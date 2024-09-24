Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

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ЖМП
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Держаться совета сердца. Как трогательно и вдохновляюще это пожелание Премудрости (см. Сир. 37, 17), предполагающее внутреннюю укорененность человека в благодатной истине, направляющей его в разных жизненных обстоятельствах.
21 августа 2024 г. 16:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Христос с любовью и милосердием принимает каждого, приходящего к Нему, и особенности той или иной исторической эпохи лишь добавляют внешние оттенки к сущностно неизменной встрече человека с Богом.
6 августа 2024 г. 11:00
Путь к священству
За более чем 90-летнее существование «Журнала Московской Патриархии» в нем трудилось немало известных редакторов и авторов. Таким примечательным редактором был протоиерей Василий Строганов (1941–2014), настоятель московского храма Вознесения Господня на Большой Никитской («Малое Вознесение»), доцент Московской духовной академии. В этом году исполняется десять лет со дня его кончины. О том, каким был этот известный московский пастырь, и о годах его работы в журнале рассказывает его дочь, редактор и журналист Мария Строганова. PDF-версия.    
8 июля 2024 г. 16:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Опора силы нашей. Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.
2 июля 2024 г. 14:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Как накормить. Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.
6 июня 2024 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каждому дается. Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.
26 апреля 2024 г. 18:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия.
25 марта 2024 г. 16:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каковы бы ни были сложные обстоятельства бытия Церкви, жизни Российской державы и ее народа, каждого человека в отдельности, — надо всем царствует Божественное водительство Спасителя, дающего видение истинного, праведного пути. Святейший Патриарх Кирилл, как любящий отец и мудрый наставник, выстраивает для нас опорные духовные вехи, без которых подчас сложно не потеряться в вихре быстротекущего времени.
23 января 2024 г. 17:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Щит веры многогранныйВо время посещения Санкт-Петербургской митрополии в конце октября 2023 года Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к богомольцам после освящения храмов, делился очень личными воспоминаниями о благочестивой жизни своей глубоко верующей семьи и о суровых гонениях на Святую Церковь, в которых она выстояла.
22 декабря 2023 г. 14:00
Новости
Патриарший визит на Соловки. Соловецкий монастырь. 20 августа 2024 г.
ЖМП № 9 сентябрь 2024 /  24 сентября 2024 г. 17:00
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Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Всё из Него, Им и к Нему

Так размышляет благочестивый и богомысленный разум, обращаясь взором ко всей протяженности церковной действительности, от времен для нашего народа древних и до сего дня.

В благочестивом стремлении сердца основал в новой столице великий император обитель в честь святого покровителя Руси великого князя Александра Невского, и праздновалось трехсотлетие перенесения честных мощей его в день памяти Крестителя нашего. Предстоятель Церкви молитвенно почтил праздник в Санкт-Петербурге и приветствовал в тот день тезоименитого Президента современной, свободной, верующей России, возложив на него высокую церковную награду. Стояние в вере, неотъемлемая черта народной жизни в минувшие века, по прошествии времени, исполненного испытаниями и подвигами, горем и страданиями, все явственнее свидетельствует о своем возвращении, научая твердо держаться Источника Спасения. Именно поэтому защитники Родины собираются под стягами с Нерукотворным Образом. В такую эпоху особенно важны примеры неизменности и верности человека в поисках Бога. Яркий свидетель такого подвижничества — недавно посещенная Святейшим Патриархом Соловецкая обитель, где служение в тяжелейших условиях Севера из древности совершали русские иноки, а совсем недавно новомученики ценою жизни сохраняли верность Христу.

Что объединяет святых разных столетий? Стремление к познанию Бога и смиренная, покаянная радость общения с Ним. Этому учил своих чад в советские уже времена подвижник благочестия игумен Никон (Воробьев). Однако прежде должно научить людей основам православия.

Начало учебного года — уместное время для обсуждения того, как зарождалось народное православное просвещение в возникших совсем не так уж и давно церковно-приходских школах, какие задачи ставит XXI век перед православными гимназиями, да и в целом поговорить о том, каковы достижения и будущие перспективы христианского просвещения и воспитания в России. Будем искренними: мы от всей души чаем, чтобы детское сердце в Отечестве нашем знало и любило Того, из Кого, Кем и к Кому всё, что есть здесь, на земле.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию
■ Патриарший визит в  Соловецкий монастырь
■ Определение Священного Синода. Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с принятием Верховной Радой Украины законопроекта, направленного на ликвидацию Украинской Православной Церкви
■ Наречение и хиротония архимандрита  Мефодия (Зинковского), епископа Егорьевского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
■ Наречение и хиротония архимандрита Саввы (Лесных) во епископа Армавирского и Лабинского

Церковь и общество
        
■ Мы боремся за то, чтобы жить в евангельской системе координат. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о теме Рождественских чтений 2025 года
■ Алексей Реутский. Стяг со Спасом. О присвоении имен святых подразделениям Российской армии

Дата

■ А. И. Осипов. Даруй мне всю жизнь служить Тебе!.. Игумен Никон (Воробьев) и его духовное наследие

Духовное образование

■ Священник Алексий Лихачёв. Церковно-приходская школа в Российской империи
■ Алексей Реутский. Молитва и труд. Духовное попечение в современной православной школе

Православие в мире

■ Архиепископ Корейский Феофан. Российская духовная миссия в Корее: прошлое, настоящее, будущее

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Пятьсот лет в центре истории страны и Церкви

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Протоиерей Николай Котельников


24 сентября 2024 г. 17:00
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