Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год

Нежность кормилицы



Таково сердечное намерение верных служителей Христовых, наследников апостольских, по отношению к своей пастве ради передачи ей благовестия Божия.

Видим это в жертвенных трудах нашего Предстоятеля, направляющего усердие поздравителей с днем Ангела на развитие церковного здравоохранения, не устающего посещать ради молитвы и назидания свою паству на канонических просторах Русской Православной Церкви — в Удмуртии и Республике Беларусь, а также в Калининградской митрополии, западном порубежье России, где многолетними, усердными трудами Святейшего Владыки духовная пустыня преобразилась в цветущий сад веры. Самоотверженная забота о ближнем оказалась темой нескольких материалов этого выпуска журнала. Рассказ об истории и современном развитии церковной жизни в Якутии вызывает восхищение подвигом российских миссионеров, которые, будучи также культурными просветителями в полном смысле этого слова, жизни не щадили ради проповеди Евангелия Христова, а ныне их наследие всесторонне приумножается. Стопятидесятилетие преставления выдающегося православного богослова протоиерея Александра Горского — повод говорить не только о достижениях великого ученого и педагога, ректора Московской духовной академии, но и о сердечном отеческом попечении выдающегося пастыря о будущих служителях Церкви, своих учениках, как о родных детях. Примером уподобления Христу в любви к ближнему стал подвиг молитвенно воспоминаемого нами иерея Антония Савченко, ценой своей жизни спасшего пятерых военнослужащих в ходе специальной военной операции. Он с благовестием передал и душу свою (см. 1 Фес. 2, 8).

С наступлением испытаний Христос неизменно укрепляет верных в несении креста, подавая мужество в хранении веры и служении Церкви. Особое место в журнале занимает статья протоиерея Александра Мазырина, открывающая перед читателем неприглядную картину хищническо-потребительского искательства Фанара в отношениях с обновленцами и советской властью, чему противостояли смиренное величие и снисходительная, истинно апостольская тихость (см. 1 Фес. 2, 7) святого Патриарха Тихона.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника



■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Торжества по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла

■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства

■ Патриарший визит в Удмуртию

■ Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Беларусь

■ Патриарший визит в Калининградскую митрополию

■ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на собрании духовенства Калининградской митрополии

■ Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы участников собрания духовенства Калининградской митрополии

■ Наречение и хиротония архимандрита Илариона (Карандеева) во епископа Феодосийского и Керченского

■ Наречение и хиротония архимандрита Софрония (Семенова) во епископа Нарьян-Марского и Мезенского



Дата

■ Архиепископ Якутский и Ленский Роман. Просвещение северных народов — особая миссия. К 155- летию Якутской епархии

■ Протоиерей Максим Максимов. Помянух дни древняя и поучихся… Епископ Дионисий (Хитров) и книга о нем



100-летие преставления Патриарха Тихона

■ Священник Александр Мазырин. Святой Патриарх Тихон, Константинопольская Патриархия и советский обновленческий раскол



Дата

■ Георгий Колыванов, Алексей Реутский. Выдающийся церковный ученый и педагог. К 150-летию со дня кончины протоиерея Александра Горского — ученого, педагога, ректора Московской духовной академии



Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Открытие иконы «галантного века»



Вечная память

■ Диакон Александр Черепенин. Дорогие мои, родненькие! Христос воскресе! Памяти погибшего в зоне специальной военной операции иерея Антония Савченко (13.10.1992–12.05.2025)



Чтение

■ Книги издательства Московской Патриархии