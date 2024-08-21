Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Держаться совета сердца



Как трогательно и вдохновляюще это пожелание Премудрости (см. Сир. 37, 17), предполагающее внутреннюю укорененность человека в благодатной истине, направляющей его в разных жизненных обстоятельствах.

И всероссийский чудотворец, игумен родной земли преподобный Сергий, пламенной любовью к Богу и самоотверженным служением ближнему вновь и вновь призывает последовать за собою. Торжества в Свято-Троицкой лавре, прошедшие при возглавлении Святейшего Патриарха, стали свидетельством духовного единения Русской Церкви. Преодолевшая реку безвременья, она мужественно возрастает, указывая путь верным, ищущим и тем, кому еще предстоит задуматься о своем внутреннем мире. Повсеместно возводимые величественные храмы, которые освящает наш Первосвятитель, архипастырские хиротонии, открывающие для епископского попечения самые отдаленные уголки Отечества, — все это важные приметы эпохи возрождения веры на фоне сполохов зверской ярости безбожия, горделиво выставляющего себя напоказ на вселенской сцене.

Видеть мир идей и людей во всей полноте, оставаясь верным Спасителю в словах и делах, — таково призвание верующего сердца. В этом номере журнала мы рассказываем о людях, отделенных друг от друга столетиями, но удивительным образом объединенных общим стремлением быть со Христом и всех привлечь к Нему. Великий полководец генералиссимус Александр Суворов, конечно в полной мере ощущавший появление первых ростков безбожия в современном ему обществе, стремился держаться системы личного аскетического благочестия, в том числе и в назидание окружающим. Выдающийся мыслитель и ученый Сергей Аверинцев засвидетельствовал, что в условиях духовной несвободы христианин обязан найти доступные для него способы свидетельства о Боге: в советских обстоятельствах — через издание академических исследований; в условиях нагнетания европейского либерально-апостасийного наступления — через слово обличения. И тому и другому жить так, как жили, подсказывало сердце.

Содержание номера:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Первосвятительский визит в Санкт-Петербургскую митрополию и на Валаам

■ Патриарший визит в Тверскую митрополию

■ Определения Священного Синода

■ Наречение и хиротония архимандрита Мелетия (Кисняшкина) во епископа Ардатовского и Атяшевского

■ Наречение и хиротония архимандрита Макария (Муминова) во епископа Нерчинского и Краснокаменского



Православие в мире

■ Диакон Александр Черепенин. Мы – одна семья, мы все – одно тело. Святейший католикос Маланкарский о своем служении и церковном диалоге



Церковь и общество

■ Константин Ковалев-Случевский Будь христианин! Заметки о духовной жизни выдающегося полководца и подвижника веры А. В. Суворова



Дата

■ Протоиерей Валентин Асмус. Сергей Сергеевич Аверинцев: филолог, философ, богослов



Церковное искусство

■ Ирина Языкова. Открывается небо и жизнь вечная. Иконография праздника Успения Богородицы



Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии



Вечная память

■ Архимандрит Поликарп (Ничипорук)

■ Протоиерей Василий Скоробогатов