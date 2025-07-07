Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

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ЖМП
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
БЛИЗКИ КРОВИЮ ХРИСТОВОЮ (ЕФ. 2, 13). То, о чем говорил святой апостол Павел в Послании к Ефесянам (см. Еф. 2, 13), есть великая правда веры, преодолевающая время и пространство, объединяющая во Христе Воскресшем чад церковных — всех веков, всех народов, всех частей земли. Об этом не устает говорить наш Первосвятитель, призывая верных в молитвенном единении деятельно участвовать во всех направлениях служения Церкви, которые в наши дни разнообразны как никогда.
10 июня 2025 г. 13:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Не превозмогут тебя, ибо Я с тобоюПразднуем Пасху Господню, укрепляясь в вере в восставшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца. Ведомая Святейшим Патриархом Кириллом, Русская Православная Церковь благовествует миру о торжестве вечной жизни, в усердии развивая все направления своего служения.
25 апреля 2025 г. 13:30
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
В апрельском номере «Журнала Московской Патриархии» большое внимание уделено памятной дате — столетию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, преставившегося на Благовещение Пресвятой Богородицы.
4 апреля 2025 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Приумножая полученное. В наступившем году воспоминаем столетие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, принявшего на себя управление Русской Церковью в один из самых страшных моментов ее истории.
14 марта 2025 г. 09:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нить, крепко скрученная. По мнению Проповедника, скрученную нитку трудно разорвать. Такова и укорененная на необъятных наших просторах и вскормленная Святым Православием российская духовная самобытность. Не одолеть ее супротивной силе, не ведающей в полной мере мощи вызываемого сопротивления.
20 февраля 2025 г. 16:00
«Журнал Московской Патриархии» завершил формирование своего интернет-архива
«Журнал Московской Патриархии» завершил публикацию своего архива за прошлые годы на сайте jmp.ru.
18 февраля 2025 г. 11:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Лето Господне благоприятное. С надеждой и упованием встречаем Новолетие.
3 февраля 2025 г. 15:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Корень праведных. Завершается год. Декабрьский номер «Журнала Московской Патриархии» предлагает читателю широкий спектр материалов, повествующих как о современных событиях, так и об истории разной степени давности.
29 декабря 2024 г. 16:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вот, мы живы. Эти слова святого апостола Павла, сказанные в связи с перечислением множества перенесенных им тягот (2 Кор. 6, 9), мы можем отнести и к тем испытаниям, которые были в истории и которые Церковь переживает сегодня.
10 декабря 2024 г. 14:00
Новости
Патриаршее служение в праздник Пятидесятницы в Троице-Сергиевой Лавре 12 июня 2022 года. Фото Олега Варова
ЖМП № 7 июль 2025 /  7 июля 2025 г. 15:00
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Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Нежность кормилицы

Таково сердечное намерение верных служителей Христовых, наследников апостольских, по отношению к своей пастве ради передачи ей благовестия Божия.

Видим это в жертвенных трудах нашего Предстоятеля, направляющего усердие поздравителей с днем Ангела на развитие церковного здравоохранения, не устающего посещать ради молитвы и назидания свою паству на канонических просторах Русской Православной Церкви — в Удмуртии и Республике Беларусь, а также в Калининградской митрополии, западном порубежье России, где многолетними, усердными трудами Святейшего Владыки духовная пустыня преобразилась в цветущий сад веры. Самоотверженная забота о ближнем оказалась темой нескольких материалов этого выпуска журнала. Рассказ об истории и современном развитии церковной жизни в Якутии вызывает восхищение подвигом российских миссионеров, которые, будучи также культурными просветителями в полном смысле этого слова, жизни не щадили ради проповеди Евангелия Христова, а ныне их наследие всесторонне приумножается. Стопятидесятилетие преставления выдающегося православного богослова протоиерея Александра Горского — повод говорить не только о достижениях великого ученого и педагога, ректора Московской духовной академии, но и о сердечном отеческом попечении выдающегося пастыря о будущих служителях Церкви, своих учениках, как о родных детях. Примером уподобления Христу в любви к ближнему стал подвиг молитвенно воспоминаемого нами иерея Антония Савченко, ценой своей жизни спасшего пятерых военнослужащих в ходе специальной военной операции. Он с благовестием передал и душу свою (см. 1 Фес. 2, 8).

С наступлением испытаний Христос неизменно укрепляет верных в несении креста, подавая мужество в хранении веры и служении Церкви. Особое место в журнале занимает статья протоиерея Александра Мазырина, открывающая перед читателем неприглядную картину хищническо-потребительского искательства Фанара в отношениях с обновленцами и советской властью, чему противостояли смиренное величие и снисходительная, истинно апостольская тихость (см. 1 Фес. 2, 7) святого Патриарха Тихона.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Торжества по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла

■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства

■ Патриарший визит в Удмуртию

■ Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Беларусь

■ Патриарший визит в Калининградскую митрополию

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на собрании духовенства Калининградской митрополии

■ Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы участников собрания духовенства Калининградской митрополии

■ Наречение и хиротония архимандрита Илариона (Карандеева) во епископа Феодосийского и Керченского

■ Наречение и хиротония архимандрита Софрония (Семенова) во епископа Нарьян-Марского и Мезенского

Дата

■ Архиепископ Якутский и Ленский Роман. Просвещение северных народов — особая миссия. К 155- летию Якутской епархии

■ Протоиерей Максим Максимов. Помянух дни древняя и поучихся… Епископ Дионисий (Хитров) и книга о нем

100-летие преставления Патриарха Тихона

■ Священник Александр Мазырин.  Святой Патриарх Тихон, Константинопольская Патриархия и советский обновленческий раскол

Дата

■ Георгий Колыванов, Алексей Реутский.  Выдающийся церковный ученый и педагог.  К 150-летию со дня кончины протоиерея Александра Горского — ученого, педагога, ректора Московской духовной академии

Выставочный гид

■ Елена Алексеева.  Открытие иконы «галантного века»

Вечная память

■ Диакон Александр Черепенин.  Дорогие мои, родненькие! Христос воскресе!  Памяти погибшего в зоне специальной военной операции иерея Антония Савченко  (13.10.1992–12.05.2025)

Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии

7 июля 2025 г. 15:00
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