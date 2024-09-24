Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Всё из Него, Им и к Нему



Так размышляет благочестивый и богомысленный разум, обращаясь взором ко всей протяженности церковной действительности, от времен для нашего народа древних и до сего дня.

В благочестивом стремлении сердца основал в новой столице великий император обитель в честь святого покровителя Руси великого князя Александра Невского, и праздновалось трехсотлетие перенесения честных мощей его в день памяти Крестителя нашего. Предстоятель Церкви молитвенно почтил праздник в Санкт-Петербурге и приветствовал в тот день тезоименитого Президента современной, свободной, верующей России, возложив на него высокую церковную награду. Стояние в вере, неотъемлемая черта народной жизни в минувшие века, по прошествии времени, исполненного испытаниями и подвигами, горем и страданиями, все явственнее свидетельствует о своем возвращении, научая твердо держаться Источника Спасения. Именно поэтому защитники Родины собираются под стягами с Нерукотворным Образом. В такую эпоху особенно важны примеры неизменности и верности человека в поисках Бога. Яркий свидетель такого подвижничества — недавно посещенная Святейшим Патриархом Соловецкая обитель, где служение в тяжелейших условиях Севера из древности совершали русские иноки, а совсем недавно новомученики ценою жизни сохраняли верность Христу.

Что объединяет святых разных столетий? Стремление к познанию Бога и смиренная, покаянная радость общения с Ним. Этому учил своих чад в советские уже времена подвижник благочестия игумен Никон (Воробьев). Однако прежде должно научить людей основам православия.

Начало учебного года — уместное время для обсуждения того, как зарождалось народное православное просвещение в возникших совсем не так уж и давно церковно-приходских школах, какие задачи ставит XXI век перед православными гимназиями, да и в целом поговорить о том, каковы достижения и будущие перспективы христианского просвещения и воспитания в России. Будем искренними: мы от всей души чаем, чтобы детское сердце в Отечестве нашем знало и любило Того, из Кого, Кем и к Кому всё, что есть здесь, на земле.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника



■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию

■ Патриарший визит в Соловецкий монастырь

■ Определение Священного Синода. Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с принятием Верховной Радой Украины законопроекта, направленного на ликвидацию Украинской Православной Церкви

■ Наречение и хиротония архимандрита Мефодия (Зинковского), епископа Егорьевского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

■ Наречение и хиротония архимандрита Саввы (Лесных) во епископа Армавирского и Лабинского



Церковь и общество



■ Мы боремся за то, чтобы жить в евангельской системе координат. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о теме Рождественских чтений 2025 года

■ Алексей Реутский. Стяг со Спасом. О присвоении имен святых подразделениям Российской армии



Дата



■ А. И. Осипов. Даруй мне всю жизнь служить Тебе!.. Игумен Никон (Воробьев) и его духовное наследие



Духовное образование



■ Священник Алексий Лихачёв. Церковно-приходская школа в Российской империи

■ Алексей Реутский. Молитва и труд. Духовное попечение в современной православной школе



Православие в мире



■ Архиепископ Корейский Феофан. Российская духовная миссия в Корее: прошлое, настоящее, будущее



Выставочный гид



■ Елена Алексеева. Пятьсот лет в центре истории страны и Церкви



Чтение



■ Книги издательства Московской Патриархии



Вечная память



■ Протоиерей Николай Котельников





