным Спасителю в словах и делах, — таково призвание верующего сердца. В этом номере журнала мы рассказываем о людях, отделенных друг от друга столетиями, но удивительным образом объединенных общим стремлением быть со Христом и всех привлечь к Нему. Великий полководец генералиссимус Александр Суворов, конечно в полной мере ощущавший появление первых ростков безбожия в современном ему обществе, стремился держаться системы личного аскетического благочестия, в том числе и в назидание окружающим. Выдающийся мыслитель и ученый Сергей Аверинцев засвидетельствовал, что в условиях духовной несвободы христианин обязан найти доступные для него способы свидетельства о Боге: в советских обстоятельствах — через издание академических исследований; в условиях нагнетания европейского либерально-апостасийного наступления — через слово обличения. И тому и другому жить так, как жили, подсказывало сердце.

Содержание номера:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Первосвятительский визит в Санкт-Петербургскую митрополию и на Валаам
■ Патриарший визит в Тверскую митрополию
■ Определения Священного Синода
■ Наречение и хиротония архимандрита Мелетия (Кисняшкина) во епископа Ардатовского и Атяшевского
■ Наречение и хиротония архимандрита Макария (Муминова) во епископа Нерчинского и Краснокаменского

Православие в мире

■ Диакон Александр Черепенин. Мы – одна семья, мы все – одно тело. Святейший католикос Маланкарский о своем служении и церковном диалоге

Церковь и общество

■ Константин Ковалев-Случевский  Будь христианин! Заметки о духовной жизни выдающегося полководца и подвижника веры А. В. Суворова

Дата

■ Протоиерей Валентин Асмус. Сергей Сергеевич Аверинцев: филолог, философ, богослов

Церковное искусство

■ Ирина Языкова. Открывается небо и жизнь вечная. Иконография праздника Успения Богородицы

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Архимандрит Поликарп (Ничипорук)
■ Протоиерей Василий Скоробогатов

21 августа 2024 г. 16:00
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Нищие у храма: привечать или прогонять?
Этим материалом «Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл статей, задача которых — собирать ответы известных и уважаемых духовников на самые острые и актуальные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. В статье приводится ответ не одного пастыря, а палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не всегда совпадающих между собой. Такой подход позволяет более широко взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения каждого священника.  Основой для статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви с целью поддерживать диалог и обмен практическим опытом между пастырями. PDF-версия.    
15 августа 2024 г. 15:00
Русская Церковь в 1924 году
«Журнал Московской Патриархии» регулярно предлагает читателям материалы, ­посвященные жизни Русской Церкви в ХХ веке. Прошла серия статей о кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 году, о начале преследований большевистской властью духовенства и Патриарха Тихона. После Октябрьской революции 1917 года ­положение Русской Церкви быстро и  резко менялось, и каждый год становился новой вехой в ее истории. Этим трагическим временам и будут посвящены новые публикации журнала. Открывает их статья о 1924 годе священника Сергия Иванова, кандидата богословия, научного сотрудника Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви богословского факультета ПСТГУ. PDF-версия.    
12 августа 2024 г. 19:00
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Обитель, основанная в 1524–1525 годах великим князем Московским Василием III, стала его благодарственным приношением Господу Вседержителю за победу над литовцами и присоединение древнего Смоленска и его земель к Великому княжеству Московскому (1514). Это событие — важнейший этап в процессе собирания Русских земель вокруг Москвы. Смоленский собор Новодевичьего монастыря во имя Богоматери Путеводительницы стал еще одним (после Успенского собора Кремля, воздвигнутого при Иване III) символом возвышения Москвы.  Местоположение обители было и знаковым, и стратегически выгодным: в живописной излучине Москвы-реки на Девичьем поле, в четырех верстах от Кремля при начале Старой Смолянки, по которой издревле ходили русские дружины оборонять западные рубежи. PDF-версия.  
9 августа 2024 г. 19:00
Статус благочинного в Российской империи
Русская Православная Церковь в последние десятилетия по праву является одним из наиболее значимых объектов исследовательского интереса в области гуманитарных наук. Изучаются разные аспекты ее деятельности: догмат, обряд, внутреннее управление и внешние сношения, памятники духовной и материальной культуры, свидетельствующие о ее прошлом. «Журнал Московской Патриархии» публикует статью иерея Вячеслава Новака, кандидата богословия, благочинного церквей Люберецкого округа Подольской епархии Московской митрополии, настоятеля Преображенского собора города Люберцы, которая касается вопросов внутреннего церковного управления, представляющихся важными не только в историко-­культурной и познавательной, но также и в практической перспективе. PDF-версия.  
23 июля 2024 г. 17:00