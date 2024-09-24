Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Всё из Него, Им и к Нему
Так размышляет благочестивый и богомысленный разум, обращаясь взором ко всей протяженности церковной действительности, от времен для нашего народа древних и до сего дня.
В благочестивом стремлении сердца основал в новой столице великий император обитель в честь святого покровителя Руси великого князя Александра Невского, и праздновалось трехсотлетие перенесения честных мощей его в день памяти Крестителя нашего. Предстоятель Церкви молитвенно почтил праздник в Санкт-Петербурге и приветствовал в тот день тезоименитого Президента современной, свободной, верующей России, возложив на него высокую церковную награду. Стояние в вере, неотъемлемая черта народной жизни в минувшие века, по прошествии времени, исполненного испытаниями и подвигами, горем и страданиями, все явственнее свидетельствует о своем возвращении, научая твердо держаться Источника Спасения. Именно поэтому защитники Родины собираются под стягами с Нерукотворным Образом. В такую эпоху особенно важны примеры неизменности и верности человека в поисках Бога. Яркий свидетель такого подвижничества — недавно посещенная Святейшим Патриархом Соловецкая обитель, где служение в тяжелейших условиях Севера из древности совершали русские иноки, а совсем недавно новомученики ценою жизни сохраняли верность Христу.
Что объединяет святых разных столетий? Стремление к познанию Бога и смиренная, покаянная радость общения с Ним. Этому учил своих чад в советские уже времена подвижник благочестия игумен Никон (Воробьев). Однако прежде должно научить людей основам православия.
Начало учебного года — уместное время для обсуждения того, как зарождалось народное православное просвещение в возникших совсем не так уж и давно церковно-приходских школах, какие задачи ставит XXI век перед православными гимназиями, да и в целом поговорить о том, каковы достижения и будущие перспективы христианского просвещения и воспитания в России. Будем искренними: мы от всей души чаем, чтобы детское сердце в Отечестве нашем знало и любило Того, из Кого, Кем и к Кому всё, что есть здесь, на земле.
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию
■ Патриарший визит в Соловецкий монастырь
■ Определение Священного Синода. Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с принятием Верховной Радой Украины законопроекта, направленного на ликвидацию Украинской Православной Церкви
■ Наречение и хиротония архимандрита Мефодия (Зинковского), епископа Егорьевского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
■ Наречение и хиротония архимандрита Саввы (Лесных) во епископа Армавирского и Лабинского
Церковь и общество
■ Мы боремся за то, чтобы жить в евангельской системе координат. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о теме Рождественских чтений 2025 года
■ Алексей Реутский. Стяг со Спасом. О присвоении имен святых подразделениям Российской армии
Дата
■ А. И. Осипов. Даруй мне всю жизнь служить Тебе!.. Игумен Никон (Воробьев) и его духовное наследие
Духовное образование
■ Священник Алексий Лихачёв. Церковно-приходская школа в Российской империи
■ Алексей Реутский. Молитва и труд. Духовное попечение в современной православной школе
Православие в мире
■ Архиепископ Корейский Феофан. Российская духовная миссия в Корее: прошлое, настоящее, будущее
Выставочный гид
■ Елена Алексеева. Пятьсот лет в центре истории страны и Церкви
Чтение
■ Книги издательства Московской Патриархии
Вечная память
■ Протоиерей Николай Котельников